BIM dient zum Erstellen und Verwalten von Daten während des Planungs-, Bau- und Betriebsprozesses. BIM integriert multidisziplinäre Daten für die Erstellung detaillierter digitaler Darstellungen, die in einer offenen Cloud-Plattform verwaltet werden und so eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen. Mit BIM erhalten Sie mehr Einblicke, bessere Entscheidungen, nachhaltigere Optionen und Kosteneinsparungen bei AEC-Projekten.