L’interprétation d’un personnage par un acteur se trouve au cœur du processus de capture de jeu. La réussite du personnage de Gollum dans Les Deux Tours et Le Retour du roi est due en grande partie à la capacité d’Andy Serkis à incarner une personnalité nerveuse et revêche. Pour La Planète des singes : Le Nouveau Royaume, la quête d’authenticité d’Owen Teague l’a conduit à étudier le mouvement des singes dans un sanctuaire pour primates.

Lors de l’annonce aux médias du prochain tournage de Lord Of The Rings: The Hunt for Gollum, Andy Serkis a déclaré que la technologie avait un pouvoir libérateur. « La technologie a atteint de tels niveaux qu’il est possible d’interpréter une œuvre en intériorisant davantage et sans surjouer », déclarait-il. « Ces outils sont vraiment puissants et nous permettent d’aller beaucoup plus loin. »

Mais attention : un réalisateur peut désormais regarder une scène sur une tablette pendant que l’ossature du personnage est appliquée aux données de capture de jeu en temps réel. Cependant, selon Erik Winquist, « un cinéaste n’a pas besoin de se concentrer sur l’authenticité. Nous pouvons réaliser toutes sortes d’ajustements en postproduction, comme agrandir un personnage ou le recadrer dans l’image. L’aspect le plus important, c’est la nuance dans les expressions de l’acteur, les détails les plus subtils. Il serait dommage de gommer les aspérités qui font la richesse du jeu d’acteur. Si le réalisateur ne voit pas le jeu de l’acteur, car il observe l’aperçu d’une ossature faciale externe en temps réel basse résolution, il n’aura pas les informations dont il a besoin pour décider quelle prise est la meilleure. »

Erik Winquist explique également que, quelle que soit la qualité de la technologie, le réalisateur et les animateurs ont besoin de voir le jeu de l’acteur. D’infimes mouvements oculaires de quelques pixels peuvent donner beaucoup plus de profondeur.

Il existe un juste équilibre entre la capture du jeu sur le plateau et l’optimisation à l’aide des images de synthèse pendant la postproduction. « Parfois, nous devons inventer quelque chose que le réalisateur n’a pas obtenu le jour du tournage », précise Erik Winquist. « On dit que les films naissent véritablement en salle de montage. Et on entend souvent dire que les scènes auraient été tournées différemment avec les techniques d’aujourd’hui. C’est là que Wētā FX entre en scène. »

On en revient toujours à l’interprétation. « Nos animateurs sont incroyablement talentueux, mais la relation entre un réalisateur et un acteur est unique », poursuit-il. « C’est un terrain d’expérimentation. On ne peut pas attendre que les effets visuels soient prêts, même si cela ne prend que quelques heures. La magie et la spontanéité qu’on observe uniquement sur un plateau auront alors disparu. »