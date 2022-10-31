Refined 会使用 Cookie 改善我们的网站和您的网络体验。我们可能会收集您访问的页面和 IP 地址，以帮助衡量网站性能以及监控。Refined 的合作伙伴还可能出于这些目的使用 Cookie 和相关技术从您处收集数据。请参阅其第三方合作伙伴的 Refined 隐私政策。
Refined 会使用 Cookie 改善我们的网站和您的网络体验。我们可能会收集您访问的页面和 IP 地址，以帮助衡量网站性能以及监控。Refined 的合作伙伴还可能出于这些目的使用 Cookie 和相关技术从您处收集数据。请参阅其第三方合作伙伴的 Refined 隐私政策。
我们通过 CJ Affiliate 收集与您在我们站点中的活动相关的数据。这可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。我们使用此数据来衡量我们站点的性能并评估联机体验的难易程度，以便我们改进相关功能。此外，我们还将使用高级分析方法来优化电子邮件体验、客户支持体验和销售体验。CJ Affiliate 隐私政策
我们通过 Commission Factory 收集与您在我们站点中的活动相关的数据。这可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。我们使用此数据来衡量我们站点的性能并评估联机体验的难易程度，以便我们改进相关功能。此外，我们还将使用高级分析方法来优化电子邮件体验、客户支持体验和销售体验。Commission Factory 隐私政策
Digital River 用于协助处理 Autodesk 在线商店交易。具体可能包括确定所使用的国家/地区和语言、处理交易和付款服务、确定您使用的网站版本（例如移动设备或桌面设备）、进行欺诈检测和预防，以及计算税务和收集信息。Digital River 隐私政策
我们使用 Dynatrace 真实用户监控 (RUM) 平台作为主要的标准监控工具，来监视应用程序性能和错误。我们可能会收集以下数据：您访问过的页面、您的 IP 地址或设备 ID，以及您是否遇到任何错误。这些 Cookie 用于衡量我们网站的性能，并提供出错的根本原因。Dynatrace 隐私政策
我们使用 Google Analytics（绝对必需）来测量站点的访问者总数，并确定访问者来自哪个国家/地区，以便我们显示相应的 Cookie 横幅（欧盟与非欧盟）。Google Analytics（绝对必需）隐私政策
Khoros 是我们的社区平台系统，允许我们的用户查看帖子和在社区中发布帖子。用户要通过 Khoros 系统保存贴子，这些 Cookie 必不可少。我们通过会话 ID 跟踪 Khoros 内的页面跳转。Khoros 隐私政策
我们使用 LaunchDarkly 的功能管理平台和功能标志，方便开发人员在应用程序外部更改应用程序行为，而无需重新部署其代码。该服务允许 Autodesk 将功能的编程更改推广到小型子集或目标用户，并对响应和性能进行监控。此服务可能会收集 IP 地址或设备 ID。LaunchDarkly 隐私政策
New Relic 是一个可观察性平台，可在同一位置提供所有操作数据的互连、实时视图。这使实时监控产品性能成为可能。我们可能会收集 IP 地址和会话标识符（仅使用汇总形式），用来确定响应时间和延迟。New Relic 隐私政策
Qualtrics 是一个用于创建和分发调查的综合性调查平台，允许参与者向 Autodesk 提供反馈。我们可能会邀请您向我们提供反馈，并且使用收集的数据来确保您只会收到您受邀参加，但之前尚未回复的调查。Qualtrics 隐私政策
Salesforce 实时代理是 Autodesk 实时聊天的代理平台。利用此平台提供的服务，我们的客户可以同 Autodesk 支持进行实时通信。我们可能会在聊天期间收集指定浏览器会话的唯一 ID。Salesforce 实时代理隐私政策
Tealium 是 Autodesk 标记管理系统 (TMS)，用于支持标记和 Cookie 部署，并管理客户同意书，以收集与 Web 属性有关的数据。这可能包括对设备 ID 和 IP 地址进行跟踪以便完成服务。Tealium 隐私政策
Typepad Stats 用于监控经此服务托管的博客的网站使用情况。此 Cookie 会收集汇总的统计信息。Typepad Status 隐私政策
Upsellit 用于协助处理 Autodesk 在线商店交易。此服务可以收集电子邮件地址或 IP 地址等数据，以便根据请求向您发送购物车副本。Upsellit 隐私政策
Wistia 是一个视频共享平台，允许用户在我们的网站上查看和共享嵌入视频。Wistia 提供关于视频性能的观看指标。Wistia 隐私政策
YouTube 是一个视频共享平台，允许用户在我们的网站上查看和共享嵌入视频。YouTube 提供关于视频性能的观看指标。YouTube 隐私政策
我们使用 Geotargetly 将网站访问者引导至最合适的网页并/或根据他们的位置提供量身定制的内容。 Geotargetly 使用网站访问者的 IP 地址确定访问者设备的大致位置。 这有助于确保访问者以其（最有可能的）本地语言浏览内容。Geotargetly 隐私政策
我们使用 SpeedCurve 来监控和衡量您的网站体验的性能，具体因素为网页加载时间以及后续元素（如图像、脚本和文本）的响应能力。SpeedCurve 隐私政策
我们通过 Marketo (ACS) 在 Marketo (ACS) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Marketo (ACS) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Marketo (ACS) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Marketo (ACS) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Marketo (ACS) 隐私政策.
