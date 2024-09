Ultimo aggiornamento: [data di aggiornamento]

Per acquisti nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera.

La transazione di acquisto online ("Transazione") è soggetta alle condizioni generali indicate di seguito che fanno sorgere il contratto (il "Contratto") tra l'utente (l’“Utente”) e Autodesk Ireland Operations Unlimited Company, società di diritto irlandese con sede legale in 1 Windmill Lane, Dublino 2, D02 F206 Repubblica d'Irlanda ("Autodesk"). Il Contratto disciplina tale Transazione al momento dell'accettazione da parte di Autodesk dell’ordine di Transazione dell’Utente. Si prega di leggere attentamente le presenti condizioni generali.

L'Utente accetta le presenti condizioni generali inviando l’Ordine, tramite l’effettuazione dell'Ordine di Transazione mediante la procedura di verifica sicura di Autodesk (il "Carrello online"): (A) riconosce di aver letto le presenti condizioni generali e di averle comprese e accetta di essere legalmente vincolato da esse, per conto della società o altra entità legale per la quale l'Utente agisce ("Società") o, se non esiste alcuna Società, per conto proprio come individuo; (B) dichiara e garantisce di (i) avere il diritto, il potere e l'autorità di agire per conto dell'eventuale Società, vincolandola, o a nome proprio (se non esiste tale entità); (ii) ha raggiunto la maggiore età nella propria giurisdizione di residenza; (iii) ha fatto affidamento esclusivamente sulle rappresentazioni e le dichiarazioni espressamente stabilite nel presente Contratto e non su alcuna rappresentazione o dichiarazione di qualsiasi rappresentante Autodesk o di terze parti, inclusi agenti commerciali, fornitori di servizi o rivenditori, e (iv) intende stipulare il presente Contratto come transazione business-to-business.

Nel corso del tempo, le presenti condizioni generali possono essere soggette a modifica; si invita pertanto l'Utente ad esaminare l’ultima versione delle presenti Condizioni Generali vigente al momento dell'invio di ciascun ordine, anche se le ha già esaminate in precedenza. Autodesk consiglia all'Utente di stampare e conservare una copia delle presenti condizioni generali (e di qualsiasi altro documento a cui esse facciano riferimento). Autodesk mantiene la disponibilità di tutte le versioni delle condizioni generali; copia delle condizioni generali in vigore alla data in cui l'Utente effettua l'ordine può essere fornita su richiesta.

Si noti che l'utilizzo di prodotti, servizi e/o abbonamenti acquistati da parte dell'Utente è soggetto ai Termini d'uso aggiuntivi (come definiti di seguito).

1. Ordini.

1.1 Facendo clic sul pulsante "Invia ordine", "Acquista" o altro pulsante analogo, l'Utente effettua un Ordine di Transazione online per acquistare prodotti, servizi e/o abbonamenti da Autodesk in base alle presenti condizioni generali.



1.2 Inviando i propri dati ad Autodesk in relazione all'Ordine di Transazione, l'Utente acconsente al trattamento di tali informazioni per evadere l'Ordine di Transazione e in conformità con l'Informativa sulla privacy di Autodesk. L'Informativa sulla privacy di Autodesk è inclusa tramite riferimento diretto e fa parte delle presenti condizioni generali.

1.3 Un Ordine di Transazione inviato dall'Utente costituisce un'offerta irrevocabile da parte dell'Utente ad Autodesk per l'acquisto dei prodotti e/o servizi e/o abbonamenti indicati nell'Ordine di Transazione, soggetto alle presenti condizioni generali al prezzo indicato nel Carrello online per tali prodotti e/o servizi e/o abbonamenti, ed è soggetto alla successiva accettazione ed evasione da parte di Autodesk, indipendentemente dal fatto che il pulsante o il collegamento premuto o attivato dall'Utente per inviare l'Ordine di Transazione ad Autodesk includa parole come "Acquista" o che lo stesso possa essere interpretato come il passaggio finale del completamento dell'Ordine di transazione. Un ordine di rinnovo, ove applicabile, come stabilito nella Sezione 8 delle presenti condizioni generali costituirà una transazione diversa.



