Herramientas BIM integradas, como Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas de CAD/CAM profesionales añadidas a Inventor y AutoCAD
Herramientas para la creación de contenido de entretenimiento, como 3ds Max y Maya
Agilice la transición de las ideas conceptuales a los diseños viables integrando la IA directamente en sus flujos de trabajo. Con el nuevo protocolo de contexto de modelo (Model Context Protocol, MCP) los sistemas de IA de terceros, como Claude de Anthropic, ahora pueden acceder de forma segura a los datos de diseño y realizar acciones dentro del entorno de Fusion.
No se limite a simples indicaciones y transforme las sugerencias generadas por IA en trabajos de ingeniería estructurados y editables.
Claude puede hacer más que analizar o sugerir. A través del protocolo MCP de Fusion, puede ayudar a crear, modificar y consultar geometría y funciones de diseño dentro de Fusion.
Conecte Fusion a sus herramientas y flujos de trabajo y, a continuación, utilice el lenguaje natural para automatizar las rutinas de fabricación.
El protocolo MCP de Fusion permite a los usuarios, desarrolladores y equipos crear flujos de trabajo personalizados de Fusion con Claude.
COSMER
PARA DISEÑADORES DE PRODUCTOS
Utilice Claude para generar ideas y, a continuación, introdúzcalas en Fusion como acciones de diseño estructuradas que se pueden perfeccionar.
PARA INGENIEROS MECÁNICOS
Reduzca la configuración manual y la repetición de ediciones para poder dedicar más tiempo a validar el diseño.
PARA CREADORES Y PROFESIONALES TÉCNICOS
Acelere la transición de la concepción a la producción con modelos totalmente editables, que se pueden fabricar y que están listos para la colaboración.
Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de fabricación con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a sus necesidades.
La base para el desarrollo de productos modernos
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Elementos esenciales integrados CAD, CAM, CAE, de PCB y de PDM para el diseño y la colaboración en una única área de trabajo unificada.
Incluye lo siguiente:
Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso
LA SOLUCIÓN DE FABRICACIÓN INTEGRADA PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes; unifique la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.
Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes al acceder a las siguientes ventajas:
Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de fabricación, como se indica a continuación:
LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE
Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la fabricación sin la complejidad de los sistemas existentes.
Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes al acceder a las siguientes ventajas:
Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de diseño, como se indica a continuación:
Autodesk Fusion conecta todas las fases de desarrollo de productos mediante la integración de los procesos de diseño, fabricación, datos y operaciones en una única plataforma.
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