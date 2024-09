Última actualización: [fecha actualizada]

Para compras en el Reino Unido, el Espacio Económico Europeo y Suiza.

Su transacción de compra en línea (la "Transacción") está sujeta a los términos y condiciones establecidos a continuación, que constituyen un contrato (el "Acuerdo") entre Usted y Autodesk Ireland Operations Unlimited Company, una sociedad irlandesa con sede principal en 1 Windmill Lane, Dublín 2, D02 F206 República de Irlanda ("Autodesk"), el cual rige dicha Transacción tras la aceptación por parte de Autodesk de su orden de Transacción. Lea estos términos y condiciones detenidamente.

Al enviar su orden, acepta los términos y condiciones que aparecen en el proceso de compra segura de Autodesk a través del cual realiza su orden de Transacción (el "Carrito en línea") del modo siguiente: (A) reconoce que ha leído estos términos y condiciones, los comprende y acepta estar legalmente vinculado a ellos, en nombre de la empresa u otra entidad legal para la que usted ("Usted") actúa (la "Empresa") o, en caso de que no exista tal Empresa, en su propio nombre como persona física; (B) Usted declara y garantiza que (i) tiene el derecho, la facultad y la autoridad para actuar en nombre y representación de su Empresa (si corresponde) o en su propio nombre (si no existe tal entidad); (ii) es mayor de edad en su jurisdicción de residencia; (iii) se ha basado exclusivamente en las declaraciones y manifestaciones establecidas expresamente en el presente Acuerdo y no en ninguna declaración o manifestación de ningún representante de Autodesk ni de ningún tercero, incluidos agentes comerciales, proveedores de servicios o distribuidores; y (iv) celebra el presente Acuerdo como una transacción comercial entre empresas.

Estos términos y condiciones pueden modificarse de vez en cuando, por lo que deberá revisarlos al enviar cada orden, aunque los haya revisado con anterioridad. Autodesk recomienda que imprima y conserve una copia de estos términos y condiciones (y cualquier otro documento al que se haga referencia en ellos) para su consulta. Autodesk mantiene el control de la versión de todos los términos y condiciones y se puede proporcionar una copia, previa solicitud, de los términos y condiciones vigentes en la fecha en que realiza su orden.

Tenga en cuenta que el uso por su parte de los productos, servicios y/o suscripciones que adquiera estará sujeto a las Condiciones de uso adicionales (según se definen a continuación).

1. Órdenes

1.1 Al hacer clic en el botón "Enviar orden", "Comprar" o un botón similar, está realizando una orden de Transacción en línea para adquirir productos, servicios y/o suscripciones de Autodesk sujeta a estos términos y condiciones.



1.2 Al enviar su información a Autodesk en relación con su orden de Transacción, Usted acepta el tratamiento de esta información para tramitar dicha orden de Transacción, de acuerdo con la Declaración de privacidad de Autodesk, la cual se incorpora como referencia y forma parte de estos términos y condiciones.

1.3 Una orden de Transacción enviada por Usted constituye una oferta irrevocable por su parte a Autodesk para comprar los productos, servicios y/o suscripciones mencionados en la orden de Transacción, sujeto a estos términos y condiciones, al precio indicado en el Carrito en línea de esos productos, servicios y/o suscripciones, y sujeto a la aceptación y tramitación posteriores por parte de Autodesk, independientemente de si el botón o el enlace que pulse o active para enviar su orden de Transacción a Autodesk incluye palabras como "Comprar" o pueda interpretarse de algún otro modo como el paso final para completar su orden de Transacción. Una orden de renovación, cuando corresponda, según lo establecido en el Apartado 8 de estos términos, constituirá una Transacción diferente.



