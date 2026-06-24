Agilice la transición de las ideas conceptuales a los diseños viables integrando la IA directamente en sus flujos de trabajo. Con el nuevo protocolo de contexto de modelo (Model Context Protocol, MCP) los sistemas de IA de terceros, como Claude de Anthropic, ahora pueden acceder de forma segura a los datos de diseño y realizar acciones dentro del entorno de Fusion.

No se limite a simples indicaciones y transforme las sugerencias generadas por IA en trabajos de ingeniería estructurados y editables.

