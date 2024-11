Textur-Mapping-Software bietet eine breite Palette an Werkzeugen und Optionen für individuelle Anpassungen. Künstler können Texturen an die spezifischen Anforderungen eines Projekts anpassen und bearbeiten, indem sie Farben, Muster, Reflexionen und andere Attribute ändern und so den gewünschten visuellen Effekt (Englisch) erzielen.