1.4 Recibirá una confirmación o recibo de Autodesk cuando se haya recibido su orden de Transacción y se haya enviado para su tramitación. Tenga en cuenta que tal reconocimiento no constituye una aceptación formal de su orden de Transacción, y dicha aceptación no se producirá hasta que Autodesk haya puesto a su disposición los productos, servicios y/o suscripciones mencionados en la orden de Transacción, de conformidad con el Apartado 6 de este Acuerdo. Autodesk puede cancelar su orden de Transacción o cualquier renovación (según corresponda) en cualquier momento y por cualquier motivo, antes de tramitar su orden de Transacción o su renovación (según corresponda); en este caso, Autodesk reembolsará cualquier pago anterior que haya realizado por esos productos, servicios y/o suscripciones.



1.5 Si Autodesk no puede tramitar el pago con el método de pago que haya proporcionado con su orden de Transacción, si Usted no realiza un pago a su vencimiento o si Autodesk tiene motivos para creer que Usted: (i) está incumpliendo estos términos y condiciones y/o cualquier otro acuerdo que pueda tener con nosotros; (ii) en virtud de la ley aplicable, no puede optar a la compra o uso de los productos, servicios o suscripciones adquiridos a través del Carrito en línea; (iii) ha participado en algún fraude o actividad delictiva en relación con el uso por su parte de cualquier producto, servicio o suscripción, sin perjuicio de cualesquiera de los demás derechos de Autodesk, Autodesk puede adoptar cualquiera, o todas las siguientes medidas: (a) interrumpir el suministro de cualesquiera productos, servicios o suscripciones; (b) interrumpir o suspender el acceso continuado a los productos, servicios o suscripciones; o (c) cancelar cualquier plan de renovación automática en el que Usted participe.

1.6 Sin limitar la generalidad de cualquier otra sección de este Acuerdo, Autodesk se reserva el derecho a limitar o rechazar cualquier orden de Transacción que realice con Autodesk. Además, Autodesk se reserva el derecho a verificar la validez de todas las órdenes de Transacción y/o a cancelar cualquier orden de Transacción si detecta evidencia de fraude, manipulación y/o cualquier otra infracción de los términos y condiciones de este Acuerdo. A su entera y absoluta discreción, Autodesk puede limitar o cancelar las cantidades compradas por persona o por orden. Estas restricciones pueden incluir órdenes de Transacción realizadas bajo la misma cuenta o tarjeta de crédito, y/u órdenes de Transacción que utilicen la misma dirección de facturación y/o de envío. Si Autodesk no puede tramitar o rechaza su pedido en parte o en su totalidad, por cualquier motivo, Autodesk le dará la opción de cancelarlo por completo y le reembolsará cualquier importe pagado de acuerdo con la Política de devoluciones de Autodesk.



2. Precio

2.1 El precio de los productos, servicios y/o suscripciones que solicite, y cualquier cargo adicional aplicable a su orden de Transacción, se le indicarán en el Carrito en línea correspondiente a esos productos, servicios y/o suscripciones, así como en la confirmación o recibo de su orden. Esos son los precios y cargos que se cargarán a su tarjeta de crédito u otro método de pago aceptado.



3. Impuestos

3.1 Todos los precios indicados y los importes pagaderos por Usted excluyen cualquier impuesto, gravamen o carga gubernamental similar que pueda imponer cualquier jurisdicción, lo que incluye, sin limitación, cualquier impuesto federal, estatal, provincial/territorial o local sobre las ventas, impuestos indirectos, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos sobre el uso o sobre los bienes y servicios, o su equivalente, ya sea basado en la entrega, posesión o uso de los productos, servicios o suscripciones, o de otro modo (los "Impuestos"), a excepción de los impuestos sobre la renta neta, el patrimonio neto o la franquicia que se impongan a Autodesk. Usted será responsable de cualquier Impuesto de este tipo que Autodesk deba recaudar o pagar, y figurará como un elemento separado en la confirmación o recibo de su orden (salvo que Autodesk reciba de Usted un certificado válido de exención de impuestos antes de tramitar su orden de Transacción).