1.4 L'Utente riceverà una conferma/ricevuta dell'ordine da Autodesk non appena l'Ordine di Transazione sarà stato ricevuto e inviato per essere evaso. Si noti che tale riconoscimento non costituisce un'accettazione formale dell'Ordine di Transazione dell'Utente; tale accettazione non avrà luogo fino a quando Autodesk non avrà reso disponibili all'Utente i prodotti, i servizi e/o gli abbonamenti indicati nell'Ordine di Transazione, in conformità alla Sezione 6 del presente Contratto. Autodesk può annullare l'Ordine di Transazione o eventuali rinnovi (a seconda dei casi) in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, prima di evadere l'Ordine di Transazione o il rinnovo (a seconda dei casi); in tal caso, Autodesk rimborserà eventuali pagamenti anticipati effettuati dall'Utente per tali prodotti, servizi e/o abbonamenti.



1.5 Se Autodesk non è in grado di elaborare il pagamento utilizzando il metodo di pagamento fornito dall'Utente con l'Ordine di Transazione, se l'Utente non effettua un pagamento alla scadenza o se Autodesk ha motivo di ritenere che l'Utente (i) stia in qualunque altro modo violando le presenti condizioni generali e/o qualsiasi altro accordo che l'Utente possa avere stipulato con noi, oppure (ii) in base alla legge applicabile non abbia il diritto di acquistare o utilizzare prodotti, servizi o abbonamenti acquistati tramite il Carrello online; o (iii) abbia commesso frodi o attività criminali in relazione all'utilizzo di qualsiasi prodotto, servizio o abbonamento, fatti salvi gli altri diritti di Autodesk, quest'ultima potrà agire in uno o più dei modi seguenti: (a) interrompere l'erogazione di prodotti, servizi o abbonamenti all'Utente; (b) interrompere o sospendere l'accesso a prodotti, servizi o abbonamenti; o (c) annullare qualsiasi piano di rinnovo automatico a cui l'Utente abbia scelto di partecipare.

1.6 Fatto salvo quanto previsto in termini generali da altra sezione del presente Contratto, Autodesk si riserva il diritto di limitare o rifiutare qualsiasi Ordine di Transazione effettuato dall'Utente a Autodesk. Inoltre, Autodesk si riserva il diritto di verificare la validità di tutti gli Ordini di Transazione e/o annullare qualsiasi Ordine di Transazione qualora rilevi prove di frode, manomissione e/o qualsiasi altra violazione dei termini e delle condizioni del presente Contratto. Autodesk può, a sua esclusiva e assoluta discrezione, limitare o annullare le quantità acquistate per persona o per ordine. Tali restrizioni possono includere ordini di Transazione effettuati da o tramite lo stesso account, la stessa carta di credito e/o ordini di Transazione che utilizzano lo stesso indirizzo di fatturazione e/o spedizione. Qualora non sia in grado di evadere un ordine o lo rifiuti in tutto o in parte per qualsiasi motivo, Autodesk darà all'Utente la possibilità di annullarlo completamente, rimborsando ogni somma pagata in conformità con la Politica di reso di Autodesk.



2. Prezzo

2.1 Il prezzo per i prodotti, servizi e/o abbonamenti ordinati, nonché qualsiasi costo aggiuntivo applicabile ad un Ordine di Transazione, saranno indicati nel Carrello online applicabile a tali prodotti, servizi e/o abbonamenti, oltre ad essere indicati sulla conferma/ricevuta dell'ordine. Questi importi rappresentano i corrispettivi e i costi che verranno addebitati sulla carta di credito dell'Utente o altro metodo di pagamento accettato.



3. Imposte.

3.1 Tutti i prezzi indicati e gli importi dovuti dall'Utente sono da intendersi al netto di imposte, tributi o altri oneri simili applicati da qualsiasi giurisdizione, incluso, a titolo esemplificativo, per vendite a livello federale, statale, provinciale/territoriale o locale, accise, imposte sul valore aggiunto (IVA), imposte sull'uso o su beni e servizi o equivalenti, sia in base alla consegna, al possesso o all'utilizzo di prodotti, servizi o abbonamenti, o ad altro titolo ("Imposte"), ad eccezione delle Imposte sul reddito netto, sull’utile netto o sulle vendite (franchise) riferite a Autodesk. Tali Imposte che devono essere riscosse o pagate da Autodesk saranno a carico dell'Utente e appariranno come elemento separato sulla conferma/ricevuta dell'ordine (a meno che Autodesk non riceva un certificato di esenzione fiscale valido dall'Utente prima di elaborare l'Ordine di Transazione).

