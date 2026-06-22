Existuje pět běžných pracovních postupů, kde společnost Autodesk doporučuje jednotlivým profesionálům a týmům kombinovat tokeny Flex s jejich předplatným softwaru, aby si odemkli produktivitu a hodnotu u svých projektů.
Případ použití 1: Odemknutí plné verze aplikace AutoCAD, když projekty vyžadují více
Překročte hranice 2D, jen když potřebujete. Vaše předplatné aplikace AutoCAD LT zvládne každodenní kreslení. Pokud projekt vyžaduje 3D modelování nebo specializované sady nástrojů pro architekturu, strojírenství nebo elektrotechniku, použijte tokeny Flex k odemknutí plné verze aplikace AutoCAD na daný den. Není potřeba žádný upgrade ani nákup nového předplatného aplikace AutoCAD. Zaplaťte jen za to, co potřebujete. Získejte přístup k tomu, co chcete.
Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace AutoCAD LT s tokeny Flex poskytují přístup k aplikaci AutoCAD.
Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k 3D funkcím a sadám nástrojů specifických pro daný obor v rámci projektu, aniž byste museli upgradovat své předplatné.
Pro koho je to výhodné: Malé architektonické, inženýrské a konstruktérské firmy, které pracují primárně ve 2D, ale občas potřebují plný výkon aplikace AutoCAD.
Doporučené množství tokenů:
Případ použití 2: Práce připravená pro BIM bez plného předplatného aplikace Revit
Pusťte se do projektů BIM bez režijních nákladů. Použijte tokeny Flex k přístup k aplikaci Revit, když projekt vyžaduje 3D modely budov, koordinaci nebo výstupy BIM. Ponechte si předplatné aplikace AutoCAD LT (nebo Revit LT) pro každodenní práci a používejte aplikaci Revit pouze tehdy, když to projekt vyžaduje.
Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace AutoCAD LT nebo AutoCAD Revit LT Suite s tokeny Flex poskytují přístup k plné verzi aplikace Revit.
Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k plné verzi aplikace Revit pro modelování, koordinaci a výstupy BIM u vybraných projektů, aniž byste se museli zavazovat k samostatnému předplatnému.
Pro koho je to výhodné: Malé architektonické, inženýrské a stavební firmy, které se zabývají jak tradičním kreslením, tak i příležitostnými pracemi BIM.
Doporučené množství tokenů:
Případ použití 3: Přístup ke 3D strojírenskému návrhu, když jej potřebujete
Využívejte plné 3D strojírenské navrhování jen v projektu, kde to potřebujete. Pracujete v aplikaci Fusion nebo AutoCAD a potřebujete parametrické modelování, správu sestav nebo detailní návrh součástí? Pomocí tokenů Flex získáte přístup k aplikaci Inventor Professional pro projekty, které to vyžadují. Až budete hotovi, přístup můžete vrátit.
Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné softwaru AutoCAD, Fusion nebo Product Design and Manufacturing Collection s tokeny Flex pro přístup k aplikaci Inventor Professional.
Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k plným funkcím 3D strojírenského navrhování a parametrického modelování u vybraných projektů bez samostatného předplatného aplikace Inventor.
Komu to přináší výhody: Malé výrobní firmy a návrháři produktů, kteří primárně používají nástroje Fusion nebo lehčí nástroje, ale občas potřebují hloubkové dovednosti aplikace Inventor.
Doporučené množství tokenů:
Případ použití 4: Pokročilé simulace, rendrování a CAM o úroveň výš
Pokročilé nástroje pro projekty, které je potřebují. Pracujete již v aplikaci Fusion? Tokeny Flex umožňují přístup k rozšířením pro simulaci, rendrování v cloudu, generativní návrhy a pokročilé postupy CAM. Získejte výkon, který potřebujete pro konkrétní projekty, aniž byste se museli zavázat k trvalému upgradu.
Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace Fusion a tokeny Flex poskytují přístup k rozšířením Fusion pro rendrování.
Cíl pracovního postupu: Spouštějte pokročilé simulace, generujte fotorealistické rendrované obrázky a získejte přístup ke specializovaným výrobním nástrojům pro každý projekt zvlášť.
Pro koho to přináší výhody: Návrháři produktů a malí výrobci, kteří potřebují pokročilé funkce pro vybrané projekty, ale ne každý den.
Doporučené množství tokenů:
Případ použití 5: Rozšíření svého kreativního týmu během produkčních špiček
Více umělců. Více nástrojů. Žádný dlouhodobý závazek. Kolísání požadavků na výrobu. Použijte tokeny Flex, abyste svému týmu poskytli přístup k aplikaci Maya, 3ds Max nebo jiným kreativním nástrojům během špičky. Zapojte externisty, přepínejte mezi nástroji nebo použijte software Arnold k rendrování a po dokončení projektu snižte objem práce.
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Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné aplikace Maya nebo 3ds Max a tokeny Flex poskytují další nástroje pro média a zábavní průmysl nebo přístup k dalším nástrojům.
Cíl pracovního postupu: Zvyšte přístup ke kreativním nástrojům během produkčních špiček a snižte jej po dokončení projektů, a to bez nutnosti rezervovat si další licence nebo vytvářet dlouhodobé závazky.
Komu to přináší výhody: Studia, externí pracovníci a malé týmy M&E, které řídí proměnlivé požadavky projektů a napjaté rozpočty.
Doporučené množství tokenů:
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