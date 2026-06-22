Autodesk pro malé firmy 

Software pro návrh a tvorbu, který pracuje stejně tvrdě jako vaše firma.

Zavádíme nižší minimální nákupní cenu pro službu Autodesk Flex

Služba Autodesk Flex umožňuje platbu předem pomocí tokenů pro flexibilní přístup k více než stovce produktů společnosti Autodesk za denní sazbu. Sazby se liší podle použitého produktu. Služba Flex je skvělou volbou pro členy týmu nebo samostatné podnikatele, kteří si chtějí vyzkoušet produkt nebo potřebují přístup jen kvůli konkrétnímu projektu.

Pomocí tokenů Flex můžete nakombinovat konkrétní produkty společnosti Autodesk na míru projektu a získat tak:

  • Přístup k 3D funkcím, modelování BIM a specializovaným sadám nástrojů. 
  • Pokročilé simulace, fotorealistická rendrování a specializované výrobní nástroje. 
  • Rozšířený přístup k softwaru během výrobních špiček bez nutnosti pořizovat další licence nebo dlouhodobé závazky.

Vyberte si z našich produktů určených pro firmy, jako je ta vaše

Společnost Autodesk nabízí dostupná řešení pro profesionály, včetně aplikace AutoCAD pro 2D a 3D kreslení a aplikace Fusion pro 3D modelování a tisk.

SPECIAL OFFER

AutoCAD

Software k vytváření 2D a 3D návrhů CAD. Součástí předplatného je aplikace AutoCAD, speciální sady nástrojů a další aplikace.

57 421Kč*/year
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SPECIAL OFFER

Revit

Plánování, návrh, stavba a správa budov pomocí výkonných nástrojů pro vytváření informačních modelů budov (BIM).

82 395Kč*/year
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SPECIAL OFFER

Fusion

Cloudový software pro návrh produktů pro výrobu, 3D modelování, elektroniku, simulaci a správu dat

13 976Kč*/year

18 634Kč* Save 3 850Kč
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Podrobné informace o produktu

SPECIAL OFFER

Maya

3D animační, modelovací, simulační a vykreslovací software pro tvorbu filmů, her a televizních pořadů

55 043Kč*/year
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Podrobné informace o produktu

* Včetně odhadované DPH

Najděte si to správné předplatné společnosti Autodesk pro svou firmu

Všechna předplatná a nákupy tokenů Flex zahrnují podporu během místní pracovní doby, jednotné přihlášení (SSO) a zprávy o využití. Roční platba, měsíční platba a tokeny Flex poskytují záruku vrácení peněz. 

Grafika kalendáře představující roční předplatná

Roční předplatné

Nejlepší pro stabilní produkční týmy
Pokud:

  • Používají stejný produkt denně
  • Mají konstruktéry nebo inženýry na plný úvazek
  • Potřebují nepřetržitý přístup
  • Upřednostňují předvídatelné rozpočty

Poté zvolte možnost jednoletého předplatného:

  • Zajistěte si úspory
  • Ušetřete až 33 % oproti platbě za jeden měsíc
Roční předplatné
Grafika kalendáře představující měsíční předplatná

Měsíční předplatné

Nejlepší pro krátkodobou flexibilitu

Když...

  • Pracujete na sezónních projektech
  • Dočasně najímáte spolupracovníky
  • Potřebujete spravovat cash flow
  • Nechcete žádný dlouhodobý závazek

Poté zvolte měsíční předplatné:

  • Platba každý měsíc
  • Uživatele můžete kdykoli přidat nebo odebrat
  • V případě potřeby můžete převést platby na roční
Měsíční předplatné
Grafika tokenů Flex vedle grafiky grafu využití tokenů

Flex

Nejlepší pro sdílené použití nebo více produktů

Když... 

  • Používáte více produktů od společnosti Autodesk
  • Potřebujete pouze příležitostný přístup 
  • Spolupracujete s dodavateli 
  • Chcete mít sdílený přístup pro tým 

Poté si zakupte tokeny Flex: 

  • Platba předem za využité dny 
  • Přístup ke 100 a více produktům od společnosti Autodesk 
  • Sdílení tokenů mezi uživateli
Další informace o službě Flex
Ikona notebooku s grafikou, která představuje vyzkoušení a nastavení

Vyzkoušet a prozkoumat

Nejlepší pro začátek

Když...

