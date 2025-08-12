Crédits par mois 1 seconde de prises de vues réelles / animation : 20 crédits 1 seconde de capture de mouvement par l’IA : 10 crédits 1 seconde de fond propre et de suivi caméra par Wonder Tools : 7 crédits 300 2 100 6 000 12 000

Minutes de prises de vue réelles / capture de mouvement par l’IA 15 s / 30 s 1 min 45 s / 3 min 30 s 5 min / 10 min 10 min / 20 min

Résolution maximale d'exportation Résolution vidéo maximale dans laquelle un projet traité peut être exporté. 720p 1080p 4K 4K

Espace de stockage Capacité de stockage infonuagique pour les vidéos téléversées 1 Go 5 Go 20 Go 80 Go

Taille du fichier vidéo à téléverser Taille maximale du fichier vidéo pouvant être téléversé et traité par projet. 100 Mo 250 Mo 500 Mo 2 000 Mo

Téléversements de personnages sur mesure Nombre maximal de personnages sur mesure téléversés et validés avec succès par mois. 3 6 15 50

Acteurs suivis par projet Nombre maximal d’acteurs pouvant être suivis dans un même projet. 1 2 3 4

Filigrane

Capture de mouvement par l’IA Exportation d’un fichier FBX ou DUS incluant les données complètes de suivi du corps et des mains grâce à notre système de capture de mouvement sans marqueurs alimenté par l’IA. Modification des données d’animation et animation de vos personnages dans le logiciel de votre choix. L’utilisation de la fonction autonome de capture de mouvement alimenté par l’IA permet d’économiser des crédits

Live Action de base Animation, éclairage et composition automatiques de personnages de synthèse dans une scène en prises de vues réelles.

Live Action avancé Les projets Live Action en mode avancé offrent davantage de réglages et de contrôle sur le traitement du projet.

Conversion d’une animation / vidéo en scène 3D Création de scènes animées à partir de données de capture de mouvement, de suivi caméra et d’environnement, entièrement modifiables et alignées dans l’espace 3D.

Wonder Tools – Suivi caméra Suivi caméra disponible en mode autonome – aucun projet Live Action requis.

Wonder Tools – Fond propre Exportation de fond propre en mode autonome – aucun projet Live Action requis.

Exportation des données de capture de mouvement Exportation d’un fichier FBX incluant les données complètes de suivi du corps et des mains grâce à notre système de capture de mouvement sans marqueurs alimenté par l’IA. Modification des données d’animation et animation de vos personnages dans le logiciel de votre choix. Pour le suivi facial, exportation de la scène Blender.

Exportation du suivi caméra Correspondance automatique des mouvements de caméra et de la longueur focale dans l’espace 3D. Prêt pour l’exportation, aucun suivi manuel n’est requis.

Exportation de fond propre Génération de fonds propres sans acteurs pour affiner les flux de travail en composition d’images. Supprimez jusqu’à 4 acteurs par scène.

Exportation de la passe personnage Exportation autonome de votre personnage 3D avec fond transparent. Cette passe permet un contrôle total en postproduction : ajustement des couleurs, de l’éclairage, des effets ou insertion du personnage dans une scène complètement différente.

Exportation d’un masque alpha en PNG Génération de masques image par image pour isoler les acteurs — parfaits pour la rotoscopie et la composition d’image.

Exportation de scènes Maya Exportation transparente de scènes 3D complètes vers Maya, compatibles avec votre pipeline.

Exportation de scènes Blender Exportation transparente de scènes 3D complètes vers Blender, compatibles avec votre pipeline.

Exportation de scènes Unreal Engine Exportation transparente de scènes 3D complètes vers Unreal Engine, compatibles avec votre pipeline.

Exportation de scènes DUS Exportation transparente de scènes 3D complètes vers DUS, compatibles avec votre pipeline.

Exportation au format PNG Exportation de la vidéo rendue sous forme de séquence PNG.