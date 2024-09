Software für agile Produktentwicklung

Ein Beispiel für agile Entwicklung wäre Scrum: Ein Prozessrahmen, der Teams und Organisationen bei der gemeinsamen Lösung von Problemen unterstützt. Durch den Streuprozess: Ihre Teammitglieder werden ermutigt, durch ihre Erfahrungen zu lernen und Ausprobieren zu erlauben. Während des gesamten Prozesses können die Teammitglieder darüber nachdenken, was schief gelaufen ist und was nicht, und so jederzeit Verbesserungen erzielen.