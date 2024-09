Vor Ablauf des Vertrags werden Verlängerungserinnerungen per E-Mail an Ihren Vertragsmanager gesendet. Wenn Sie Ihr Abonnement online verlängern können, können Sie Ihre Lizenz auch in Autodesk Account ab 90 Tage vor Ablauf des Abonnements verlängern.

Wenn Sie zum Zeitpunkt der Verlängerung Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrem Autodesk-Partner über Ihre Optionen, z. B. das Hinzufügen von Lizenzplätzen, die Anpassung der Abrechnungsdaten für das Abonnement, das Upgrade auf einen Premium-Vertrag oder den Wechsel zu einer Industry Collection.

Wenn Sie Hilfe bei der Verlängerung benötigen, wenden Sie sich an den in Ihrer Verlängerungsbenachrichtigung oder in Autodesk Account aufgeführten Partner oder verwenden Sie die Autodesk-Partnersuche.