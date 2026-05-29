FOIRE AUX QUESTIONS 

FAQ sur l’abonnement à Civil 3D

Consultez les réponses aux questions fréquentes à propos des abonnements à Autodesk Civil 3D. 

Permettre une conception plus intelligente des infrastructures civiles

Vue aérienne du fleuve Chao Phraya et de la ville environnante, y compris un projet de construction.

Outils de conception et de documentation de précision pour les infrastructures civiles

Qu’il s’agisse de ponts, de tunnels, de routes, de voies ferrées ou de réseaux hydrauliques, les infrastructures civiles constituent l’épine dorsale de la société moderne et façonnent la façon dont les gens se déplacent, se connectent et accèdent aux services essentiels. Aujourd’hui, de nouveaux outils et de nouvelles technologies élargissent les possibilités des professionnels du génie civil, en transformant non seulement les actifs que nous construisons, mais aussi la façon dont nous les planifions, les concevons et les livrons.  

Autodesk Civil 3D prend en charge les flux de travaux modernes dans le domaine du génie civil en fournissant des outils de planification, de conception et d’exécution qui améliorent la collaboration, la productivité et la prise de décision en matière de conception, aidant ainsi les équipes à obtenir de meilleurs résultats en matière d’infrastructure pour aujourd’hui et pour l’avenir. 

Train léger traversant un pont avec une ville en arrière-plan.

Comment acheter Autodesk Civil 3D?  

Autodesk Civil 3D est disponible sous forme d’abonnements mensuels, annuels et pluriannuels, ainsi que dans un modèle prépayé avec Autodesk Flex. Vous pouvez acheter un abonnement en ligne directement auprès d’Autodesk, parler à un représentant commercial Autodesk ou consulter un revendeur agréé. Vous pouvez également obtenir de l’aide auprès de l’assistant Autodesk en cliquant sur l’icône située dans le coin inférieur droit de la fenêtre de votre navigateur. 

Foire aux questions (FAQ) sur les produits Civil 3D

Quelle est la différence entre Autodesk Civil 3D et AutoCAD Civil 3D?

Autodesk Civil 3D est un logiciel autonome depuis sa sortie en 2005, mais il a été conçu sur la plate-forme AutoCAD et a parfois été appelé « AutoCAD Civil 3D » par les professionnels du secteur. Civil 3D inclut des jeux d’outils spécialisés pour la conception d’infrastructures civiles et l’analyse géospatiale qui ne sont pas disponibles dans AutoCAD, tandis qu’AutoCAD propose des jeux d’outils spécialisés pour d’autres secteurs qui ne sont pas inclus dans Civil 3D. Pour obtenir Civil 3D et tous les jeux d’outils spécialisés d’AutoCAD, vous pouvez vous abonner à la collection Architecture, ingénierie et construction. En savoir plus et comparer les abonnements.

Quelle est la meilleure façon d’apprendre à utiliser Autodesk Civil 3D?

Il existe de nombreuses façons d’apprendre à utiliser Civil 3D, selon que vous préférez apprendre par vous-même ou auprès d’un instructeur qualifié.  

  • Préparez-vous à la certification professionnelle Civil 3D pour la conception d’infrastructures. Autodesk Certified Professional in Civil 3D for Infrastructure Design (site Web É.-U.) est une offre à la demande de cours de préparation à la certification comprenant des leçons, des exercices pratiques, des défis et des évaluations.
  • Autodesk Learning propose des programmes de formation en ligne (site Web É.-U.) à la demande, notamment des programmes qui vous préparent à l’examen de certification Civil 3D.
  • Il existe d’autres ressources d’apprentissage à la demande en ligne que vous pouvez utiliser pour l’apprentissage autoguidé. Voir ci-dessous pour plus de détails.

Puis-je apprendre à utiliser Autodesk Civil 3D par moi-même?

Oui. Pour commencer, il existe des modules d’apprentissage et des ressources disponibles dans le logiciel qui peuvent vous aider à développer vos compétences et à apprendre à utiliser diverses fonctionnalités et ensembles d’outils. 

  • Autodesk propose un certain nombre de didacticiels en ligne pour Civil 3D.
  • Autodesk Learning propose des modules et des cours (site Web É.-U.) pour vous aider à développer vos compétences et votre aptitude à effectuer des tâches spécifiques et à mener à bien vos flux de travaux dans Civil 3D.
  • Vous pouvez vous renseigner auprès des responsables de l’infrastructure et des experts Autodesk grâce à des cours enregistrés sur le site Web d’Autodesk University (site Web É.-U.).  

Foire aux questions (FAQ) sur les prix, les versions d’évaluation et les réductions de Civil 3D

Combien coûte Autodesk Civil 3D?

