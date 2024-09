STRATFORD FESTIVAL

Seine Arbeit an der aktuellen Shakespeare-Tragödie Coriolanus zeigt auch, wie er zahlreiche Technologien für die Erstellung eines Bühnenbilds zusammenbringt. In dieser modernen Adaption war ein Auto ein wichtiger Bestandteil des Stücks. Es musste eine exakte Kopie des Lancia C3 Baujahr 1969 sein. Er versuchte tatsächlich, ein echtes Auto zu kaufen, und wurde in Europa fündig. Das Problem dabei: Es kostete 200.000 $. Stattdessen kaufte er ein Modell des Autos als 3D-Objekt.

„Mit AutoCAD konnte ich das Modell in seine Einzelteile zerlegen, Änderungen an der Karosserie vornehmen, ein Fahrgestell bauen, den Großteil des Autos an der CNC-Maschine aus Styropor herstellen oder Formen für den Glasfaserbau erstellen und Dinge wie die Heckscheinwerfer per 3D-Druck produzieren“, sagt Mestern. „Die Möglichkeit, in AutoCAD zu arbeiten und das gesamte Projekt mit nur einer Plattform durchzuführen, war perfekt.“