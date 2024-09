Kollektionen omfatter produkter, der anvendes til at gennemføre arbejdsprocesser til design og udførelse på tværs af projektets livscyklus, f.eks. konceptdesign, overfladekoordinering af byggepladsen, miljøanalyse, brodesign, strukturanalyse, ståldetaljering og -fremstilling samt mekanisk fremstilling. Dataudveksling og kompatibilitet for produkter i kollektionen gør det muligt at flytte data mellem produkter og tredjepartsprogrammer for at fuldføre arbejdsprocesserne. Kollektionen giver desuden adgang til et fælles datamiljø, der gør det muligt for hele projektteamet at administrere og holde styr på dokumenter. Med Autodesk Docs kan teams forenkle arbejdsgange til gennemgang og godkendelse samt datastyring i hele projektets livscyklus.