  • Chcete prozkoumat produkt před jeho nákupem
  • Vyhodnocujete produkty
  • Se učíte produkt sami

Poté zvolte:

  • Bezplatné zkušební verze (přístup až na 30 dní)
  • Bezplatná úroveň rozhraní API pro vývojáře
Začněte s přístupem zdarma

Představujeme produkty Autodesk pro malé firmy

Společnost Autodesk chce malým firmám poskytovat zkušenosti, flexibilitu a ceny, které potřebují k růstu a konkurenceschopnosti. Přečtěte si oznámení Autodesk pro malé firmy (angličtina) a projděte si naši novou zprávu o stavu malých firem, abyste viděli, jak malé firmy utvářejí budoucnost programu Design and Make.

 

Zpráva o stavu malých firem (angličtina)

Podívejte se, jak profesionálové používají software společnosti Autodesk

Navrhování modulárních měst

Společnost RAD LAB využívá Revit k proměně nezastavěných pozemků v živé a mobilní komunitní prostory postavené z přepravních kontejnerů.

Podívejte se na příběh

Vytváření inteligentnějšího skladu

Společnosti GoBe a Sample Studio využily aplikaci Fusion k návrhu, vytvoření prototypu a škálování produktu od nápadu až po produkt připravený k maloobchodnímu prodeji.

Podívejte se na příběh

Podpora vyprávění příběhů

Po letech vymýšlení přivedl 3D umělec JL Mussi konečně svůj debutový krátký film k životu pomocí aplikace Flow Studio.

Přečtěte si článek

Navrhování lehčích dílů

Podívejte se, jak společnost Shute Dynamics využívá generativní návrh aplikace Fusion k vytváření lehčích a pevnějších dílů závodních vozů pro závody Pikes Peak.

Přečtěte si článek (angličtina)

Přehodnocení zdravotní péče

EzeRx kombinuje inženýrství, umělou inteligenci a udržitelný design s cílem vytvářet zdravotnická řešení, která zlepšují péči a snižují dopad na životní prostředí.

Přečtěte si článek (angličtina)

Obrázek ve vlastnictví společnosti EzeRx

Digitalizace návrhů

Návrhářka luxusních kabelek Wendy Stevensová po katastrofálním požáru revitalizuje své podnikání pomocí aplikace AutoCAD LT.

Přečtěte si článek (angličtina)

Obrázek ve vlastnictví Wendy Stevens.

Začněte s profesionálními nástroji za ceny vhodné pro každodenní podnikání

Aplikace AutoCAD LT a Revit LT poskytují cenově dostupný přístup k základním funkcím pro 2D kreslení a 3D modelování a poskytují týmům nástroje, které potřebují pro každodenní práci. Profesionálové kombinují svá předplatná s tokeny Flex a nabízejí jim pokročilé sady nástrojů 3D a BIM v aplikacích AutoCAD a Revit podle jednotlivých projektů.

SPECIAL OFFER

AutoCAD LT

Cenově výhodný 2D CAD software pro kreslení a tvorbu výkresové dokumentace

1 815Kč*/month
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SPECIAL OFFER

AutoCAD Web

Kreslete, opatřujte poznámkami a přidávejte data do výkresů online prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Přistupujte k souborům DWG a upravujte je a rychle spolupracujte s uživateli aplikace AutoCAD na návrzích.

309Kč*/month
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SPECIAL OFFER

Revit LT

Zjednodušený nástroj pro tvorbu 3D BIM modelů, 3D architektonických návrhů a dokumentací

1 870Kč*/month
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SPECIAL OFFER

Autodesk Flow Studio

Vytvářejte ohromující vizuální efekty pomocí umělé inteligence, nad kterou máte kontrolu. Pomocí nástrojů pro snímání pohybu, trasování kamery, animace a kompozici používajících umělou inteligenci proměňte záběry v počítačově animované scény, které můžete režírovat, upravovat a exportovat.

 
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* Včetně odhadované DPH

Inteligentnější kreslení s umělou inteligencí v aplikaci AutoCAD

Autodesk AI vám pomůže pracovat rychleji díky automatizaci opakujících se úkolů a snížení počtu ručních úprav. Rychle proměňte připomínky ve změny, inteligentně umísťujte bloky a začišťujte výkresy pomocí několika kliknutí. Věnujte méně času revizím a více času bezpečnému posouvání projektů vpřed.

