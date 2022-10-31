Refined 使用 cookies 以改善我們的網站和您的網頁體驗。我們可能會蒐集您瀏覽的頁面和IP位址，以協助評估並監測網站效能。 Refined的合作夥伴亦可能出於前述目的，使用 cookies 和相關技術蒐集您的數據。請瀏覽Refined為第三方合作夥伴 制定之隱私權聲明 。
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我們聘用 CJ Affiliate 來收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。我們會使用這些資料來評量我們網站的效能，以及評估您的線上體驗的舒適度，以便我們改進各項功能。我們還會使用進階分析方法，讓您在使用電子郵件、客戶支援和銷售時獲得最佳體驗。CJ Affiliate 隱私權政策
我們聘用 Commission Factory 來收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。我們會使用這些資料來評量我們網站的效能，以及評估您的線上體驗的舒適度，以便我們改進各項功能。我們還會使用進階分析方法，讓您在使用電子郵件、客戶支援和銷售時獲得最佳體驗。Commission Factory 隱私權政策
Digital River 用於協助處理 Autodesk 線上商店交易。這可能包括識別所使用的國家/地區和語言、處理交易和付款服務、識別您所使用的網站版本 (例如行動裝置或桌面裝置)、進行欺詐偵測和預防，以及計算稅金和收集資訊。Digital River 隱私權政策
我們使用 Dynasrace 真實使用者監視 (RUM) 平台作為主要標準監視工具，來監視應用程式效能和錯誤。我們可能會收集您造訪的頁面、您的 IP 位址或裝置 ID，以及您是否遇到過任何錯誤。這些 Cookie 用於衡量我們的網站效能，並提供出錯的根本原因。Dynatrace 隱私權政策
我們使用 Google Analytics (分析) (絕對必需) 來衡量我們網站的訪客總數，並識別我們的訪客來自哪個國家/地區，以便我們可以顯示適當的 Cookie 橫幅 (歐盟與非歐盟)。Google Analytics (分析) (絕對必需) 隱私權政策
Khoros 是我們的社群平台系統，可協助使用者檢視社群的貼文并投稿。使用者透過 Khoros 系統儲存貼文時，必須使用這些 Cookie。我們透過階段作業 ID 追蹤 Khoros 內的頁面跳轉。Khoros 隱私權政策
我們使用 LaunchDarkly 的功能管理平台和功能旗標，方便開發人員從應用程式外部變更應用程式行為，而無需重新部署程式碼。利用此服務，Autodesk 可將功能的程式輔助變更推廣給小型使用者群體或目標個人，並監視回應和效能。此服務可能會收集 IP 位址或裝置 ID。LaunchDarkly 隱私權政策
New Relic 是一個觀測平台，可在一個位置提供所有作業資料的互連、即時視圖。這讓使用者可以即時監視產品的效能。我們可能會收集 IP 位址和階段作業識別碼 (僅採用彙總形式)，以確定回應時間和延遲。New Relic 隱私權政策
Qualtrics 是一個用於建立和分發問卷調查的一般化問卷調查平台，可讓參與者向 Autodesk 提供反饋。我們可能會邀請您提供反饋，並使用收集的資料來確保您只會收到您受邀參與，但之前未回覆的問卷調查。Qualtrics 隱私權政策
Salesforce Live Agent 是 Autodesk Live Chat (即時交談) 代理程式平台。此平台提供多項服務，以方便客戶與 Autodesk 支援即時通訊。我們可能會在交談期間收集特定瀏覽器階段作業的唯一 ID。Salesforce Live Agent 隱私權政策
Tealium 是 Autodesk 標籤管理系統 (TMS)，用於支援我們的標籤和 Cookie 部署，并管理客戶同意書，以收集與網路性質有關的資料。其中可能需要追蹤裝置 ID 和 IP 位址，以實現此服務。Tealium 隱私權政策
Typepad Stats 用於監視透過此服務代管的部落格的站台使用情況。此 Cookie 會收集彙總的統計資料。Typepad Status 隱私權政策
Upsellit 用於協助處理 Autodesk 線上商店交易。此服務可能會收集電子郵件地址或 IP 位址等資料，以便應要求，透過電子郵件將購物車的複本傳送給您。Upsellit 隱私權政策
Wistia 是一個視訊分享平台，可允許使用者在我們的網站上觀看及分享平台內的視訊。Wistia 提供關於視訊效能的觀看指標。Wistia 隱私權政策
YouTube 是一個視訊分享平台，可允許使用者在我們的網站上觀看及分享平台內的視訊。YouTube 提供關於視訊效能的觀看指標。YouTube 隱私權政策
我們運用 Geotargetly 將網站訪客導向最適合他們的網頁，或/和根據他們的位置提供量身打造的內容。Geotargetly 利用網站訪客的 IP 位址判斷其裝置所在的概略位置，這可以確保訪客所看到的內容以他們的本地語言呈現。 Geotargetly 隱私權政策
我們使用 SpeedCurve 來監控和測量您的網站體驗的效能，方法是測量網頁載入時間以及後續元素 (例如影像、指令碼和文字) 的回應能力。SpeedCurve 隱私權政策
我們聘用 Marketo (ACS) 在由 Marketo (ACS) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Marketo (ACS) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Marketo (ACS) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Marketo (ACS) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Marketo (ACS) 隱私權政策
我們聘用 Google Optimize 來測試我們網站的新功能，並且自訂您對這些功能的使用體驗。因此，我們會收集您在瀏覽我們網站時的行為資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID、您的 Autodesk ID，以及其他相關資料。您可能會體驗我們基於功能測試而改版的網站，或是檢視根據您的訪客屬性而顯示的個人化內容。Google Optimize 隱私權政策
我們聘用 ContentSquare 來深入瞭解您可能在我們網站上的哪些地方遭遇困難。我們會使用工作階段記錄，來協助我們瞭解您如何與我們的網站 (包括網頁上的所有元素) 互動。您的個人識別資訊會被隱藏，因此不會被收集。ContentSquare 隱私權政策
我們透過 Mutiny 使用您在瀏覽我們網站行為蒐集的行為數據來客製、改善和個人化您的體驗。我們蒐集的數據可能包括您瀏覽過的網頁、播放過的影片、下載的檔案、已回答的問卷和您的IP位置。前述資料將用於提供您在我們網站中更多的相關內容，並改善您在使用網站時的體驗。Mutiny 隱私權聲明
我們聘用 Optimizely 來測試我們網站的新功能，並且自訂您對這些功能的使用體驗。因此，我們會收集您在瀏覽我們網站時的行為資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID、您的 Autodesk ID，以及其他相關資料。您可能會體驗我們基於功能測試而改版的網站，或是檢視根據您的訪客屬性而顯示的個人化內容。Optimizely 隱私權政策
我們聘用 Amplitude 來測試我們網站的新功能，並且自訂您對這些功能的使用體驗。因此，我們會收集您在瀏覽我們網站時的行為資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID、您的 Autodesk ID，以及其他相關資料。您可能會體驗我們基於功能測試而改版的網站，或是檢視根據您的訪客屬性而顯示的個人化內容。Amplitude 隱私權政策
我們聘用 Snowplow 來收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID，以及您的 Autodesk ID。我們會使用這些資料來評量我們網站的效能，以及評估您的線上體驗的舒適度，以便我們改進各項功能。我們還會使用進階分析方法，讓您在使用電子郵件、客戶支援和銷售時獲得最佳體驗。Snowplow 隱私權政策
我們聘用 UserVoice 來收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID，以及您的 Autodesk ID。我們會使用這些資料來評量我們網站的效能，以及評估您的線上體驗的舒適度，以便我們改進各項功能。我們還會使用進階分析方法，讓您在使用電子郵件、客戶支援和銷售時獲得最佳體驗。UserVoice 隱私權政策
我們聘用 6Sense 在由 6Sense 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 6Sense 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 6Sense 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 6Sense 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。6Sense 隱私權政策
