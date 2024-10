Face à la demande du marché et aux réglementations de plus en plus strictes en matière de neutralité carbone, la conception durable devient incontournable dans les projets architecturaux. Au cours de la conception, les architectes peuvent prendre des décisions qui réduisent les émissions totales de carbone.



Apprenez-en plus sur les outils qui permettent d’analyser les émissions de carbone dès le début de la conception des projets de construction et au-delà, et découvrez l’avantage concurrentiel que ces outils peuvent apporter à votre entreprise.



Remplissez le formulaire et téléchargez notre nouveau guide destiné aux architectes pour tout savoir sur la gestion des émissions de carbone.