Durante más de 30 años, Wendy Stevens ha desarrollado una carrera y un negocio muy ilustres diseñando y produciendo a mano bolsos de metal. Un incendio devastador cambió todo cuando su taller quedó completamente destruido —y las plantillas que había creado con el paso de los años—. Stevens decidió aprender a usar AutoCAD LT y rápidamente descubrió las ventajas del diseño digital, que brinda una mayor velocidad y precisión a sus bolsos.