4. Métodos de pago

4.1 Los Métodos de pago que Autodesk acepta figuran en el Carrito en línea. Solo se admitirán los métodos de pago que Autodesk acepte. Autodesk no ofrece condiciones de crédito, a menos que se indique específicamente en el Carrito en línea. Si Usted opta por utilizar los servicios de un proveedor de pagos o facturación externo en relación con su compra a Autodesk, y siempre que Autodesk acepte pagos de dicho proveedor externo en su nombre, el uso por su parte de tales servicios estará sujeto a los términos y condiciones del proveedor externo. Es posible que deba crear una cuenta con dicho proveedor externo y/o proporcionarle los datos de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito. Autodesk también podrá llevar a cabo su propia revisión del proveedor de pagos externo y rechazar el pago del mismo en cualquier momento. Cuando Autodesk no acepte el pago del proveedor de pagos o de facturación externo o el proveedor de pagos no efectúe el pago, Usted será responsable de realizar los pagos adeudados dentro de los plazos de pago utilizando un método de pago aceptado por Autodesk. Autodesk no se hace responsable y Usted acepta eximir a Autodesk de toda responsabilidad derivada de los actos u omisiones de cualquier proveedor de pagos o facturación externo, lo que incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo, cuando un proveedor de pagos o de facturación externo contratado por Usted haga valer cualquier titularidad de cualquier Oferta de Autodesk como consecuencia de la falta de pago. Autodesk se reserva el derecho, a su entera y absoluta discreción, a modificar en cualquier momento los métodos de pago permitidos, lo que incluye, sin limitación alguna, las tarjetas de crédito y/u otros tipos de opciones de pago que Autodesk pueda aceptar.



4.2 El pago se efectuará mediante el método de pago seleccionado en su orden de Transacción y en la moneda indicada en el Carrito en línea. Su orden de Transacción quedará pagada en su totalidad cuando Autodesk reciba el importe de los precios y cargos aplicables en esa moneda. Usted asumirá cualquier coste de cambio de divisa o comisión bancaria asociada al pago. Autodesk realizará cargos en sus tarjetas de crédito, débito u otro método de pago permitido al suministrarle sus productos, servicios y/o suscripciones. Autodesk se reserva el derecho a verificar y/o autorizar pagos con tarjeta de crédito o débito antes de aceptar su orden de Transacción. Una vez aceptada su orden de Transacción, Autodesk le enviará una confirmación o recibo de la orden confirmando su compra y el importe que se le ha cargado.

Para cualquier importe atrasado, Autodesk compensará los importes por cobrar con cualquier importe que se le adeude a Usted. Autodesk se reserva el derecho a contratar a un tercero para que le asista en el cobro de cualquier importe atrasado, y Usted será responsable del coste razonable de dicha asistencia.

5. Condiciones de uso

5.1 Los productos se conceden bajo licencia, no se venden. En estos términos y condiciones, todas las referencias a la venta, la comercialización, el presupuesto o la compra de "productos" que sean programas de software se referirán a la venta de la licencia de uso aplicable al usuario final con respecto a los programas de software. Los productos, servicios y suscripciones adquiridos están sujetos a los Términos y condiciones generales, los Términos especiales, las Ventajas de la suscripción, los Tipos de suscripción y los términos adicionales que acompañan a dichos productos y/o servicios, o que Autodesk designe de otro modo para regular el uso y/o el acceso a los mismos ("Condiciones de uso"). Se puede acceder a las Condiciones de uso aquí: Condiciones de uso. En las Condiciones de uso aplicables existen importantes términos y condiciones adicionales, renuncias de garantía y limitaciones de responsabilidad, cuyas Condiciones de uso se incorporan aquí como referencia. Al hacer clic en el botón "Enviar orden", "Comprar" o similar y/o acceder a sus productos, servicios y/o suscripciones, Usted acepta haber leído y estar sujeto a estas Condiciones de uso adicionales aplicables y utilizar cada producto, servicio y/o suscripción de acuerdo con ellas.

