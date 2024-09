我们通过 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 在 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据,有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 隐私政策