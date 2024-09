Produktentwicklungssoftware

Es gibt viele verschiedene Arten der Produktentwicklung. Zu den weitverbreiteten zählen die inkrementelle Produktentwicklung, die Plattform-Produktentwicklung und die innovative Produktentwicklung.

Bei der inkrementellen Produktentwicklung werden kleine Verbesserungen schrittweise an einem vorhandenen Produkt vorgenommen oder neue Funktionen hinzugefügt, um seine Leistung, Funktionalität oder Gestaltung zu verbessern. Bei der Plattform-Produktentwicklung liegt der Schwerpunkt auf der Erstellung eines Fundaments, das für mehrere verwandte Produkte oder Varianten geeignet ist. Dies umfasst die Konstruktion einer gemeinsamen Technologieplattform, die sich an verschiedene Anwendungen anpassen lässt. Zur innovativen Produktentwicklung gehört die Entwicklung neuer Produkte, die bestehende Märkte revolutionieren oder völlig neue Märkte schaffen. Hierfür ist in der Regel ein erheblicher Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsaufwand erforderlich.