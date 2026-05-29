FAQ sur l’abonnement à Civil 3D

Qu’il s’agisse de ponts, de tunnels, de routes, de voies ferrées ou de réseaux hydrauliques, les infrastructures civiles constituent l’épine dorsale de la société moderne et façonnent la façon dont les gens se déplacent, se connectent et accèdent aux services essentiels. Aujourd’hui, de nouveaux outils et de nouvelles technologies élargissent les possibilités des professionnels du génie civil, en transformant non seulement les actifs que nous construisons, mais aussi la façon dont nous les planifions, les concevons et les livrons.

Autodesk Civil 3D prend en charge les flux de travaux modernes dans le domaine du génie civil en fournissant des outils de planification, de conception et d’exécution qui améliorent la collaboration, la productivité et la prise de décision en matière de conception, aidant ainsi les équipes à obtenir de meilleurs résultats en matière d’infrastructure pour aujourd’hui et pour l’avenir.