4. Metodi di pagamento.

4.1 I metodi di pagamento riconosciuti da Autodesk sono elencati nel Carrello online. Autodesk accetterà esclusivamente i metodi di pagamento da essa riconosciuti. Autodesk non offre alcuna modalità di acquisto a credito, se non specificamente indicata nel Carrello online. Se l'Utente sceglie di avvalersi di un fornitore di servizi di pagamento o fatturazione per effettuare acquisti da Autodesk e a condizione che quest'ultima accetti pagamenti da tale fornitore terzo per conto dell'Utente, l'utilizzo di tali servizi sarà soggetto alle condizioni generali del fornitore terzo. Potrebbe essere chiesto all'Utente di creare un account con tale fornitore e/o fornire a tale fornitore terzo i dettagli del proprio conto bancario o della propria carta di credito/debito. Autodesk può anche effettuare una propria verifica del fornitore di servizi di pagamento terzo e rifiutare il pagamento da tale soggetto terzo in qualsiasi momento. Nel caso in cui Autodesk non accetti il pagamento da parte del fornitore di servizi di pagamento o di fatturazione terzo o il fornitore di servizi di pagamento non effettui il pagamento, l'Utente sarà tenuto ad effettuare i pagamenti dovuti entro i termini previsti utilizzando un metodo di pagamento riconosciuto da Autodesk. Autodesk non è responsabile per, e l'Utente accetta di manlevare e tenere indenne Autodesk da e contro, qualsiasi responsabilità derivante da atti o omissioni di qualsiasi fornitore terzo di servizi di pagamento o fatturazione, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui un fornitore di servizi di pagamento o fatturazione terzo incaricato dall'Utente rivendichi la proprietà di un'Offerta Autodesk a seguito di un mancato pagamento. Autodesk si riserva il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di modificare i metodi di pagamento consentiti, incluse/i, a titolo esemplificativo, le carte di credito e/o altri tipi di opzioni di pagamento che Autodesk è in grado di accettare, in qualsiasi momento.



4.2 Il pagamento deve essere effettuato tramite il metodo di pagamento selezionato nell'Ordine di Transazione e nella valuta indicata nel Carrello online. L'Ordine di Transazione dell'Utente sarà interamente pagato quando Autodesk avrà ricevuto l'importo dei prezzi e degli oneri applicabili in tale valuta. Eventuali oneri di cambio valuta o commissioni bancarie associate al pagamento saranno a carico dell'Utente. Autodesk effettuerà ogni addebito su carte di credito, carte di debito o altri metodi di pagamento consentiti per la fornitura di prodotti e/o servizi e/o abbonamenti all'Utente. Autodesk si riserva il diritto di verificare e/o autorizzare i pagamenti con carta di credito o di debito prima dell'accettazione di un Ordine di Transazione da parte dell'Utente. Una volta accettato l'Ordine di Transazione, Autodesk invierà all'Utente una conferma/ricevuta dell'ordine per l'acquisto e l'importo addebitato all'Utente.

In caso di importi scaduti, Autodesk compenserà i crediti con eventuali importi dovuti all'Utente. Autodesk si riserva il diritto di coinvolgere una terza parte per ricevere assistenza nella riscossione di eventuali importi scaduti, imputando all'Utente i ragionevoli costi di tale assistenza.

