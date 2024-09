Diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar. Wenn die Option zum Hinzufügen von Lizenzplätzen in ihrem Konto nicht angezeigt wird, ist Ihr Abonnement möglicherweise nicht zur Selfservice-Verwaltung von Lizenzplätzen berechtigt. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Support, um Unterstützung zu erhalten.