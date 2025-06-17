Éxito del cliente

AutoCAD LT ayuda a recuperar de las cenizas un negocio de bolsos

Historia de éxito de AutoCAD LT

Durante más de 30 años, Wendy Stevens ha desarrollado una carrera y un negocio muy ilustres diseñando y produciendo a mano bolsos de metal. Un incendio devastador cambió todo cuando su taller quedó completamente destruido —y las plantillas que había creado con el paso de los años—. Stevens decidió aprender a usar AutoCAD LT y rápidamente descubrió las ventajas del diseño digital, que brinda una mayor velocidad y precisión a sus bolsos.

"Es increíble el nivel de detalle que se puede conseguir con AutoCAD LT" Tengo una plantilla para todas las capas que se incluyen en cada dibujo. Es como un ritmo que he establecido. No puedo imaginar cómo podría diseñar y hacer mis bolsos sin él"

Wendy Stevens, fundadora y diseñadora