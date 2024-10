Chaque surface d’un bâtiment ou d’un site est définie par des millions de points. Un certain niveau d’interprétation manuelle ou automatique est nécessaire pour obtenir un modèle exploitable. Certains outils de modélisation permettent de tracer des éléments spécifiques sur le nuage de points pour ajouter des détails personnalisés, modéliser les particularités d’un bâtiment ou assurer la conservation du patrimoine historique. D’autres outils analysent automatiquement le nuage de points pour organiser la géométrie du bâtiment ou du site. Le logiciel de capture de la réalité Autodesk ReCap Pro interprète les données de nuages de points et les rend exploitables dans Autodesk Revit.

Une fois que le nuage de points est chargé dans un logiciel de conception tel que Revit, une vérification et un nettoyage des données permettent d’éliminer certaines erreurs (un reflet sur une vitre qui a été interprété comme un objet réel ou un ouvrier qui a brièvement traversé le champ, par exemple). Le résultat final du workflow de numérisation 3D vers le BIM est un nuage de points intégré avec des métadonnées que les équipes de conception et de construction peuvent utiliser pour planifier et réviser le projet.



La numérisation vers le BIM améliore la vitesse, la précision et le workflow dans tous les processus de conception et de construction. Les clients potentiels peuvent utiliser des workflows de numérisation vers le BIM pour évaluer les sites à développer ou les bâtiments à rénover. Ces workflows aident également les équipes à sélectionner le meilleur site sur une parcelle étendue et à déterminer comment gérer certains aspects comme les règlements de zonage (accès à des parkings ou aux transports, limites de hauteur, etc.) avant de contacter un concepteur. Les architectes et les concepteurs peuvent s’appuyer sur les modèles pour concevoir des ouvrages. Ils disposent de données de haute qualité sur les bâtiments vieux de plusieurs décennies. Les modèles permettent aux entrepreneurs de suivre la progression de la construction et se respecter scrupuleusement la conception.



La collecte et l’interprétation de ces données numérisées ne prennent que quelques heures. Le processus peut dont être répété si nécessaire en phase de construction. L’analyse étant extrêmement simple, les équipes de maintenance peuvent aussi s’en servir pour les inspections et pour déterminer les réparations nécessaires, notamment dans les endroits dangereux ou difficiles d’accès.