Anmerkung: Die nachfolgend angegebenen Bankinformationen sollen ggf. bei der Einrichtung als Anbieter helfen. Es können jedoch keine Zahlungen an die in den verschiedenen Bankdokumenten aufgeführten europäischen Bankkonten getätigt werden, bevor das neue Kauferlebnis ab 16. September 2024 in Europa* verfügbar ist.

Die von Autodesk unten bereitgestellten Anbieterformulare und Bankinformationen wurden in die folgenden Sprachen übersetzt (in PDF-Dateien auswählbar): Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch.

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (CHF und GBP) – Juni 2024 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (CZK) – Juni 2024 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (DKK) – Juni 2024 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (EUR) – November 2022 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (NOK) – Juni 2024 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (PLN) – Juni 2024 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Citibank-Kontobestätigungszertifikat (SEK) – Juni 2024 (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa – Anbieterformular (CHF)

Europa – Anbieterformular (CZK)

Europa – Anbieterformular (DKK)

Europa – Anbieterformular (EUR)

Europa – Anbieterformular (GBP)

Europa – Anbieterformular (NOK)

Europa – Anbieterformular (PLN)

Europa – Anbieterformular (SEK)

Europa (CHF) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (CZK) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (DKK) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (EUR) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (GBP) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (NOK) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (PLN) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

Europa (SEK) Bankinformationen (melden Sie sich an, um PDF-Datei herunterzuladen)

* Zu den berechtigten Ländern zählen Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz und Großbritannien.