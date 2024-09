我們聘用 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 在由 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 維持運作的網站上部署數位廣告。這些廣告是根據 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 的資料以及我們在您瀏覽我們網站時收集的行為資料而顯示的。我們收集的資料可能包括:您瀏覽過的網頁、您啟動過的試用版、您播放過的影片、您購買過的物品,以及您的 IP 位址或裝置 ID。這些資訊可能會與 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 向您收集的資料合併。我們會使用提供給 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 的資料來進一步自訂您的數位廣告體驗,從而向您呈現關聯程度更高的廣告。Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 隱私權政策