Autodesk bietet eine Vielzahl von Autodesk Fusion Extensions, die das Kernprodukt um spezifische Zusatzfunktionen erweitern. Autodesk Fusion for Design kombiniert mehrere dieser Erweiterungen in einem einzigen Abonnement, das Unternehmen eine integrierte Lösung für die Produktentwicklung bietet. Ein Abonnement von Fusion for Design umfasst Autodesk Fusion, die Autodesk Fusion Design Extension, die Autodesk Fusion Simulation Extension UND die Autodesk Fusion Manage Extension zu einem besonders günstigen Preis. Dieses Kraftpaket versetzt Sie in die Lage, mit fortschrittlichen 3D-Modellierungsverfahren, generativem Design, Simulationen des Produktverhaltens und der Herstellbarkeit sowie einheitlichem Datenmanagement in allen Abteilungen und Niederlassungen Ihres Unternehmens Ihre Produktvorstellungen erfolgreich umzusetzen.