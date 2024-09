Per distribuire pubblicità digitale sui siti supportati da Facebook (inluding Connect and Custom Audience) , ci affidiamo a Facebook (inluding Connect and Custom Audience) . Gli annunci si basano sui dati di Facebook (inluding Connect and Custom Audience) e su quelli comportamentali raccolti da Autodesk mentre utilizzi i nostri siti. I dati raccolti potrebbero includere le pagine visitate, le versioni di prova avviate, i video riprodotti, gli acquisti effettuati, l'indirizzo IP o l'ID del dispositivo. Tali informazioni potrebbero essere utilizzate insieme ai dati raccolti da Facebook (inluding Connect and Custom Audience) . I dati forniti a Facebook (inluding Connect and Custom Audience) vengono utilizzati per personalizzare al meglio l'esperienza della pubblicità digitale e visualizzare annunci più pertinenti. Informativa sulla privacy di Facebook (inluding Connect and Custom Audience)