6. Entrega

6.1 Los productos, servicios y/o suscripciones de software que adquiera se pondrán a su disposición para su descarga y/o acceso electrónico a través de la Cuenta de Autodesk asociada con su orden de Transacción o a través de otro sitio web o enlace designado por Autodesk y (cuando corresponda) se enviará un número de serie correspondiente válido para esos productos, servicios y/o suscripciones, a la dirección de correo electrónico que haya proporcionado con su orden de Transacción, o que esté asociada con su Cuenta de Autodesk. Las Condiciones de uso aplicables pueden contener restricciones sobre dónde se puede acceder y utilizar los productos, servicios y/o suscripciones. Autodesk no tendrá ninguna obligación de poner a disposición ningún producto, servicio y/o suscripción para su descarga electrónica o acceso a través de una dirección fuera de los Estados Unidos y sus territorios.



7. Cancelación y reembolso

7.1 Puede cancelar la compra de un producto, servicio y/o suscripción de acuerdo con los términos de la Política de devoluciones de Autodesk, que se incorporan aquí como referencia.

8. Renovación automática de servicios o suscripciones

8.1 Si adquiere un servicio o suscripción, al hacer clic en el botón "Enviar orden", "Comprar" o un término similar y al completar su compra, Usted solicita y autoriza expresamente a Autodesk a renovar automáticamente su servicio o suscripción por períodos de renovación sucesivos, cada uno de igual duración al plazo inicial que haya adquirido y al precio de compra de su período inicial (más todos los impuestos aplicables y otras tarifas y cargos), salvo que Autodesk le notifique un cambio de precio (véase a continuación), utilizando la información de pago que proporcionó para su compra inicial, hasta que lo cancele de acuerdo con la Política de devoluciones de Autodesk.

8.2 En el caso de servicios o suscripciones con períodos iniciales de duración determinada (por ejemplo, duración anual), Autodesk le enviará al menos un correo electrónico para recordarle cada próxima renovación de dicho servicio o suscripción. Además, en el caso de todos o algunos servicios o suscripciones, Autodesk enviará una confirmación a su Cuenta de Autodesk cada vez que se renueve automáticamente su servicio o suscripción.



8.3 Autodesk podrá modificar el precio de renovación del servicio o suscripción a partir de la siguiente fecha de renovación y, en caso de hacerlo, se le notificará previamente. Antes de la fecha de entrada en vigor de su renovación (que se indicará en el aviso que se le envíe), puede optar por cancelar una renovación automática de un servicio o suscripción concretos en cualquier momento y por cualquier motivo (incluido si Usted no está de acuerdo con un cambio de precio) iniciando sesión en su Cuenta de Autodesk y siguiendo los pasos para cancelar dicha renovación automática.



8.4 Algunos servicios o suscripciones, incluidos los tokens Premium y Flex que no están disponibles a plazos, no se renovarán automáticamente y requerirán una nueva compra a su vencimiento para continuar accediendo a ellos.