Hledáte další funkce v rámci svého předplatného? Spojte balíček a ušetřete s těmito nabídkami

Získejte přístup k mnoha nástrojům pro zvýšení produktivity a automatizace. Ušetřete tak až 80 % oproti jednotlivým ročním licencím díky našim balíčkům nabídek.

SPECIAL OFFER

AutoCAD Revit LT Suite

Aplikace Revit LT a AutoCAD LT spolu za skvělou cenu

2 378Kč*/month
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Podrobné informace o produktu

SPECIAL OFFER

Architecture Engineering & Construction Collection

Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design a dalších produktů

12 572Kč*/month
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Podrobné informace o produktu

SPECIAL OFFER

Product Design & Manufacturing Collection

Pořiďte si Inventor, AutoCAD, Fusion a další produkty – profesionální nástroje pro vývoj produktu a plánování výroby

11 550Kč*/month
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Podrobné informace o produktu

SPECIAL OFFER

Media & Entertainment Collection

3D animační, modelovací, simulační a vykreslovací software pro tvorbu filmů, her a televizních pořadů

9 511Kč*/month
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Podrobné informace o produktu

* Včetně odhadované DPH

Začněte s těmito zdroji

AutoCAD

  • Vytvářejte přesné 2D výkresy a 3D modely rychleji. Tato stručná úvodní příručka (angličtina) vám pomůže rozvíjet dovednosti a pracovat s jistotou.
  • Podívejte se na náš webinář (angličtina) a dozvíte se pět praktických tipů pro AutoCAD, jak pracovat rychleji, vyvarovat se chyb a rozvíjet své podnikání s jistotou.
  • Podívejte se na tento video (angličtina) a dozvíte se, jak nástroje pro čištění v aplikaci AutoCAD pomáhají malým týmům rychle najít a opravit chyby ve výkresech.
  • Hledáte podporu pro aplikaci AutoCAD? Vyhledejte nápovědu, odpovědi na otázky a další zdroje (angličtina).

AutoCAD LT

  • Začínáte s aplikací AutoCAD LT nebo si potřebujete osvěžit informace? Tato stručná úvodní příručka (angličtina) pomáhá malým týmům rychle vytvořit základní dovednosti při kreslení, aby bylo možné vytvářet přesné výkresy a zůstat produktivní již od prvního dne.
  • Hledáte podporu k aplikaci AutoCAD LT? Vyhledejte nápovědu, odpovědi na otázky a další zdroje (angličtina).

Revit

  • Začínáte s aplikací Revit nebo si potřebujete osvěžit informace? Tato stručná úvodní příručka (angličtina) vám pomůže vybudovat základní dovednosti v oblasti BIM, abyste mohli od prvního dne s jistotou vytvářet a dokumentovat projekty a spolupracovat na nich.

  • Zrychlete získávání svých odborných znalostí v aplikaci Revit a učte se svým vlastním tempem – podívejte se na výukové programy, které pokrývají základní pracovní postupy, nástroje pro modelování, dokumentace a koordinaci projektů.

  • Posilte své každodenní pracovní postupy v aplikaci Revit pomocí školení základních dovedností zaměřeného na nástroje a techniky, které architekti, inženýři a projekční týmy nejvíce používají.

  • Hledáte podporu pro aplikaci Revit? Vyhledejte nápovědu, odpovědi na otázky a další zdroje (angličtina).

Revit LT

  • Začněte s efektivními pracovními postupy BIM s pomocí této rychlého úvodního průvodce (angličtina), který vám pomůže vytvářet přesné návrhy budov a efektivně je dokumentovat.
  • Zrychlete získávání svých odborných znalostí v aplikaci Revit a učte se svým vlastním tempem – podívejte se na výukové programy, které pokrývají základní pracovní postupy, nástroje pro modelování, dokumentace a koordinaci projektů.
  • Posilte své každodenní pracovní postupy v aplikaci Revit pomocí školení základních dovedností zaměřeného na nástroje a techniky, které architekti, inženýři a projekční týmy nejvíce používají.
  • Hledáte podporu k aplikaci Revit? Vyhledejte nápovědu, odpovědi na otázky a další zdroje (angličtina).

