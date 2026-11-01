AutoCAD-kampagnevilkår og -betingelser

Den tidsbegrænsede rabat på AutoCAD IST er tilgængelig fra den 2. november 2026 til den 15. december 2026. Dette tilbud gælder for berettigede kunder med små virksomheder i følgende lande og territorier: Amerikanske Jomfruøer, Andorra, Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Canada, Juleøen, Cocosøerne (Keelingøerne), Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Falklandsøerne, Færøerne, Fiji, Finland, Frankrig, Fransk Polynesien, Fransk Guyana, Tyskland, Gibraltar, Grækenland, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Ungarn, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Marshalløerne, Martinique, Mayotte, USA's ydre småøer, Monaco, Nordmarianerne, Nauru, Nederlandene, Ny Kaledonien, New Zealand, Niue, Norfolkøen, Norge, Palau, Papua Ny Guinea, Pitcairnøerne, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Rumænien, Samoa, Amerikansk Samoa, San Marino, Slovenien, Salomonøerne, Spanien, Saint-Pierre og Miquelon, Svalbard, Sverige, Schweiz, Tonga, Tuvalu, Storbritannien, USA, Vanuatu og Wallis og Futuna. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner og er ugyldigt, hvor det er forbudt eller begrænset ved lov. Ved køb i Autodesk Store vises tilbudsrabatten automatisk i din kurv.

Dette tilbud er begrænset til op til to (2) nye licenser til et 1-årigt eller 3-årigt AutoCAD IST-abonnement pr. kunde og én kampagnekode pr. kunde. Dette tilbud kan ikke bruges til fornyelse af abonnementer, tilføjelsesprogrammer til eksisterende abonnementer eller til produkter, der tidligere er købt. Offentlige og uddannelseskunder er ikke berettigede til denne kampagne.

AUTODESK FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ANNULLERE, SUSPENDERE ELLER REDIGERE DELE AF ELLER HELE DETTE TILBUD NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL, UANSET ÅRSAG OG EFTER EGET SKØN. RET TIL ÆNDRING AF PRISER PÅ AUTODES-SOFTWARE FORBEHOLDES.

Autodesk og Autodesk-logoet og AutoCAD er registrerede varemærker tilhørende Autodesk, Inc., og/eller dets datterselskaber og/eller affilierede selskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre mærkenavne, produktnavne eller varemærker tilhører de respektive indehavere. Autodesk er ikke ansvarlig for typografiske eller grafiske fejl, der måtte forekomme i dette dokument. © 2026 Autodesk, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.