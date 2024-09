Det er hensigten, at Autodesk Maya Indie skal give uafhængige kunstnere en mere overkommelig måde at købe licens til Maya på i deres kommercielle projekter. Softwaren er imidlertid ikke beregnet til at blive brugt af personer eller organisationer, der har en omsætning på over USD 100.000 om året, eller til projekter med budgetter på over USD 100.000.

Bemærk, at hvis du bliver engageret af en organisation, der har en omsætning på over USD 100.000 om året, kan du ikke få en licens på Maya Indie – uanset om du er freelancer, deltidsansat eller fuldtidsansat. Hvis det er tilfældet, skal du bruge en fuld licens. Virksomheden skal enten købe en licens til dig, eller også skal du selv købe den (uanset om du så opkræver pengene fra den virksomhed, du arbejder for, eller ej). Formålet med dette er at forhindre, at virksomheder undlader at betale Autodesk for den softwarelicens, de bruger til deres projekter.

Begrænsningen gælder, hvis du bliver engageret af en organisation, der har en omsætning på over USD 100.000 om året. Begrænsningen gælder ikke for salg af digitale varer til sådanne organisationer – så længe din samlede omsætning fra dette salg ikke overstiger grænsen på USD 100.000.

Her er nogle eksempler, der kan hjælpe dig med at forstå, hvornår og hvor du er berettiget til at bruge Maya Indie:



Du skaber og sælger digitale produkter og er blevet kontaktet af en spilvirksomhed med en årlig omsætning på over USD 100.000 om at levere et aktiv (uanset om det er en hyldevare eller en speciallavet vare). Du bliver betalt en fast pris for det leverede "produkt". I dette tilfælde må du, hvis din omsætning er under USD 100.000, bruge Maya Indie. Eksempler på aktiver kan være 3D-modeller, teksturer eller sågar renderinger.

Du bliver kontaktet af en arkitektvirksomhed med en omsætning på over USD 100.000 til at arbejde som freelancer for at skabe en visualisering for dem. Du bliver betalt en løn per time/dag/uge, indtil projektet er færdigt, og aktiverne tilhører virksomheden – i dette tilfælde må du ikke bruge Maya Indie.

Den primære forskel er, om det, du laver, med rimelighed kan siges at være dit eget arbejde, eller om du er engageret af virksomheden. Hvis du producerer og sælger din egen intellektuelle ejendom (IP) og tjener mindre end USD 100.000 om året på dette, er du berettiget til at bruge Maya Indie. Hvis du er engageret af en organisation, der tjener mere end USD 100.000 om året, er du ikke berettiget til at bruge Maya Indie, heller ikke selvom du tjener mindre. Vi forventer, at virksomheder, der tjener mere end USD 100.000 om året, betaler for de fulde kommercielle licenser på den software, de skal bruge (såvel som kunstnere).

*Bemærk, at denne grænse varierer afhængigt af brugslandet.