5. Termini d'uso.

5.1 I prodotti sono concessi in licenza, non venduti all'Utente. Tutti i riferimenti contenuti nelle presenti condizioni generali alla vendita, alla quotazione o all'acquisto di "prodotti" che rappresentano programmi software, indicano la concessione della licenza d'uso finale applicabile in relazione ai programmi software. I prodotti, i servizi e gli abbonamenti acquistati sono soggetti ai Termini generali, ai Termini speciali, ai Vantaggi dell'abbonamento, ai Tipi di abbonamento e ad eventuali termini aggiuntivi che accompagnano, o sono altrimenti designati da Autodesk come disciplinanti l'uso e/o l'accesso a, tali prodotti e/o servizi ("Termini d'uso"). I Termini d'uso sono accessibili al seguente link Termini d'uso. Esistono importanti termini e condizioni aggiuntivi, esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità contenute nei Termini d'uso applicabili, inclusi nel presente documento tramite collegamento diretto. Facendo clic sul pulsante "Invia ordine", "Acquista" o simile e/o accedendo ai propri prodotti, servizi e/o abbonamenti, l'Utente accetta di aver letto e di rispettare tali Termini d'uso aggiuntivi, nonché di utilizzare ciascun prodotto, servizio e/o abbonamento in conformità con essi.

6. Consegna.

6.1 I prodotti software, i servizi e/o gli abbonamenti acquistati dall'Utente saranno resi disponibili all'Utente per il download elettronico e/o l'accesso tramite l'Autodesk Account associato all'Ordine di Transazione o tramite un altro sito Web o collegamento designato da Autodesk; inoltre, laddove applicabile, un numero di serie corrispondente valido per tali prodotti, servizi e/o abbonamenti verrà inviato all'indirizzo e-mail fornito dall'Utente con l'Ordine di Transazione o associato al suo Autodesk Account. I Termini d'uso applicabili possono contenere restrizioni su dove sia possibile accedere ai prodotti, ai servizi e/o agli abbonamenti e utilizzarli. Autodesk non avrà alcun obbligo di rendere disponibili prodotti e/o servizi e/o abbonamenti per il download elettronico o l'accesso tramite un indirizzo al di fuori degli Stati Uniti e dei Territori degli Stati Uniti.



7. Annullamento e rimborso.

7.1 L'Utente può annullare l'acquisto di un prodotto, servizio e/o abbonamento in conformità con i termini della Politica di reso di Autodesk, qui inclusa tramite collegamento diretto.

8. Rinnovo automatico di servizi o abbonamenti.

8.1 Se l'Utente acquista un servizio o un abbonamento, facendo clic sul pulsante "Invia ordine", "Acquista" o altro pulsante analogo e completando l'acquisto, l'Utente richiede espressamente, e autorizza Autodesk a rinnovare automaticamente, il servizio o l'abbonamento per periodi di rinnovo successivi, ciascuno di durata pari al periodo iniziale acquistato dall'Utente, al prezzo di acquisto per il periodo iniziale dell'Utente (al netto di eventuali imposte applicabili e altre commissioni e oneri), a meno che Autodesk non comunichi all'Utente una modifica del corrispettivo (si veda di seguito), utilizzando le informazioni di pagamento fornite per l'acquisto iniziale, fino all'annullamento da parte dell'Utente in conformità con la Politica di reso di Autodesk.

8.2 Per servizi o abbonamenti con termini iniziali di particolare durata (ad esempio, termini di durata annuale), Autodesk invierà all'Utente almeno una e-mail per ricordare l’imminente rinnovo di tale servizio o abbonamento. Inoltre, nel caso di uno o più servizi o abbonamenti, Autodesk invierà una conferma all'Autodesk Account dell'Utente ogni volta che il servizio o l'abbonamento dell'Utente venga rinnovato automaticamente.



8.3 Autodesk potrà modificare il corrispettivo di rinnovo del servizio o dell'abbonamento dell'Utente a partire dalla successiva data di rinnovo; nel caso in cui ciò avvenga, Autodesk fornirà all'Utente un preavviso. Prima della data di decorrenza del rinnovo (che sarà indicata nell’avviso fornito all’Utente), l'Utente potrà scegliere di annullare un rinnovo automatico per un particolare servizio o abbonamento in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo (ivi incluso il caso in cui l’Utente non accetti una modifica di corrispettivo) accedendo al proprio Autodesk Account e seguendo la procedura per annullare tale rinnovo automatico.



8.4 Alcuni servizi o abbonamenti, inclusi i token Flex e Premium che non sono resi disponibili a termine, non si rinnoveranno automaticamente e richiederanno un nuovo acquisto alla scadenza per potervi accedere.