Fusion

  • Rozvíjejte své dovednosti v oblasti CAD pomocí základních pracovních postupů aplikace Fusion navržených pro rostoucí podniky. Tato stručná úvodní příručka (angličtina) vám ukáže, jak navrhovat, modelovat, sestavovat a připravovat produkty k výrobě, abyste mohli rychleji přejít od nápadu ke skutečnosti.
  • Seznamte se se základními nástroji a pracovními postupy aplikace Fusion v této sérii videí, která vám ukáže, jak navrhnout a vyrobit kompletní sestava rybářského navijáku.
  • Hledáte podporu k aplikaci Fusion? Vyhledejte nápovědu, odpovědi na otázky a další zdroje (angličtina).

Maya

Flow Studio

Prozkoumejte bezplatná řešení, rozhraní API a další možnosti

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Bezplatné zkušební verze

Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a prozkoumejte všechny možnosti našeho nejnovějšího softwaru pro 3D návrh.

 

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Studenti se mohou připravit na práci zítřka s bezplatným přístupem k softwaru od společnosti Autodesk.

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Rozhraní API společnosti Autodesk

Rozhraní API společnosti Autodesk

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Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

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Fóra k produktům

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Nejčastější dotazy

Jak lze kombinovat tokeny Flex s předplatným aplikace AutoCAD LT?

Překročte hranice 2D – jen když potřebujete. Odemkněte plnou verzi aplikace AutoCAD, když projekty vyžadují více. Vaše předplatné aplikace AutoCAD LT zvládne každodenní kreslení. Pokud projekt vyžaduje 3D modelování nebo specializované sady nástrojů pro architekturu, strojírenství nebo elektrotechniku, použijte tokeny Flex k odemknutí plné verze aplikace AutoCAD na daný den. Není potřeba žádný upgrade ani nákup nového předplatného aplikace AutoCAD. Zaplaťte jen za to, co potřebujete. Získejte přístup k tomu, co chcete.

 

Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné aplikace AutoCAD LT s tokeny Flex poskytují přístup k aplikaci AutoCAD. 

Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k 3D funkcím a sadám nástrojů specifických pro daný obor v rámci projektu, aniž byste museli upgradovat své předplatné.

Pro koho je to výhodné: Malé architektonické, inženýrské a konstruktérské firmy, které pracují primárně ve 2D, ale občas potřebují plný výkon aplikace AutoCAD. 

 

Doporučené množství tokenů: 

  • Začněte s 33 tokeny. 
  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 250 tokenů na uživatele ročně.

Další informace o používání tokenů Flex s předplatnými najdete v tomto článku podpory (angličtina)

 

Další zdroje

Jak lze kombinovat tokeny Flex s předplatným aplikace AutoCAD LT nebo Revit LT?

Pusťte se do projektů BIM bez režijních nákladů. Dodávejte práci připravenou pro BIM bez plného předplatného aplikace Revit. Použijte tokeny Flex pro přístup k aplikaci Revit, když projekt vyžaduje 3D modely budov, koordinaci nebo výstupy BIM. Ponechte si předplatné aplikace AutoCAD LT (nebo Revit LT) pro každodenní práci a používejte aplikaci Revit pouze tehdy, když to projekt vyžaduje.
 

Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace AutoCAD LT nebo AutoCAD Revit LT Suite s tokeny Flex poskytují přístup k plné verzi aplikace Revit. 

Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k plné verzi aplikace Revit pro modelování, koordinaci a výstupy BIM u vybraných projektů, aniž byste se museli zavazovat k samostatnému předplatnému.

Pro koho je to výhodné: Malé architektonické, inženýrské a stavební firmy, které se zabývají jak tradičním kreslením, tak i příležitostnými pracemi BIM. 
 

Doporučené množství tokenů: 

  • Začněte s 33 tokeny. 
  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 200 tokenů na uživatele ročně.

Další informace o používání tokenů Flex s předplatnými najdete v tomto článku podpory (angličtina)
 

Další zdroje

Jak lze kombinovat tokeny Flex s předplatným softwaru AutoCAD, Fusion nebo Product Design and Manufacturing Collection?

