Autodesk Flex

Flex-Tokens haben die für Produkte und Services verwendeten Cloud-Punkte ersetzt, bei denen die Berechnung pro Ergebnis erfolgte. Wenn Ihre Cloud-Punkte abgelaufen sind, müssen Sie Flex-Tokens erwerben, um einen ununterbrochenen Zugriff zu gewährleisten. Sehen Sie sich die Preise für Produkte und Services an, die in Flex enthalten sind. Falls Flex in Ihrem Land noch nicht verfügbar ist, kontaktieren Sie uns.