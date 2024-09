Vous pouvez créer des déploiements personnalisées d'AutoCAD for Mac et d'AutoCAD LT for Mac 2021 et versions ultérieures. (La prise en charge du déploiement n'est pas fournie pour les versions 2020 et antérieures de ces produits.) Suivez ces étapes et exemples pour installer et activer AutoCAD, installer les mises à jour et les correctifs et déployer les fichiers de configuration standard.