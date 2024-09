Prøveversioner fra Autodesk giver dig mulighed for at prøve alle funktioner i de nyeste versioner i en begrænset periode (normalt 30 dage). For at annullere en gratis prøveversion skal du slå den automatiske fornyelse fra, inden prøveperioden udløber. Hvis du ikke blev anmodet om at angive en betalingsmetode i begyndelsen af prøveperioden, udløber den automatisk.