FAQ sur l’abonnement à Civil 3D

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Qu’il s’agisse de ponts, de tunnels, de routes, de voies ferrées ou de réseaux hydrauliques, les infrastructures civiles constituent l’épine dorsale de la société moderne et façonnent la façon dont les gens se déplacent, se connectent et accèdent aux services essentiels. Aujourd’hui, de nouveaux outils et de nouvelles technologies élargissent les possibilités des professionnels du génie civil, en transformant non seulement les actifs que nous construisons, mais aussi la façon dont nous les planifions, les concevons et les livrons.
Autodesk Civil 3D prend en charge les flux de travaux modernes dans le domaine du génie civil en fournissant des outils de planification, de conception et d’exécution qui améliorent la collaboration, la productivité et la prise de décision en matière de conception, aidant ainsi les équipes à obtenir de meilleurs résultats en matière d’infrastructure pour aujourd’hui et pour l’avenir.
Autodesk Civil 3D est disponible sous forme d’abonnements mensuels, annuels et pluriannuels, ainsi que dans un modèle prépayé avec Autodesk Flex. Vous pouvez acheter un abonnement en ligne directement auprès d’Autodesk, parler à un représentant commercial Autodesk ou consulter un revendeur agréé. Vous pouvez également obtenir de l’aide auprès de l’assistant Autodesk en cliquant sur l’icône située dans le coin inférieur droit de la fenêtre de votre navigateur.
Autodesk Civil 3D est un logiciel autonome depuis sa sortie en 2005, mais il a été conçu sur la plate-forme AutoCAD et a parfois été appelé « AutoCAD Civil 3D » par les professionnels du secteur. Civil 3D inclut des jeux d’outils spécialisés pour la conception d’infrastructures civiles et l’analyse géospatiale qui ne sont pas disponibles dans AutoCAD, tandis qu’AutoCAD propose des jeux d’outils spécialisés pour d’autres secteurs qui ne sont pas inclus dans Civil 3D. Pour obtenir Civil 3D et tous les jeux d’outils spécialisés d’AutoCAD, vous pouvez vous abonner à la collection Architecture, ingénierie et construction. En savoir plus et comparer les abonnements.
Il existe de nombreuses façons d’apprendre à utiliser Civil 3D, selon que vous préférez apprendre par vous-même ou auprès d’un instructeur qualifié.
Oui. Pour commencer, il existe des modules d’apprentissage et des ressources disponibles dans le logiciel qui peuvent vous aider à développer vos compétences et à apprendre à utiliser diverses fonctionnalités et ensembles d’outils.
Le prix d’un abonnement mensuel à Civil 3D est de
Oui, les nouveaux utilisateurs peuvent accéder à une version d’essai gratuite du logiciel Civil 3D pendant 30 jours. Pour annuler un essai gratuit, désactivez le renouvellement automatique avant la fin de la période d’essai. Si aucun mode de paiement n’a été demandé au début de l’essai, ce dernier expirera automatiquement. En savoir plus.
Oui. Les étudiants et les enseignants peuvent bénéficier d’un accès éducatif gratuit d’un an aux produits et services Autodesk, renouvelable tant qu’ils sont encore admissibles. En savoir plus sur l’accès à Education d'Autodesk (site Web France).
Autodesk fait don de logiciels à des organisations à but non lucratif et à de jeunes entreprises qui utilisent la conception pour le bien de la société ou de l’environnement. En savoir plus sur le programme Technology Impact (site Web É.-U.).
Cela dépend de la quantité et de la durée d’utilisation prévue de Civil 3D. Si vous prévoyez d’utiliser Civil 3D de manière intensive pendant une courte période, un abonnement mensuel peut être la meilleure option. L’abonnement mensuel coûte un peu plus cher qu’un abonnement annuel, mais peut être résilié à la fin de chaque mois. Si vous prévoyez d’utiliser Civil 3D de manière intensive pendant 8 mois ou plus, un abonnement annuel sera plus économique. Un abonnement de 3 ans ne permet pas d’économiser de l’argent par rapport à un abonnement annuel, mais bloque le coût pendant trois ans, ce qui rend les coûts de vos abonnements plus prévisibles. Si vous ou des membres de votre équipe pensez n’avoir besoin que d’un accès occasionnel, un forfait Flex peut être le meilleur choix. Chaque jeton accorde à un utilisateur un accès complet à Civil 3D pendant une journée (24 heures) et vous pouvez partager ces jetons entre les utilisateurs de votre équipe. Vous pouvez acheter des jetons supplémentaires si nécessaire, mais vous ne pouvez utiliser que neuf jetons par jour. En savoir plus sur les options.