9. Limitazione della responsabilità.

9.1 NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE E IN CONFORMITÀ CON LA CLAUSOLA 9.2, LA RESPONSABILITÀ MASSIMA CUMULATIVA E AGGREGATA DI AUTODESK E DELLE SUE AFFILIATE, SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE E DEI RELATIVI DIPENDENTI, FUNZIONARI E DIRIGENTI, PER TUTTI I COSTI, LE PERDITE O I DANNI CONSEGUENTI A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DA O CONNESSE IN QUALSIASI MODO, SIA PER CONTRATTO CHE PER ILLECITO CIVILE (INCLUSA LA NEGLIGENZA) O ALTRO, A : (1) QUALSIASI TRANSAZIONE E/O VIOLAZIONE O MANCATA ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO GRADO DI CRITICITÀ, È LIMITATA AI SOLI DANNI DIRETTI SUBITI DALL'UTENTE E NON DOVRÀ SUPERARE IL VALORE TOTALE DI TALE TRANSAZIONE; E (2) QUALSIASI SUCCESSIVA TRANSAZIONE DI RINNOVO E/O VIOLAZIONE O MANCATA ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO GRADO DI CRITICITÀ, È LIMITATA AI SOLI DANNI DIRETTI SUBITI DALL'UTENTE E NON DOVRÀ SUPERARE IL VALORE TOTALE DI TALE TRANSAZIONE DI RINNOVO. INOLTRE, IN NESSUN CASO L'UTENTE O AUTODESK SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI O PER PERDITE DI PROFITTI, RICAVI, CONTRATTI, CLIENTI, PERDITE DI UTILIZZO, PERDITE DI DATI, INTERRUZIONI DELL'ATTIVITÀ, COSTI DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI O MANCATA REALIZZAZIONE DEI RISPARMI SUI COSTI PREVISTI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI EVENTI FOSSERO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI. L'UTENTE RICONOSCE CHE GLI IMPORTI AD ESSO ADDEBITATI PER LA TRANSAZIONE O PER EVENTUALI TRANSAZIONI DI RINNOVO RIFLETTONO EQUAMENTE TALE RIPARTIZIONE DEL RISCHIO. FATTA SALVA SEMPRE LA CLAUSOLA 9.2, QUESTE LIMITAZIONI SI APPLICANO NONOSTANTE L'EVENTUALE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO SPECIFICO.



9.2 ALCUNE DISPOSIZIONI DI LEGGE POSSONO PREVEDERE GARANZIE O CONDIZIONI O IMPORRE OBBLIGHI CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE/I, LIMITATE/I O MODIFICATE/I, SE NON IN MISURA LIMITATA. IL PRESENTE CONTRATTO DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI DI LEGGE. IN CASO DI APPLICAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI DI LEGGE, FATTA SALVA QUALSIASI ALTRA DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, NELLA MISURA IN CUI AUTODESK ABBIA IL DIRITTO DI FARLO, AUTODESK LIMITERÀ LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A QUALSIASI RECLAMO AI SENSI DI TALI DISPOSIZIONI, A SUA DISCREZIONE, ALLA FORNITURA DEI BENI O SERVIZI O AL PAGAMENTO DEL COSTO DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI BENI O DI NUOVA FORNITURA DEI SERVIZI.



10. Controlli delle esportazioni.

10.1 In conformità con le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti e di altri Paesi relativi al commercio internazionale, l'Utente e i suoi dipendenti (se del caso), agenti e terze parti non divulgheranno, esporteranno o riesporteranno, direttamente o indirettamente, alcun prodotto, servizio, documento o dato tecnico di Autodesk in alcun Paese o presso alcun soggetto o altra parte che non sia idonea a ricevere tali elementi o per alcun uso limitato dalle leggi e dai regolamenti statunitensi, come modificati di volta in volta dal Dipartimento del Commercio statunitense o dal Dipartimento del Tesoro statunitense o ai sensi di altre leggi o regolamenti a cui l'Utente possa essere soggetto.



