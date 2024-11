Pour les produits et services facturés par jour

Lorsqu’un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s’y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé par tranche de 24 heures. Les utilisateurs ne seront pas refacturés s’ils utilisent plusieurs versions ou s’ils rouvrent le produit dans un délai de 24 heures.

À titre d’exemple, Priscilla ouvre 3ds Max et s’y connecte de 8 h à 17 h le lundi. Six jetons sont facturés à son équipe. Elle ouvre 3ds Max de 7 h à 17 h le mardi. Six jetons sont facturés à son équipe à 8 h. Elle ferme 3ds Max à 17 h et ne l’ouvre plus de la semaine. Seulement deux jours d’utilisation lui seront facturés.

Pour les produits et services facturés par résultat

Les utilisateurs sont facturés à un tarif variable en fonction du type de résultat (le rendu d’une image dans Revit, par exemple).

