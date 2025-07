Logiciel de FAO pour l'usinage CNC

Les logiciels de CAO se concentrent principalement sur la création, la modification, l'analyse et l'optimisation d'une conception. Ils permettent aux ingénieurs, aux architectes et aux concepteurs de créer des modèles 2D ou 3D détaillés d'objets physiques, allant de simples pièces à des assemblages complexes. Les logiciels de CAO incluent des outils permettant de dessiner, de visualiser et de simuler la conception afin de s'assurer qu'elle répond aux spécifications et aux critères de performance requis. L'objectif principal de la CAO est de faciliter des processus de conception précis et efficaces, ce qui permet une meilleure visualisation, collaboration et itération de la conception avant qu'elle ne passe à la production.

Les logiciels de FAO, quant à eux, se concentrent sur l'exécution des processus de fabrication basés sur les conceptions créées en CAO. La FAO convertit les modèles de CAO en instructions machine qui sont comprises et exécutées par les équipements de fabrication tels que les machines CNC, les imprimantes 3D et les bras robotiques. La FAO traite des aspects pratiques de la production, notamment la génération de trajectoires d'outil, la configuration des machines et l'optimisation des processus. Le logiciel de FAO permet de concevoir des pièces fabriquées avec précision et efficacité, en tenant compte de facteurs tels que les propriétés des matériaux, les contraintes d'usinage et les délais de production.