11. Intero accordo. .

11.1 Il presente Contratto (e i documenti qui inclusi per riferimento) costituisce l'intero accordo tra l'Utente e Autodesk in relazione all'oggetto del presente documento e integra e sostituisce ogni precedente accordo, intesa, trattativa e discussione, sia orali che scritti, tra l'Utente e Autodesk o uno qualsiasi dei suoi agenti commerciali, fornitori di servizi e rivenditori; inoltre, non vi sono garanzie, dichiarazioni o altri accordi tra l'Utente e Autodesk in relazione all'oggetto del presente documento, ad eccezione di quanto specificamente stabilito nel presente Contratto. Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel presente Contratto, tutte le garanzie, i termini, le condizioni e gli impegni, espliciti o impliciti, sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge applicabile. L'Utente riconosce e accetta inoltre che al presente Contratto non si applicano termini o condizioni aggiuntivi o diversi presentati in alcun ordine di acquisto o altro documento d'ordine emesso dall'Utente o altrimenti richiamato dall'Utente, inclusi eventuali termini prestampati, né saranno vincolanti per Autodesk, a meno che ciò non sia specificamente concordato per iscritto da un rappresentante autorizzato di Autodesk. L'Utente riconosce e accetta che i) Autodesk non ha alcun obbligo di procedere o attuare piani aziendali o di prodotto di Autodesk, roadmap di prodotto e specifiche dei prodotti proposti che Autodesk o uno qualsiasi dei suoi agenti commerciali, fornitori di servizi e rivenditori potrebbero aver discusso con l'Utente, inclusi quelli discussi ai sensi di accordi di riservatezza; ii) qualsiasi dichiarazione di Autodesk o di uno qualsiasi dei suoi agenti commerciali, fornitori di servizi e rivenditori, anche in relazione a tali piani, non è intesa come una promessa o garanzia di consegna futura di prodotti, servizi o funzionalità; inoltre (iii) l'Utente non fa affidamento su, e non avrà alcun rimedio in relazione a, alcuna promessa, assicurazione, intesa, dichiarazione o affermazione fatta (in buona fede o per negligenza) da alcun'altra parte o persona, inclusi agenti commerciali, fornitori di servizi e rivenditori di Autodesk, ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel presente Contratto e (iv) nessun agente commerciale di Autodesk (se del caso) avrà il diritto né l'autorità, espliciti o impliciti, di assumere o creare vincoli per conto o in nome di Autodesk o per vincolare Autodesk ad alcun obbligo, contratto, accordo o impegno con l'Utente.



12. Disposizioni generali.

12.1 Autodesk potrà avvalersi dei servizi di subappaltatori o fornitori di servizi che la assistano nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto. Autodesk potrà cedere tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Contratto, senza il consenso dell'Utente e senza informarlo. L'Utente non potrà cedere o trasferire i propri diritti ai sensi del presente Contratto senza l'esplicito consenso scritto di Autodesk; eventuali cessioni o trasferimenti presunti saranno da considerarsi nulli.

12.2 Nessun tipo di dilazione, tolleranza, ritardo da parte dell'Utente o di Autodesk nell'applicazione di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto o la concessione di tempo da parte di una delle parti all'altra pregiudicherà o limiterà tali diritti e poteri. Nessuna rinuncia a qualsiasi termine o condizione del presente Contratto sarà efficace se non effettuata per iscritto dalla parte che effettua tale rinuncia.



12.3 Qualora, per qualsiasi motivo, un tribunale della giurisdizione competente stabilisca che una disposizione o parte di qualsiasi termine e condizione del presente Contratto sia illecita, inapplicabile o non valida ai sensi della legge applicabile in una particolare giurisdizione in relazione alla Transazione a cui il presente Contratto si riferisce, la parte restante dei termini e delle condizioni del presente Contratto (nella misura massima consentita dalla legge) continuerà ad avere pieno vigore ed effetto in relazione a tale Transazione.



12.4 Autodesk non violerà il presente Contratto nel caso in cui non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a causa di circostanze imprevedibili o al di fuori del suo ragionevole controllo.



12.5 L'Utente dovrà mantenere riservate tutte le informazioni sui corrispettivi e sulle attività commerciali divulgate da Autodesk o dai suoi agenti commerciali, fornitori di servizi e rivenditori.



13. Legge applicabile.

13.1 Qualsiasi azione o procedimento derivanti dal presente Contratto o allo stesso connessi dovranno essere instaurati in base alla legge applicabile e al foro competente indicati nei Termini d'uso.

13.2 Ai presenti termini e condizioni non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci.