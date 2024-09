CAD-Konstruktion kommt in nahezu jeder Branche in so breit gefächerten Projekten wie Landschaftsplanung (Englisch), Brückenbau, Planung von Bürogebäuden oder Spielfilmanimation (Englisch) zum Einsatz. 2D- oder 3D-CAD-Programme ermöglichen eine Vielzahl von Aufgaben, etwa die Erstellung eines 3D-Modells einer Konstruktion, die Anwendung von Material- und Lichteffekten oder die Konstruktionsdokumentation mit Bemaßungen und anderen Kommentaren. Mit Funktionen wie Punktwolken können Sie realen Kontext zu Ihren Zeichnungen hinzufügen, um einen digitalen Zwilling zu erstellen oder physische Objekte in Ihren Designs nachzubilden