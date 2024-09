Was ist BIM?

Sowohl CAD- als auch BIM-Prozesse dienen der Erfassung und Kommunikation der Entwurfs- und Ausführungsabsicht eines AEC-Projekts mithilfe einer Zeichnungsdarstellung. Dadurch erhalten alle Projektbeteiligten Informationen darüber, was gebaut werden muss und wie dies erfolgen soll. BIM ermöglicht Planungs- und Bauteams, mit ihren Technologieinvestitionen viel mehr zu erreichen. Der BIM-Prozess unterstützt die Erstellung und Verwaltung von Informationen im gesamten Lebenszyklus eines AEC-Projekts, indem alle fachbereichsübergreifenden Entwurfs- und Ausführungspläne in einem gemeinsamen Datensatz zusammengefasst werden. Da auf diese Daten in mehreren Darstellungen zugegriffen werden kann, von 2D über 3D bis hin zu Tabellen, sind die Informationen weit besser zugänglich und vernetzt als die unterschiedlichen Datenquellen bei herkömmlichen CAD-Ansätzen.