我們聘用 ADC Media 在由 ADC Media 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 ADC Media 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 ADC Media 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 ADC Media 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。ADC Media 隱私權政策
我們聘用 Adobe Analytics 來收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID，以及您的 Autodesk ID。我們會使用這些資料來評量我們網站的效能，以及評估您的線上體驗的舒適度，以便我們改進各項功能。我們還會使用進階分析方法，讓您在使用電子郵件、客戶支援和銷售時獲得最佳體驗。Adobe Analytics 隱私權政策
我們聘用 Adobe Target 來測試我們網站的新功能，並且自訂您對這些功能的使用體驗。因此，我們會收集您在瀏覽我們網站時的行為資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID、您的 Autodesk ID，以及其他相關資料。您可能會體驗我們基於功能測試而改版的網站，或是檢視根據您的訪客屬性而顯示的個人化內容。Adobe Target 隱私權政策
我們聘用 AgrantSEM 在由 AgrantSEM 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 AgrantSEM 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 AgrantSEM 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 AgrantSEM 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。AgrantSEM 隱私權政策
我們聘用 Bidtellect 在由 Bidtellect 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Bidtellect 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Bidtellect 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Bidtellect 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Bidtellect 隱私權政策
我們聘用 Bing 在由 Bing 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Bing 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Bing 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Bing 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Bing 隱私權政策
我們聘用CallTrackingMetrics 來為我們的行銷活動提供自訂電話號碼。這可讓您更快速聯繫我們的代理商，並協助我們更準確地評估我們的效能。我們會根據提供的電話號碼，收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。CallTrackingMetrics 隱私權政策
我們聘用 Cision (dba TrendKite) 在由 Cision (dba TrendKite) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Cision (dba TrendKite) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Cision (dba TrendKite) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Cision (dba TrendKite) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Cision (dba TrendKite) 隱私權政策
我們聘用 Doubleclick 在由 Doubleclick 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Doubleclick 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Doubleclick 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Doubleclick 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Doubleclick 隱私權政策
我們聘用 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 在由 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 隱私權政策
我們聘用 Facebook Pixel 在由 Facebook Pixel 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Facebook Pixel 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Facebook Pixel 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Facebook Pixel 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Facebook Pixel 隱私權政策
我們聘用 G2Crowd 在由 G2Crowd 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 G2Crowd 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 G2Crowd 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 G2Crowd 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。G2Crowd 隱私權政策
我們聘用 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 在由 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 隱私權政策
我們聘用 Google Analytics (advertising) 來收集您在我們網站上所執行動作的相關資料。這些資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。我們會使用這些資料來評量我們網站的效能，以及評估您的線上體驗的舒適度，以便我們改進各項功能。我們還會使用進階分析方法，讓您在使用電子郵件、客戶支援和銷售時獲得最佳體驗。Google Analytics (advertising) 隱私權政策
我們聘用 Google Global Site Tag (gtag.js) 在由 Google Global Site Tag (gtag.js) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Google Global Site Tag (gtag.js) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Google Global Site Tag (gtag.js) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Google Global Site Tag (gtag.js) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Google Global Site Tag (gtag.js) 隱私權政策
我們聘用 HubSpot 來向您傳送更及時且更相關的電子郵件內容。因此，我們會收集您的線上行為的相關資料，以及您對我們所傳送電子郵件的回應。收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID、電子郵件開啟率、點擊過的連結數，以及其他相關資料。HubSpot 隱私權政策
