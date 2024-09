Autodesk Docs er et cloudbaseret miljø til fælles data, der giver hele projektteamet mulighed for at administrere og styre dokumenter. AEC-teams kan bruge Autodesk Docs til at gøre det lettere at samarbejde og holde styr på data i både design- og konstruktionsfasen og til at strømline gennemgang af dokumenter og arbejdsprocesser til godkendelse.