Le prix d’un abonnement mensuel à Civil 3D est de . Le prix d’un abonnement annuel à Civil 3D est de . Le prix d’un abonnement de 3 ans à Civil 3D est de . Autodesk Flex propose une option prépayée pour les utilisateurs occasionnels. Pour en savoir plus, consultez Autodesk Flex

Autodesk propose-t-il une version d’essai gratuite du logiciel Autodesk Civil 3D?

Oui, les nouveaux utilisateurs peuvent accéder à une version d’essai gratuite du logiciel Civil 3D pendant 30 jours. Pour annuler un essai gratuit, désactivez le renouvellement automatique avant la fin de la période d’essai. Si aucun mode de paiement n’a été demandé au début de l’essai, ce dernier expirera automatiquement. En savoir plus.

Des remises sont-elles proposées pour les étudiants, les enseignants ou les organisations à but non lucratif?

Oui. Les étudiants et les enseignants peuvent bénéficier d’un accès éducatif gratuit d’un an aux produits et services Autodesk, renouvelable tant qu’ils sont encore admissibles. En savoir plus sur l’accès à Education d'Autodesk (site Web France).

 

Autodesk fait don de logiciels à des organisations à but non lucratif et à de jeunes entreprises qui utilisent la conception pour le bien de la société ou de l’environnement. En savoir plus sur le programme Technology Impact (site Web É.-U.).

Foire aux questions (FAQ) sur les plans d’abonnement et l’achat de Civil 3D

Dois-je choisir un abonnement mensuel à Autodesk Civil 3D, un abonnement annuel, un abonnement pluriannuel ou utiliser Autodesk Flex?

Cela dépend de la quantité et de la durée d’utilisation prévue de Civil 3D. Si vous prévoyez d’utiliser Civil 3D de manière intensive pendant une courte période, un abonnement mensuel peut être la meilleure option. L’abonnement mensuel coûte un peu plus cher qu’un abonnement annuel, mais peut être résilié à la fin de chaque mois. Si vous prévoyez d’utiliser Civil 3D de manière intensive pendant 8 mois ou plus, un abonnement annuel sera plus économique. Un abonnement de 3 ans ne permet pas d’économiser de l’argent par rapport à un abonnement annuel, mais bloque le coût pendant trois ans, ce qui rend les coûts de vos abonnements plus prévisibles. Si vous ou des membres de votre équipe pensez n’avoir besoin que d’un accès occasionnel, un forfait Flex peut être le meilleur choix. Chaque jeton accorde à un utilisateur un accès complet à Civil 3D pendant une journée (24 heures) et vous pouvez partager ces jetons entre les utilisateurs de votre équipe. Vous pouvez acheter des jetons supplémentaires si nécessaire, mais vous ne pouvez utiliser que neuf jetons par jour. En savoir plus sur les options

Quelle est la différence entre un abonnement à Autodesk Civil 3D et Autodesk Flex?

Un abonnement permet à un utilisateur enregistré d’accéder en permanence à Civil 3D pendant un mois ou un an, selon l’abonnement choisi. Avec Autodesk Flex, vous obtenez un minimum de 100 jetons, chacun valable pour accéder à Civil 3D pendant 24 heures. Un maximum de neuf jetons peuvent être utilisés par jour par différents utilisateurs enregistrés, et d’autres jetons peuvent être achetés chaque mois si nécessaire. Consultez www.autodesk.com/ca-fr/flex pour en savoir plus. 

Puis-je modifier mon plan ou ma durée d’abonnement à Autodesk Civil 3D?

Oui, dans la plupart des régions, vous pouvez modifier votre abonnement de mensuel à annuel ou à une durée de 3 ans. Si aucune option n'est disponible pour modifier la durée dans votre région, vous devrez attendre que l'abonnement d'origine expire et souscrire un nouvel abonnement d'une durée différente.  

 

Le processus de modification de votre durée dépend de la façon dont vous avez initialement acheté votre abonnement.

  • Si vous avez acheté votre abonnement en ligne : Connectez-vous à votre compte Autodesk Account et ouvrez les détails de l’abonnement pour Civil 3D. Sous les détails du renouvellement, recherchez Durée, puis cliquez sur Modifier. Sélectionnez une nouvelle durée et cliquez sur Confirmer. Obtenir plus de détails.
  • Si vous avez souscrit votre abonnement auprès d'un partenaire Autodesk agréé : Contactez-le pour qu'il puisse effectuer la modification pour vous. Pour obtenir ces coordonnées connectez-vous à votre compte Autodesk Account, accédez à Facturation et commandes et recherchez Abonnements et contrats. Recherchez votre contrat et cliquez sur Renouveler pour afficher le nom et l'adresse courriel du partenaire.  

Puis-je acheter un abonnement pour quelqu’un d’autre?

