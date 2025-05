Die digitale Transformation in der Fertigung verschafft Fertigungsunternehmen einen Wettbewerbsvorteil, indem sie die Betriebsabläufe von Grund auf erneuert und so die Effizienz und Effektivität steigert. Sie verbessert das Kundenerlebnis erheblich, indem sie die Erwartungen moderner Verbraucher an nahtlose, schnelle und digitale Interaktionen erfüllt. Durch die Digitalisierung können Unternehmen Daten effektiver erfassen und analysieren und die datengestützte Entscheidungsfindung für effektivere Strategien und verbesserte Geschäftsergebnisse erleichtern. Die digitale Transformation ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen oder Kundenwünsche und stärkt so die Widerstandsfähigkeit. Die digitale Transformation fördert auch die Innovationskraft, indem sie Unternehmen dazu motiviert, ihre Prozesse, Produkte und Dienstleistungen zu überdenken und so neue Wachstumschancen zu erschließen.