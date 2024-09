Prisen på et abonnement på Autodesk Fusion med Netfabb er årligt eller for 3 år.



Hvis du har spørgsmål vedrørende abonnementsprisen på Netfabb Local Simulation, kan du kontakte Autodesks salgsteam.



Hvis nogle af dine brugere kun lejlighedsvis bruger Autodesk Fusion med Netfabb, bør du overveje at købe tokens for at få adgang i 24 timer ad gangen. Få mere at vide.