9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

9.1 EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y SIEMPRE CON SUJECIÓN A LA CLÁUSULA 9.2, LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA ACUMULADA Y AGREGADA DE AUTODESK Y SUS FILIALES, SUBSIDIARIAS Y EMPRESAS VINCULADAS, ASÍ COMO DE SUS EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS, POR TODOS LOS COSTES, PÉRDIDAS O DAÑOS DE RECLAMACIONES DERIVADAS O RELACIONADAS DE CUALQUIER MODO, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) O DE OTRO MODO, CON (1) CADA TRANSACCIÓN Y/O CUALQUIER INCUMPLIMIENTO O FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO RELACIONADO CON ELLA, CON INDEPENDENCIA DE SU CARÁCTER ESENCIAL, SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A SUS DAÑOS DIRECTOS Y NO EXCEDERÁ DEL VALOR TOTAL DE DICHA TRANSACCIÓN; Y CON (2) CUALQUIER TRANSACCIÓN DE RENOVACIÓN POSTERIOR Y/O CUALQUIER INCUMPLIMIENTO O FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO RELACIONADO CON ELLA, CON INDEPENDENCIA DE SU CARÁCTER ESENCIAL, SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A SUS DAÑOS DIRECTOS Y NO EXCEDERÁ DEL VALOR TOTAL DE DICHA TRANSACCIÓN DE RENOVACIÓN. ADEMÁS, NI USTED NI AUTODESK SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES, EMERGENTES, PUNITIVOS O EJEMPLARES, NI POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATOS, CLIENTES, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE DATOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, COSTE DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN O IMPOSIBILIDAD DE OBTENER LOS AHORROS EN COSTES ESPERADOS, INCLUSO SI SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE LOS MISMOS O ESTOS FUERAN RAZONABLEMENTE PREVISIBLES. USTED RECONOCE QUE LOS IMPORTES COBRADOS POR SU TRANSACCIÓN O POR CUALQUIER TRANSACCIÓN DE RENOVACIÓN REFLEJAN FIELMENTE ESTA ASIGNACIÓN DE RIESGOS. CON SUJECIÓN SIEMPRE A LA CLÁUSULA 9.2, ESTAS LIMITACIONES SE APLICARÁN A PESAR DE CUALQUIER FALLO DE LA FINALIDAD ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.



9.2 DETERMINADAS LEGISLACIONES PUEDEN IMPLICAR GARANTÍAS, CONDICIONES, AVALES O IMPONER OBLIGACIONES QUE NO PUEDEN EXCLUIRSE, RESTRINGIRSE O MODIFICARSE SALVO DE FORMA LIMITADA. ESTE ACUERDO DEBE LEERSE CON SUJECIÓN A DICHAS DISPOSICIONES LEGALES. SI TALES DISPOSICIONES LEGALES SON DE APLICACIÓN, SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, EN LA MEDIDA EN QUE AUTODESK TENGA DERECHO A ELLO, AUTODESK LIMITA SU RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN EN VIRTUD DE DICHAS DISPOSICIONES AL SUMINISTRO DE NUEVO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS O AL PAGO DEL COSTE DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS O DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NUEVO, A SU ELECCIÓN.

10. Controles de exportación

10.1 De conformidad con las leyes y normativas de los Estados Unidos y de otros países, relativas al comercio internacional, Usted y sus empleados (si corresponde), agentes y terceros no divulgarán, exportarán ni reexportarán, directa o indirectamente, ningún producto, servicio, documentación o datos técnicos de Autodesk a ningún país, entidad u otra parte que no reúna los requisitos para recibir dichos artículos o para ningún uso restringido en virtud de las leyes y normativas de los Estados Unidos y sus modificaciones eventuales por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o en virtud de otras leyes o normativas a las que Usted pueda estar sujeto.

