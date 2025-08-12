Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Quel que soit votre profil — créateur solo ou équipe de pros des effets visuels — vous trouverez la formule parfaite pour votre prochain projet créatif, qu’il soit modeste ou ambitieux.