Využívejte plné 3D strojírenské navrhování jen v projektu, kde to potřebujete: Pracujete v aplikaci Fusion nebo AutoCAD a potřebujete parametrické modelování, správu sestav nebo detailní návrh součástí? Pomocí tokenů Flex získáte přístup k aplikaci Inventor Professional pro projekty, které to vyžadují. Až budete hotovi, přístup můžete vrátit. Používejte 3D strojírenské navrhování, jen když to potřebujete.

 

Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné softwaru AutoCAD, Fusion nebo Product Design and Manufacturing Collection s tokeny Flex pro přístup k aplikaci Inventor Professional. 

Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k plným funkcím 3D strojírenského navrhování a parametrického modelování u vybraných projektů bez samostatného předplatného aplikace Inventor.

Komu to přináší výhody: Malé výrobní firmy a návrháři produktů, kteří primárně používají nástroje Fusion nebo lehčí nástroje, ale občas potřebují hloubkové dovednosti aplikace Inventor.

 

Doporučené množství tokenů:

  • Začněte s 33 tokeny. 
  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 200 tokenů na uživatele ročně.

Další informace o používání tokenů Flex s předplatnými najdete v tomto článku podpory. (angličtina)

 

Další zdroje

Jak lze kombinovat tokeny Flex s předplatným aplikace Fusion?

Pokročilé nástroje pro projekty, které je potřebují. Pracujete již v aplikaci Fusion? Tokeny Flex umožňují přístup k rozšířením pro pokročilou simulaci, rendrování v cloudu, generativní návrhy a pokročilé postupy CAM. Získejte výkon, který potřebujete pro konkrétní projekty, aniž byste se museli zavázat k trvalému upgradu.

 

Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace Fusion a tokeny Flex poskytují přístup k rozšířením Fusion pro rendrování.

Cíl pracovního postupu: Spouštějte pokročilé simulace, generujte fotorealistické rendrované obrázky a získejte přístup ke specializovaným výrobním nástrojům pro každý projekt zvlášť.

Pro koho to přináší výhody: Návrháři produktů a malí výrobci, kteří potřebují pokročilé funkce pro vybrané projekty, ale ne každý den.

 

Doporučené množství tokenů: 

  • Začněte s 33 tokeny.
  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 33 tokenů na uživatele ročně.

Další informace o používání tokenů Flex s předplatnými najdete v tomto článku podpory (angličtina)

 

Další zdroje

Jak lze kombinovat tokeny Flex s předplatným aplikace Maya nebo 3ds Max?

Více umělců. Více nástrojů. Žádný dlouhodobý závazek. Rozšiřte svůj kreativní tým během produkčních špiček, kdy kolísají požadavky na produkci. Použijte tokeny Flex, abyste svému týmu poskytli přístup k aplikaci Maya, 3ds Max nebo jiným kreativním nástrojům během špičky. Zapojte externisty, přepínejte mezi nástroji nebo použijte software Arnold k rendrování a po dokončení projektu snižte objem práce.

 

Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné aplikace Maya nebo 3ds Max a tokeny Flex poskytují další nástroje pro média a zábavní průmysl nebo přístup k dalším nástrojům.

Cíl pracovního postupu: Zvyšte přístup ke kreativním nástrojům během produkčních špiček a snižte jej po dokončení projektů, a to bez nutnosti rezervovat si další licence nebo vytvářet dlouhodobé závazky.

Komu to přináší výhody: Studia, externí pracovníci a malé týmy M&E, které řídí proměnlivé požadavky projektů a napjaté rozpočty. 

 

Doporučené množství tokenů: 

  • Začněte s 33 tokeny.
  • Profesionálové pro tento případ obvykle používají v aplikaci Maya 275 tokenů na uživatele za rok a u aplikace 3ds Max 100 tokenů na uživatele za rok.

Další informace o používání tokenů Flex s předplatnými najdete v tomto článku podpory (angličtina)

 

Další zdroje

Kolik stojí předplatné a upgrady?

Všechna předplatná k produktům zahrnují výhody a jsou nabízena za místní ceny pro váš region. Upgrade na obchodní plán rozvoje stojí přibližně 200 $ (doporučená koncová cena) za způsobilé nabídky.

Jak mohu zakoupit nebo upgradovat předplatné?

