3D-Modellschattierung bezieht sich auf die Anwendung von Beleuchtungseffekten auf dreidimensionale Objekte in Computergrafiken, um den Eindruck von Tiefe, Form und Realismus zu erzeugen. Dadurch wird die Wechselwirkung zwischen Licht und Oberflächen in einer 3D-Szene simuliert, und es werden Effekte wie Glanzpunkte, Schatten, Reflexionen und Refraktionen erzeugt. Die Beleuchtung von Objekten und ihre Wechselwirkung mit dem Licht wird genau wiedergegeben. Dadurch wird die Darstellung von digitalen Bildern visuell ansprechender und realistischer. Die 3D-Modellschattierung ist also ein wesentlicher Aspekt des Renderns in Bereichen wie Animation, visuelle Effekte (Englisch), Videospiele (Englisch) und architektonische Visualisierung.