ACWA Robotics' autonome robotter viser en vej til vandrobusthed.

Vandsystemer over hele verden er under pres. Hvert år bliver gamle rør ældre, mens befolkningen vokser og flere bygninger bliver opført. I USA går billioner af gallon drikkevand tabt på grund af lækager og brud, og den potentielle reparationsregning er forbløffende – 625 milliarder dollars over de næste 20 år bare til reparation af Amerikas skrantende vandnetværk.

Klimaændringer vil kun gøre problemet værre, da adgang til rent vand allerede er blevet et presserende globalt problem. I år har vandhanerne løbet tør i Johannesburg, mens Mexico City mister op til 40% af sit vand som følge af forfaldne net- og serviceforbindelser.

Men der er håb forude: Design and Make-virksomheder over hele verden reagerer på alvorlige miljøproblemer ved at prioritere bæredygtighed. Ifølge Autodesks rapport 2024 State of Design & Make (engelsk) gør 97% af virksomhederne på tværs af brancher en indsats for at forbedre bæredygtigheden. De bruger teknologi til at opfylde miljømæssige mål og skaber muligheder for at udvikle innovative løsninger og opbygge nye forretninger.

Den franske nystartede virksomhed ACWA Robotics er en af disse virksomheder. Den adresserer de kritiske udfordringer, som vandindustrien står over for, ved at udvikle robotteknologiske løsninger, der navigerer gennem rørsystemer for at indsamle data til mere effektiv vandforvaltning.