Předplatná můžete zakoupit online, prostřednictvím zástupce společnosti Autodesk nebo partnera společnosti Autodesk.

Jak lze kombinovat tokeny Flex s předplatným aplikace od společnosti Autodesk?

Existuje pět běžných pracovních postupů, kde společnost Autodesk doporučuje jednotlivým profesionálům a týmům kombinovat tokeny Flex s jejich předplatným softwaru, aby si odemkli produktivitu a hodnotu u svých projektů. 

 

Případ použití 1: Odemknutí plné verze aplikace AutoCAD, když projekty vyžadují více

Překročte hranice 2D, jen když potřebujete. Vaše předplatné aplikace AutoCAD LT zvládne každodenní kreslení. Pokud projekt vyžaduje 3D modelování nebo specializované sady nástrojů pro architekturu, strojírenství nebo elektrotechniku, použijte tokeny Flex k odemknutí plné verze aplikace AutoCAD na daný den. Není potřeba žádný upgrade ani nákup nového předplatného aplikace AutoCAD. Zaplaťte jen za to, co potřebujete. Získejte přístup k tomu, co chcete.

Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace AutoCAD LT s tokeny Flex poskytují přístup k aplikaci AutoCAD. 

Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k 3D funkcím a sadám nástrojů specifických pro daný obor v rámci projektu, aniž byste museli upgradovat své předplatné.

Pro koho je to výhodné: Malé architektonické, inženýrské a konstruktérské firmy, které pracují primárně ve 2D, ale občas potřebují plný výkon aplikace AutoCAD.

Doporučené množství tokenů:  

  • Začněte s 33 tokeny. 

  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 250 tokenů na uživatele ročně.

 

Případ použití 2: Práce připravená pro BIM bez plného předplatného aplikace Revit

Pusťte se do projektů BIM bez režijních nákladů. Použijte tokeny Flex k přístup k aplikaci Revit, když projekt vyžaduje 3D modely budov, koordinaci nebo výstupy BIM. Ponechte si předplatné aplikace AutoCAD LT (nebo Revit LT) pro každodenní práci a používejte aplikaci Revit pouze tehdy, když to projekt vyžaduje.

Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace AutoCAD LT nebo AutoCAD Revit LT Suite s tokeny Flex poskytují přístup k plné verzi aplikace Revit.

Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k plné verzi aplikace Revit pro modelování, koordinaci a výstupy BIM u vybraných projektů, aniž byste se museli zavazovat k samostatnému předplatnému. 

Pro koho je to výhodné: Malé architektonické, inženýrské a stavební firmy, které se zabývají jak tradičním kreslením, tak i příležitostnými pracemi BIM.

Doporučené množství tokenů:  

  • Začněte s 33 tokeny.

  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 200 tokenů na uživatele ročně. 

 

Případ použití 3: Přístup ke 3D strojírenskému návrhu, když jej potřebujete

Využívejte plné 3D strojírenské navrhování jen v projektu, kde to potřebujete. Pracujete v aplikaci Fusion nebo AutoCAD a potřebujete parametrické modelování, správu sestav nebo detailní návrh součástí? Pomocí tokenů Flex získáte přístup k aplikaci Inventor Professional pro projekty, které to vyžadují. Až budete hotovi, přístup můžete vrátit.

Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné softwaru AutoCAD, Fusion nebo Product Design and Manufacturing Collection s tokeny Flex pro přístup k aplikaci Inventor Professional.

Cíl pracovního postupu: Získejte přístup k plným funkcím 3D strojírenského navrhování a parametrického modelování u vybraných projektů bez samostatného předplatného aplikace Inventor. 

Komu to přináší výhody: Malé výrobní firmy a návrháři produktů, kteří primárně používají nástroje Fusion nebo lehčí nástroje, ale občas potřebují hloubkové dovednosti aplikace Inventor.

Doporučené množství tokenů:  

  • Začněte s 33 tokeny.

  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 200 tokenů na uživatele ročně. 

 

Případ použití 4: Pokročilé simulace, rendrování a CAM o úroveň výš

Pokročilé nástroje pro projekty, které je potřebují. Pracujete již v aplikaci Fusion? Tokeny Flex umožňují přístup k rozšířením pro simulaci, rendrování v cloudu, generativní návrhy a pokročilé postupy CAM. Získejte výkon, který potřebujete pro konkrétní projekty, aniž byste se museli zavázat k trvalému upgradu.

