AUTODESK FUSION SIGNAL INTEGRITY EXTENSION

Die von Autodesk entwickelte und von Ansys-Technologie unterstützte Signal Integrity Extension bietet bei Bedarf noch weitere Funktionen für die Leiterplattenkonstruktion. Im Vergleich dazu sind eigenständige Programme häufig punktuelle Lösungen, die Simulationsfunktionen in einer eigenen Umgebung bieten. Die Signal Integrity Extension ermöglicht praktische Einblicke in die Signalqualität in der Umgebung, die für die Leiterplattenkonstruktion genutzt wird. So erhalten Anwender bereits während der Konstruktion Feedback zur Produktleistung und mehr Informationen in früheren Entwurfsphasen und können sich darauf verlassen, dass die Konstruktion funktioniert. Im Vergleich dazu sind Zusatzmodule in der Regel Punktlösungen, die von Drittanbietern entwickelt werden und sich mit der Autodesk Fusion-API verbinden lassen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Sie sind weniger leistungsfähig und verlieren an Bedeutung, wenn der Drittanbieter sie nicht aktualisiert.