Oui, vous pouvez acheter Civil 3D pour un autre utilisateur. Connectez-vous au compte Autodesk Account utilisé pour vous abonner au logiciel et cliquez sur l'icône Utilisateurs. Vous pouvez alors entrer l'adresse courriel de l'autre utilisateur pour lui donner accès au logiciel et lui envoyer une invitation pour qu'il télécharge et installe Civil 3D. Pour en savoir plus, reportez-vous la rubrique Gestion des utilisateurs et des autorisations.

Plusieurs utilisateurs peuvent-ils partager un même abonnement?

Les abonnements mensuels et annuels offrent un accès pour utilisateur unique : un seul utilisateur peut accéder, activer et utiliser chaque poste d’abonnement. Les utilisateurs ne peuvent donc pas partager l'abonnement, mais vous pouvez cependant acheter des licences autonomes supplémentaires, puis les attribuer à différents utilisateurs. Avec Flex, plusieurs utilisateurs peuvent partager des jetons qui fournissent un accès de 24 heures à Civil 3D. Jusqu’à 9 utilisateurs différents peuvent utiliser des jetons un jour donné. 

À quelles versions de Civil 3D ai-je accès avec mon abonnement?

Votre abonnement à Civil 3D vous donne accès à l’installation et à l’utilisation des 3 versions antérieures. Les téléchargements disponibles sont répertoriés dans votre compte Autodesk Account après votre inscription. Consultez également les versions antérieures offertes aux abonnés

Voir plus de questions fréquemment posées

Foire aux questions (FAQ) sur l’annulation, le renouvellement et les remboursements de Civil 3D

Comment puis-je annuler mon abonnement à Autodesk Civil 3D?

Vous pouvez annuler un abonnement récemment acheté et pourriez avoir droit à un remboursement si vous agissez dans la fenêtre de remboursement. 

  • Pour les abonnements mensuels, retour dans les 15 jours suivant l’achat ou le renouvellement.
  • Pour les abonnements annuels ou de 3 ans, retour dans les 30 jours suivant l’achat ou le renouvellement. 
  • Pour les commandes de jetons Flex, retour dans les 30 jours suivant l’achat.  

Utilisez l’Autodesk Assistant (l’icône en bas à droite des pages du site Web d’Autodesk) ou contactez Autodesk pour demander le remboursement. 

Si vous devez annuler ou retourner un abonnement que vous avez acheté sur Autodesk AppStore et payé avec PayPal, vous devez annuler l’abonnement par le biais de votre compte PayPal. 

Comment arrêter le renouvellement automatique?

Pour arrêter les renouvellements futurs sans retourner l’abonnement, désactivez le renouvellement automatique dans votre compte Autodesk Account. Votre abonnement restera actif jusqu'à la date d'expiration.

Serai-je remboursé si j’annule mon abonnement à Autodesk Civil 3D de manière anticipée?

Oui, si vous agissez dans le délai de remboursement. 

  • Pour les abonnements mensuels, retour dans les 15 jours suivant l’achat ou le renouvellement
  • Pour les abonnements annuels ou de 3 ans, retour dans les 30 jours suivant l’achat ou le renouvellement. 
  • Pour les commandes de jetons Flex, retour dans les 30 jours suivant l’achat.  

Foire aux questions (FAQ) sur la configuration système requise et l’utilisation de Civil 3D

Quelle est la configuration informatique requise pour Autodesk Civil 3D?

Civil 3D fonctionne sous MicrosoftMD WindowsMD 11 ou Windows 10 version 1809 ou ultérieure. Les recommandations en matière de matériel sont les suivantes :  

  • Processeur 3+ GHz (base) ou 4+ GHz (turbo)
  • 32 Go de mémoire
  • Carte d’affichage GPU de 8 Go 
  • 20 Go de stockage

Consultez toutes les configurations système requises pour Civil 3D (site Web France).

Puis-je installer Autodesk Civil 3D sur plusieurs ordinateurs?

Avec un abonnement à Civil 3D, vous pouvez l'installer sur un maximum de trois ordinateurs ou autres appareils. Toutefois, seul l’utilisateur associé à l’abonnement peut se connecter et utiliser le logiciel, et ce, sur un seul ordinateur à la fois. Pour plus d'informations, reportez-vous au contrat de licence logicielle.

Dois-je me connecter à Internet pour utiliser Autodesk Civil 3D?

Vous n’avez pas besoin d’être en ligne pour utiliser Civil 3D sur votre ordinateur. Cependant, vous devez vous connecter à Internet tous les 30 jours pour vous assurer que votre abonnement est toujours en vigueur. Une connexion Internet est nécessaire au départ pour installer et activer Civil 3D sur votre bureau.

Conditions légales

Les logiciels ou les services infonuagiques Autodesk gratuits sont soumis à l’acceptation et au respect des conditions générales (site Web É.-U.) d’utilisation et/ou des autres conditions générales applicables aux logiciels ou aux services infonuagiques concernés.  Les logiciels et les services infonuagiques sous licence éducative ou abonnement peuvent être utilisés par les utilisateurs admissibles uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.