Kombinace předplatného softwaru a tokeny Flex: Předplatné aplikace Fusion a tokeny Flex poskytují přístup k rozšířením Fusion pro rendrování.

Cíl pracovního postupu: Spouštějte pokročilé simulace, generujte fotorealistické rendrované obrázky a získejte přístup ke specializovaným výrobním nástrojům pro každý projekt zvlášť. 

Pro koho to přináší výhody: Návrháři produktů a malí výrobci, kteří potřebují pokročilé funkce pro vybrané projekty, ale ne každý den.

Doporučené množství tokenů:  

  • Začněte s 33 tokeny.

  • Profesionálové pro tento případ použití obvykle používají 33 tokenů na uživatele ročně. 

 

Případ použití 5: Rozšíření svého kreativního týmu během produkčních špiček

Více umělců. Více nástrojů. Žádný dlouhodobý závazek. Kolísání požadavků na výrobu. Použijte tokeny Flex, abyste svému týmu poskytli přístup k aplikaci Maya, 3ds Max nebo jiným kreativním nástrojům během špičky. Zapojte externisty, přepínejte mezi nástroji nebo použijte software Arnold k rendrování a po dokončení projektu snižte objem práce.

Koupit tokeny

Kombinace předplatného softwaru a tokenů Flex: Předplatné aplikace Maya nebo 3ds Max a tokeny Flex poskytují další nástroje pro média a zábavní průmysl nebo přístup k dalším nástrojům. 

Cíl pracovního postupu: Zvyšte přístup ke kreativním nástrojům během produkčních špiček a snižte jej po dokončení projektů, a to bez nutnosti rezervovat si další licence nebo vytvářet dlouhodobé závazky.

Komu to přináší výhody: Studia, externí pracovníci a malé týmy M&E, které řídí proměnlivé požadavky projektů a napjaté rozpočty.

Doporučené množství tokenů:  

  • Začněte s 33 tokeny. 

  • Profesionálové pro tento případ obvykle používají v aplikaci Maya 275 tokenů na uživatele za rok a u aplikace 3ds Max 100 tokenů na uživatele za rok.

Další zdroje

Jakou dobu mám na využití tokenů Flex a převádí se do dalšího období?

Na využití tokenů Flex máte jeden rok od data nákupu. Protože služba Flex představuje model na základě předplacení, tokeny se nepřevádějí, ale můžete si kdykoli dokoupit další. Společnost Autodesk vás upozorní, až bude zůstatek vašich tokenů nízký.

Jak je používání produktu Flex zpoplatněno?

Produkty a služby účtované denně:
Kdykoli uživatel spustí produkt Autodesk, který je součástí služby Flex, a přihlásí se v něm, bude mu každých 24 hodin účtován denní poplatek za produkt. Uživatelům nebude účtováno použití více verzí ani opětovné spuštění produktu během 24 hodin.

 

Příklad: Lenka spustí aplikaci AutoCAD, přihlásí se v ní a bude ji používat v pondělí od 8:00 do 17:00. Jejímu týmu bude strženo 7 tokenů. Otevře aplikaci AutoCAD od 7:00 do 17:00 v úterý. Jejímu týmu bude v 8:00 strženo dalších 7 tokenů. Aplikaci AutoCAD zavře v 17:00 a po celý týden ji nepoužije. Budou jí účtovány pouze dva dny používání.

 

Produkty a služby účtované podle výsledků:
Uživatelům bude účtována proměnná sazba na základě typu výsledku (například rendrování obrázku v aplikaci Revit).

 

Podívejte se na sazby pro každý produkt a službu, které jsou zahrnuty do služby Flex.

Mohu mít kombinaci služby Flex a předplatného?

Ano. Správci mohou spravovat uživatele, kteří využívají kombinaci předplatného a služby Flex.

 

Pokud uživatel využívá předplatné i službu Flex, bude mít předplatné přednost před stržením tokenů. Pokud je například Priscilla přiřazena ke službě Flex a předplatnému k aplikaci AutoCAD, při používání aplikace AutoCAD se použije předplatné a žádné tokeny Flex nebudou použity. Pokud používáte aplikaci Revit bez předplatného, použijí se tokeny.

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