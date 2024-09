오토데스크는 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 가 지원하는 사이트에 디지털 광고를 배포하기 위해 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 를 이용합니다. 광고는 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 데이터와 고객이 사이트를 방문하는 동안 오토데스크가 수집하는 행동 데이터 모두에 기초하여 제공됩니다. 오토데스크가 수집하는 데이터에는 고객이 방문한 페이지, 시작한 체험판, 재생한 동영상, 구매 내역 및 IP 주소 또는 장치 ID가 포함될 수 있습니다. 이 정보는 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 에서 고객으로부터 수집한 데이터와 결합될 수 있습니다. 오토데스크는 디지털 광고 경험에 대한 사용자화를 개선하고 고객에게 더욱 관련 있는 광고를 제시하기 위해 Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 에 제공하는 데이터를 사용합니다. Facebook (inluding Connect and Custom Audience) 개인정보취급방침