Un abonnement permet à un utilisateur enregistré d’accéder en permanence à Civil 3D pendant un mois ou un an, selon l’abonnement choisi. Avec Autodesk Flex, vous obtenez un minimum de 100 jetons, chacun valable pour accéder à Civil 3D pendant 24 heures. Un maximum de neuf jetons peuvent être utilisés par jour par différents utilisateurs enregistrés, et d’autres jetons peuvent être achetés chaque mois si nécessaire. Consultez www.autodesk.com/ca-fr/flex pour en savoir plus.
Oui, dans la plupart des régions, vous pouvez modifier votre abonnement de mensuel à annuel ou à une durée de 3 ans. Si aucune option n'est disponible pour modifier la durée dans votre région, vous devrez attendre que l'abonnement d'origine expire et souscrire un nouvel abonnement d'une durée différente.
Le processus de modification de votre durée dépend de la façon dont vous avez initialement acheté votre abonnement.
Oui, vous pouvez acheter Civil 3D pour un autre utilisateur. Connectez-vous au compte Autodesk Account utilisé pour vous abonner au logiciel et cliquez sur l'icône Utilisateurs. Vous pouvez alors entrer l'adresse courriel de l'autre utilisateur pour lui donner accès au logiciel et lui envoyer une invitation pour qu'il télécharge et installe Civil 3D. Pour en savoir plus, reportez-vous la rubrique Gestion des utilisateurs et des autorisations.
Les abonnements mensuels et annuels offrent un accès pour utilisateur unique : un seul utilisateur peut accéder, activer et utiliser chaque poste d’abonnement. Les utilisateurs ne peuvent donc pas partager l'abonnement, mais vous pouvez cependant acheter des licences autonomes supplémentaires, puis les attribuer à différents utilisateurs. Avec Flex, plusieurs utilisateurs peuvent partager des jetons qui fournissent un accès de 24 heures à Civil 3D. Jusqu’à 9 utilisateurs différents peuvent utiliser des jetons un jour donné.
Votre abonnement à Civil 3D vous donne accès à l’installation et à l’utilisation des 3 versions antérieures. Les téléchargements disponibles sont répertoriés dans votre compte Autodesk Account après votre inscription. Consultez également les versions antérieures offertes aux abonnés.
Vous pouvez annuler un abonnement récemment acheté et pourriez avoir droit à un remboursement si vous agissez dans la fenêtre de remboursement.
Utilisez l’Autodesk Assistant (l’icône en bas à droite des pages du site Web d’Autodesk) ou contactez Autodesk pour demander le remboursement.
Si vous devez annuler ou retourner un abonnement que vous avez acheté sur Autodesk AppStore et payé avec PayPal, vous devez annuler l’abonnement par le biais de votre compte PayPal.
Pour arrêter les renouvellements futurs sans retourner l’abonnement, désactivez le renouvellement automatique dans votre compte Autodesk Account. Votre abonnement restera actif jusqu'à la date d'expiration.
Oui, si vous agissez dans le délai de remboursement.
Civil 3D fonctionne sous MicrosoftMD WindowsMD 11 ou Windows 10 version 1809 ou ultérieure. Les recommandations en matière de matériel sont les suivantes :
Consultez toutes les configurations système requises pour Civil 3D (site Web France).
Avec un abonnement à Civil 3D, vous pouvez l'installer sur un maximum de trois ordinateurs ou autres appareils. Toutefois, seul l’utilisateur associé à l’abonnement peut se connecter et utiliser le logiciel, et ce, sur un seul ordinateur à la fois. Pour plus d'informations, reportez-vous au contrat de licence logicielle.
Vous n’avez pas besoin d’être en ligne pour utiliser Civil 3D sur votre ordinateur. Cependant, vous devez vous connecter à Internet tous les 30 jours pour vous assurer que votre abonnement est toujours en vigueur. Une connexion Internet est nécessaire au départ pour installer et activer Civil 3D sur votre bureau.
Les logiciels ou les services infonuagiques Autodesk gratuits sont soumis à l’acceptation et au respect des conditions générales (site Web É.-U.) d’utilisation et/ou des autres conditions générales applicables aux logiciels ou aux services infonuagiques concernés. Les logiciels et les services infonuagiques sous licence éducative ou abonnement peuvent être utilisés par les utilisateurs admissibles uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.