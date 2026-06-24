CAD, CAM, CAE, PCB y PDM integrados a la velocidad de la IA

Conecte Claude a Fusion para empezar a diseñar con IA

Transforme sus mensajes en lenguaje natural en geometría de alta precisión con Claude Connector para Autodesk Fusion. Dedique menos tiempo a hacer clic y más tiempo a diseñar.

Diseñado para el ingeniero moderno

Agilice la transición de las ideas conceptuales a los diseños viables integrando la IA directamente en sus flujos de trabajo. Con el nuevo protocolo de contexto de modelo (Model Context Protocol, MCP) los sistemas de IA de terceros, como Claude de Anthropic, ahora pueden acceder de forma segura a los datos de diseño y realizar acciones dentro del entorno de Fusion.

No se limite a simples indicaciones y transforme las sugerencias generadas por IA en trabajos de ingeniería estructurados y editables.
 

Un nuevo enfoque para los flujos de trabajo desde el diseño hasta la fabricación

Flujos de trabajo de diseño de Autodesk Fusion

Flujos de trabajo de diseño en tiempo real

Claude puede hacer más que analizar o sugerir. A través del protocolo MCP de Fusion, puede ayudar a crear, modificar y consultar geometría y funciones de diseño dentro de Fusion.

 

Flujos de trabajo de fabricación de Autodesk Fusion

Automatice los flujos de trabajo de fabricación en varios pasos

Conecte Fusion a sus herramientas y flujos de trabajo y, a continuación, utilice el lenguaje natural para automatizar las rutinas de fabricación.

 

Flujos de trabajo de agentes de Autodesk Fusion

Flujos de trabajo de agentes personalizados

El protocolo MCP de Fusion permite a los usuarios, desarrolladores y equipos crear flujos de trabajo personalizados de Fusion con Claude.

 

Autodesk Fusion COSMER

"Al integrar Claude directamente en Fusion a través de MCP, los ingenieros pueden acceder a las funciones de IA sin salir de la herramienta. El enfoque de un flujo de trabajo transversal entre servicios es especialmente útil para los equipos que gestionan procesos complejos de varias herramientas"

COSMER

De la indicación al diseño adaptado a la producción

PARA DISEÑADORES DE PRODUCTOS

Explore la forma y la función más rápido

Utilice Claude para generar ideas y, a continuación, introdúzcalas en Fusion como acciones de diseño estructuradas que se pueden perfeccionar.

 

PARA INGENIEROS MECÁNICOS

Automatice los pasos de modelado repetitivos

Reduzca la configuración manual y la repetición de ediciones para poder dedicar más tiempo a validar el diseño.

 

PARA CREADORES Y PROFESIONALES TÉCNICOS

Pase del concepto a un producto que se puede fabricar

Acelere la transición de la concepción a la producción con modelos totalmente editables, que se pueden fabricar y que están listos para la colaboración.

 

Planes y precios de Autodesk Fusion

Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de fabricación con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a sus necesidades.

Autodesk Fusion

La base para el desarrollo de productos modernos

Autodesk Fusion

Pruebe Fusion gratis durante 30 días

 

Elementos esenciales integrados CAD, CAM, CAE, de PCB y de PDM para el diseño y la colaboración en una única área de trabajo unificada.

 

Incluye lo siguiente:

  • CAD/CAM totalmente integrados
  • Colaboración en equipo en tiempo real
  • Diseño de PCB + integración electromecánica
  • Automatización de dibujos y configuración de diseños

Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso

 

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AÑADIR AUTODESK FUSION AL CARRITO
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUCIÓN DE FABRICACIÓN INTEGRADA PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes; unifique la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

 

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes al acceder a las siguientes ventajas:

  • Sin pérdida de funciones, modelos defectuosos ni tareas de rectificación durante el proceso de entrega de CAD → CAM
  • Sin necesidad de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo
  • Una única fuente de información veraz para todo el trabajo del taller gracias a la colaboración en la nube

 

Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de fabricación, como se indica a continuación:

  • De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial
  • Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa
  • Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo
  • Inspección de piezas en proceso + sondeo
  • Posprocesadores gratuitos y totalmente editables
  • CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos
  • Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción

 

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Más información
Autodesk Fusion for Design

LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la fabricación sin la complejidad de los sistemas existentes.

 

Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes al acceder a las siguientes ventajas:

  • Toma de decisiones más rápida con colaboración en tiempo real y datos en la nube
  • Sin conflictos de versiones, referencias interrumpidas ni problemas de sincronización de archivos
  • Reducción del coste total del diseño, la gestión de datos y la fabricación con una única plataforma

 

Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de diseño, como se indica a continuación:

  • 11 estudios de simulación avanzados para una validación inicial y continua
  • Diseño generativo para innovación ligera y de alto rendimiento
  • Herramientas avanzadas de superficies y mallas para geometrías complejas
  • Herramientas de plástico, chapa y DFM para un diseño orientado a la facilidad de fabricación
  • Gestión de datos integrada y PLM para respaldar el rigor empresarial y la cadena de suministro

 

 

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Más información

Autodesk Fusion en los medios

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¿Todo listo para modernizar el desarrollo del producto?

Autodesk Fusion conecta todas las fases de desarrollo de productos mediante la integración de los procesos de diseño, fabricación, datos y operaciones en una única plataforma.

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