我们通过 Google Optimize 测试站点上的新功能并自定义您对这些功能的体验。为此，我们将收集与您在站点中的活动相关的数据。此数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID 等。根据功能测试，您可能会体验不同版本的站点；或者，根据访问者属性，您可能会查看个性化内容。Google Optimize 隐私政策
我们通过 ContentSquare 更好地了解您可能会在站点的哪些方面遇到困难。我们通过会话记录来帮助了解您与站点的交互方式，包括页面上的各种元素。将隐藏可能会识别个人身份的信息，而不会收集此信息。ContentSquare 隐私政策
我们会以您在使用我们网站时，我们所收集的行为数据为基础，使用 Mutiny 来自定义、改进和个性化您的体验。我们收集的数据可能包括您访问过的页面、播放过的视频、已下载的资源、您可能回答过的问卷以及您的 IP 地址。此信息用于在我们的网站上为您提供更为相关的内容，并改善您在使用这些网站时的体验。Mutiny 隐私政策
我们通过 Optimizely 测试站点上的新功能并自定义您对这些功能的体验。为此，我们将收集与您在站点中的活动相关的数据。此数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID 等。根据功能测试，您可能会体验不同版本的站点；或者，根据访问者属性，您可能会查看个性化内容。Optimizely 隐私政策
我们通过 Amplitude 测试站点上的新功能并自定义您对这些功能的体验。为此，我们将收集与您在站点中的活动相关的数据。此数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID 等。根据功能测试，您可能会体验不同版本的站点；或者，根据访问者属性，您可能会查看个性化内容。Amplitude 隐私政策
我们通过 Snowplow 收集与您在我们站点中的活动相关的数据。这可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID。我们使用此数据来衡量我们站点的性能并评估联机体验的难易程度，以便我们改进相关功能。此外，我们还将使用高级分析方法来优化电子邮件体验、客户支持体验和销售体验。 Snowplow 隐私政策
我们通过 UserVoice 收集与您在我们站点中的活动相关的数据。这可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID。我们使用此数据来衡量我们站点的性能并评估联机体验的难易程度，以便我们改进相关功能。此外，我们还将使用高级分析方法来优化电子邮件体验、客户支持体验和销售体验。UserVoice 隐私政策
我们通过 6Sense 在 6Sense 提供支持的站点上投放数字广告。根据 6Sense 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 6Sense 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 6Sense 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。6Sense 隐私政策
我们通过 ADC Media 在 ADC Media 提供支持的站点上投放数字广告。根据 ADC Media 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 ADC Media 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 ADC Media 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。ADC Media 隐私政策
我们通过 Adobe Analytics 收集与您在我们站点中的活动相关的数据。这可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID。我们使用此数据来衡量我们站点的性能并评估联机体验的难易程度，以便我们改进相关功能。此外，我们还将使用高级分析方法来优化电子邮件体验、客户支持体验和销售体验。Adobe Analytics 隐私政策
我们通过 Adobe Target 测试站点上的新功能并自定义您对这些功能的体验。为此，我们将收集与您在站点中的活动相关的数据。此数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、您的 Autodesk ID 等。根据功能测试，您可能会体验不同版本的站点；或者，根据访问者属性，您可能会查看个性化内容。Adobe Target 隐私政策
我们通过 AgrantSEM 在 AgrantSEM 提供支持的站点上投放数字广告。根据 AgrantSEM 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 AgrantSEM 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 AgrantSEM 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。AgrantSEM 隐私政策
我们通过 Bidtellect 在 Bidtellect 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Bidtellect 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Bidtellect 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Bidtellect 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Bidtellect 隐私政策
我们通过 Bing 在 Bing 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Bing 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Bing 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Bing 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Bing 隐私政策
我们通过CallTrackingMetrics 为推广活动提供专属的电话号码。从而，使您可以更快地联系我们的支持人员并帮助我们更精确地评估我们的表现。我们可能会通过提供的电话号码收集与您在站点中的活动相关的数据。CallTrackingMetrics 隐私政策
我们通过 Cision (dba TrendKite) 在 Cision (dba TrendKite) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Cision (dba TrendKite) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Cision (dba TrendKite) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Cision (dba TrendKite) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Cision (dba TrendKite) 隐私政策
我们通过 Doubleclick 在 Doubleclick 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Doubleclick 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Doubleclick 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Doubleclick 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Doubleclick 隐私政策
我们通过 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 在 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 隐私政策
我们通过 Facebook Pixel 在 Facebook Pixel 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Facebook Pixel 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Facebook Pixel 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Facebook Pixel 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Facebook Pixel 隐私政策
我们通过 G2Crowd 在 G2Crowd 提供支持的站点上投放数字广告。根据 G2Crowd 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 G2Crowd 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 G2Crowd 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。G2Crowd 隐私政策
