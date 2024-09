Autodesk Fusion behält Beziehungen bei und verwaltet Abhängigkeiten mit beispielloser Synchronisierung und einem Kern aus Zeitachse und Protokoll in Fusion. Mit Werkzeugen wie Direktbearbeitung können Leiterplattenteile in einer komplexen Hierarchie von Baugruppen und Unterbaugruppen verschoben werden. Änderungen werden dann in Echtzeit per Mausklick übernommen.