我們聘用 LinkedIn 在由 LinkedIn 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 LinkedIn 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 LinkedIn 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 LinkedIn 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。LinkedIn 隱私權政策
我們聘用 Marketo Inc 來向您傳送更及時且更相關的電子郵件內容。因此，我們會收集您的線上行為的相關資料，以及您對我們所傳送電子郵件的回應。收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品、您的 IP 位址或裝置 ID、電子郵件開啟率、點擊過的連結數，以及其他相關資料。我們可能會將這些資料與從其他來源收集的資料合併，以便根據進階分析處理向您提供更好的銷售或客戶服務體驗，以及關聯程度更高的內容。Marketo Inc 隱私權政策
我們聘用 Naver Corporation 在由 Naver Corporation 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Naver Corporation 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Naver Corporation 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Naver Corporation 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Naver Corporation 隱私權政策
我們聘用 NMPI Display 在由 NMPI Display 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 NMPI Display 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 NMPI Display 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 NMPI Display 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。NMPI Display 隱私權政策
我們聘用 Quantcast 在由 Quantcast 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Quantcast 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Quantcast 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Quantcast 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Quantcast 隱私權政策
我們聘用 StackAdapt 在由 StackAdapt 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 StackAdapt 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 StackAdapt 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 StackAdapt 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。StackAdapt 隱私權政策
我們聘用 Terminus 在由 Terminus 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Terminus 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Terminus 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Terminus 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Terminus 隱私權政策
我們聘用 The Trade Desk 在由 The Trade Desk 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 The Trade Desk 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 The Trade Desk 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 The Trade Desk 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。The Trade Desk 隱私權政策
我們聘用 Twitter Inc 在由 Twitter Inc 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Twitter Inc 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Twitter Inc 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Twitter Inc 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Twitter Inc 隱私權政策
我們聘用 Jing Digital 在由 Jing Digital 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Jing Digital 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Jing Digital 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Jing Digital 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Jing Digital 隱私權政策
Upsellit 用於協助處理 Autodesk 線上商店交易。Upsellit 支援現場再行銷和追加銷售活動。此服務可能會收集電子郵件地址或 IP 位址等資料，以便應要求，透過電子郵件將購物車的複本傳送給您。關閉此 Cookie 可能會影響您使用現金回饋網站。Upsellit 隱私權政策
我們聘用 WunderKind (Was BounceEx) 在由 WunderKind (Was BounceEx) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 WunderKind (Was BounceEx) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 WunderKind (Was BounceEx) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 WunderKind (Was BounceEx) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。WunderKind (Was BounceEx) 隱私權政策
我們聘用 Yahoo! Japan 在由 Yahoo! Japan 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Yahoo! Japan 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Yahoo! Japan 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Yahoo! Japan 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Yahoo! Japan 隱私權政策
我們聘用 Jivox 在由 Jivox 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Jivox 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括：您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品，以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Jivox 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Jivox 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗，從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Jivox 隱私權政策