11. Integridad del Acuerdo

11.1 El presente Acuerdo (y los documentos incorporados al mismo como referencia) constituye el acuerdo íntegro entre Usted y Autodesk con respecto al objeto del mismo, y fusiona y sustituye a todos los acuerdos, entendimientos, negociaciones y conversaciones anteriores, ya sean verbales o por escrito, entre Usted y Autodesk, o cualquiera de sus agentes comerciales, proveedores de servicios y distribuidores, no existiendo garantías, manifestaciones ni otros acuerdos entre Usted y Autodesk en relación con el objeto del presente documento, salvo en la medida establecida específicamente en el presente Acuerdo. Salvo que se establezca expresamente en este Acuerdo, están excluidos todos los términos, garantías, condiciones y compromisos, expresos o implícitos, en la máxima medida permitida por la ley vigente. Asimismo, Usted reconoce y acepta que ningún término o condición adicional o diferente, presentado en cualquier orden de compra u otro documento relacionado con un pedido emitido por Usted o al que Usted haga referencia de cualquier otro modo, incluidos los términos preimpresos, será aplicable al presente Acuerdo ni vinculante para Autodesk, salvo que un representante autorizado de Autodesk lo acuerde específicamente por escrito. Usted reconoce y acepta que i) Autodesk no tiene obligación alguna de llevar a cabo o implantar ningún plan de negocio o de productos de Autodesk, hojas de ruta de productos y especificaciones de productos propuestos que Autodesk o cualquiera de sus agentes comerciales, proveedores de servicios y distribuidores puedan haber comentado con Usted, incluidos aquellos comentados en virtud de acuerdos de confidencialidad; ii) cualquier declaración de Autodesk o cualquiera de sus agentes comerciales, proveedores de servicios y distribuidores, incluidas las realizadas en relación con dichos planes, no pretenden ser una promesa o garantía de entrega futura de productos, servicios o funciones; (iii) Usted no confía en ninguna promesa, garantía, compromiso, manifestación o declaración realizada (ya sea de forma inocente o negligente) por cualquier otra parte o cualquier otra persona, incluidos cualquiera de los agentes comerciales, proveedores de servicios y distribuidores de Autodesk, y no dispondrá de ningún recurso en relación con los mismos, salvo por lo expresamente establecido en el presente Acuerdo; y (iv) ningún agente comercial de Autodesk (si corresponde) tiene ningún derecho o autoridad expresa o implícita para asumir o crear ninguna obligación en nombre o representación de Autodesk, ni para vincular a Autodesk a ninguna obligación, contrato, acuerdo o compromiso con Usted.



12. General

12.1 Autodesk podrá contratar los servicios de subcontratistas o proveedores de servicios para ayudar a Autodesk en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo. Autodesk podrá ceder todos o cualquiera de sus derechos u obligaciones derivadas del presente Acuerdo sin obtener su consentimiento o sin notificárselo previamente. Usted no podrá ceder ni transferir sus derechos derivados del presente Acuerdo sin el consentimiento expreso y por escrito de Autodesk, y cualquier supuesta cesión o transferencia será nula.

12.2 Ninguna exoneración, abstención, demora o indulgencia por su parte o por parte de Autodesk en la aplicación de cualquiera de los términos y condiciones del presente Acuerdo o la concesión de prórroga por cualquiera de las partes a la otra perjudicará o restringirá dichos derechos y facultades. Ninguna renuncia a cualquier término o condición del presente Acuerdo será efectiva a menos que sea realizada por escrito por la parte que hace dicha renuncia.



12.3 Si, por cualquier motivo, un tribunal jurisdiccionalmente competente considera que alguna disposición o parte de cualquiera de los términos y condiciones del presente Acuerdo es ilegal, inaplicable o no válida en virtud de la legislación vigente en una jurisdicción concreta en relación con la Transacción a la que se refiere el presente Acuerdo, los demás términos y condiciones del presente Acuerdo (en la máxima medida en que lo permita la ley) continuarán en pleno vigor y efecto en relación con dicha Transacción.



12.4 En caso de que Autodesk no pueda cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevisibles o causas fuera de su control razonable, no se considerará que Autodesk haya incumplido el presente Acuerdo.



12.5 Deberá mantener la confidencialidad de toda la información comercial y de precios revelada por Autodesk o cualquiera de sus agentes comerciales, proveedores de servicios y distribuidores.



13. Legislación aplicable

13.1 Cualquier acción o caso derivado de este Acuerdo o relacionado con el mismo deberá someterse a la legislación aplicable y al foro establecido en las Condiciones de uso. Sin perjuicio de lo anterior, Autodesk podrá solicitar medidas cautelares y otros recursos equitativos (o su equivalente) en cualquier jurisdicción o foro.



13.2 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicará a estos términos y condiciones.