我们通过 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 在 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Google Ads (Rebranded from Google AdWords) 隐私政策
我们通过 Google Analytics (advertising) 收集与您在我们站点中的活动相关的数据。这可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。我们使用此数据来衡量我们站点的性能并评估联机体验的难易程度，以便我们改进相关功能。此外，我们还将使用高级分析方法来优化电子邮件体验、客户支持体验和销售体验。Google Analytics (advertising) 隐私政策
我们通过 Google Global Site Tag (gtag.js) 在 Google Global Site Tag (gtag.js) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Google Global Site Tag (gtag.js) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Google Global Site Tag (gtag.js) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Google Global Site Tag (gtag.js) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Google Global Site Tag (gtag.js) 隐私政策
我们通过 HubSpot 更及时地向您发送相关电子邮件内容。为此，我们收集与以下各项相关的数据：您的网络活动，您对我们所发送电子邮件的响应。收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、电子邮件打开率、单击的链接等。HubSpot 隐私政策
我们通过 LinkedIn 在 LinkedIn 提供支持的站点上投放数字广告。根据 LinkedIn 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 LinkedIn 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 LinkedIn 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。LinkedIn 隐私政策
我们通过 Marketo Inc 更及时地向您发送相关电子邮件内容。为此，我们收集与以下各项相关的数据：您的网络活动，您对我们所发送电子邮件的响应。收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID、电子邮件打开率、单击的链接等。我们可能会将此数据与从其他信息源收集的数据相整合，以根据高级分析处理方法向您提供改进的销售体验或客户服务体验以及更相关的内容。Marketo Inc 隐私政策
我们通过 Naver Corporation 在 Naver Corporation 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Naver Corporation 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Naver Corporation 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Naver Corporation 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Naver Corporation 隐私政策
我们通过 NMPI Display 在 NMPI Display 提供支持的站点上投放数字广告。根据 NMPI Display 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 NMPI Display 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 NMPI Display 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。NMPI Display 隐私政策
我们通过 Quantcast 在 Quantcast 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Quantcast 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Quantcast 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Quantcast 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Quantcast 隐私政策
我们通过 StackAdapt 在 StackAdapt 提供支持的站点上投放数字广告。根据 StackAdapt 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 StackAdapt 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 StackAdapt 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。StackAdapt 隐私政策
我们通过 Terminus 在 Terminus 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Terminus 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Terminus 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Terminus 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Terminus 隐私政策
我们通过 The Trade Desk 在 The Trade Desk 提供支持的站点上投放数字广告。根据 The Trade Desk 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 The Trade Desk 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 The Trade Desk 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。The Trade Desk 隐私政策
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Upsellit 用于协助处理 Autodesk 在线商店上的交易。Upsellit 支持进行现场再营销和追加销售活动。此服务可能会收集数据（例如您的电子邮件地址或 IP 地址），以便根据请求向您发送购物车副本。关闭此 Cookie 可能会影响到利用现金返还网站的功能。Upsellit 隐私政策
我们通过 WunderKind (Was BounceEx) 在 WunderKind (Was BounceEx) 提供支持的站点上投放数字广告。根据 WunderKind (Was BounceEx) 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 WunderKind (Was BounceEx) 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 WunderKind (Was BounceEx) 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。WunderKind (Was BounceEx) 隐私政策
我们通过 Yahoo! Japan 在 Yahoo! Japan 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Yahoo! Japan 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Yahoo! Japan 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Yahoo! Japan 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Yahoo! Japan 隐私政策
我们通过 Jivox 在 Jivox 提供支持的站点上投放数字广告。根据 Jivox 数据以及我们收集的与您在站点中的活动相关的数据，有针对性地提供广告。我们收集的数据可能包含您访问的页面、您启动的试用版、您播放的视频、您购买的东西、您的 IP 地址或设备 ID。可能会将此信息与 Jivox 收集的与您相关的数据相整合。我们利用发送给 Jivox 的数据为您提供更具个性化的数字广告体验并向您展现相关性更强的广告。Jivox 隐私政策