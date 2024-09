Motivée par un épisode catastrophique de blanchiment des coraux dans son pays d'origine, l'Australie, Mme Taryn Foster a fondé Coral Maker, une entreprise spécialisée dans les technologies de la nature, pour que la restauration des coraux soit effectuée à grande échelle. Après avoir rejoint le programme de résidence Autodesk en 2019, les centres technologiques Autodesk de Birmingham (Royaume-Uni) et de San Francisco (États-Unis) ont commencé à soutenir Coral Maker à titre gracieux.

Grâce à la plateforme technologique « Design and Make » d’Autodesk, Coral Maker innove dans le domaine des nouvelles technologies capables de mener à grande échelle la restauration des récifs coralliens, de remplacer ceux qui ont disparu et de réhabiliter l'écosystème le plus riche au monde.