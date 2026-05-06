UNE MEILLEURE FAÇON DE CONCEVOIR ET DE FABRIQUER, ENSEMBLE

Fusion : plus d'innovation, moins de frais généraux.

Passez plus rapidement du concept à la création pour faire évoluer votre entreprise grâce à une solution unique intégrant la conception, la fabrication, l’électronique et la gestion des données.

Une solution tout-en-un de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PLM conçue pour les équipes de toutes tailles

Concevez et développez des produits à votre façon, en garantissant l'esthétique, la forme, l'ajustement et la fonction, grâce à la CAO, à la FAO et plus encore. Gagnez du temps et de l'argent tout en accélérant la mise sur le marché de pièces de haute qualité.

Connectez vos données, vos équipes et vos processus avec Fusion

Collaborez où que vous soyez, depuis une source unique fiable

Libérez le potentiel de votre équipe grâce à un espace de travail centralisé qui élimine les conflits de versions et les transferts manuels. Réduisez le temps d'intégration et ne vous souciez plus de la gestion des logiciels, afin de pouvoir vous remettre à créer d'excellents produits.

 

Réduisez vos frais généraux grâce à une plateforme infonuagique gérée et sécurisée

Éliminez le fardeau de la maintenance des serveurs et de l'informatique complexe pour récupérer du temps et du budget à consacrer à votre croissance. Restez en sécurité et évoluez à la demande grâce à une plateforme infonuagique qui maintient votre flux de travail à la pointe de la technologie.

 

Évoluez et améliorez-vous au fur et à mesure grâce à des informations automatisées

Ajoutez des utilisateurs, développez vos flux de travail et adoptez de nouvelles capacités sans interruption. Les données connectées, l'automatisation et les informations en temps réel contribuent à rationaliser le travail et à accélérer la productivité.

 

De la conception à la fabrication en une seule solution intégrée

Conception de Fusion

Conception

Créez des modèles 3D robustes à l'aide d'outils paramétriques, directs, de forme libre et de surface.

 

Fabrication de Fusion

Fabrication

Générez des trajectoires d'outils CNC pour le fraisage, le tournage, la découpe et la fabrication additive.

Électronique de Fusion

Électronique

Concevez des schémas, des tracés de cartes de circuit imprimé et des assemblages électroniques dans un flux de travail entièrement intégré.

Simulation de Fusion

Simulation

Réalisez des simulations structurelles, thermiques, modales et d'événements pour comprendre rapidement les performances en conditions réelles.

 

Dessins de Fusion

Dessins

Créez des dessins 2D associatifs directement à partir de vos conceptions.

 

Rendus de Fusion

Rendus

Créez des rendus photoréalistes à l'aide de matériaux, d'environnements et de paramètres d'éclairage prédéfinis.

Plans et tarifs d'Autodesk Fusion

Que vous soyez un petit groupe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d'ingénieurs et d'opérateurs, Fusion s'adapte à vos besoins.

LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS MODERNES

Autodesk Fusion

Essayer Fusion gratuitement pendant 30 jours

 

Des fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.

 

Comprend :

  • CAO/FAO entièrement intégrées
  • Collaboration en temps réel pour les équipes
  • Conception de cartes de circuit imprimé et intégration électromécanique
  • Automatisation de dessins et configuration de la conception

Idéal pour : équipes et créateurs en phase de démarrage

 

 /an

AJOUTER AUTODESK FUSION AU PANIER
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION

Autodesk Fusion for Manufacturing

Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l'automatisation FAO avancée, l'usinage de haute précision et les outils de CAO robustes dans un seul environnement.

 

Raisons de l’abandon des anciennes piles de CAO/FAO :

  • Aucune fonctionnalité perdue, aucun modèle perturbé, aucune reprise lors du transfert CAO → FAO
  • Arrêtez de payer plusieurs licences coûteuses pour un seul flux de travail
  • La collaboration dans le nuage signifie que l'ensemble de votre atelier fonctionne à partir d'une seule source fiable

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :

  • De l'usinage 2D au 5 axes complet, avec une précision adaptée à la production industrielle
  • Trajectoires d’outils intelligentes pour le fraisage, le tournage et le tournage-fraisage
  • Programmation FAO automatisée pour réduire les temps de configuration et la durée des cycles
  • Inspection et palpage des pièces en cours de processus
  • Post-processeurs gratuits et entièrement modifiables
  • CAO et FAO intégrées pour éliminer les reprises et la conversion de données
  • Flux de travail évolutifs, du prototypage jusqu'à la production

 

 /an

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Autodesk Fusion for Design

LA PLATEFORME COMPLÈTE DE CONCEPTION ET DE DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D'INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER

Autodesk Fusion for Design

Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une précision de niveau industriel, d'une gestion rigoureuse des données et d'une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.

 

Raisons de l’abandon des anciens outils et modules complémentaires :

  • Prise de décision plus rapide grâce à la collaboration en temps réel et aux données dans le nuage
  • Pas de conflits de versions, de pertes de références ni de problèmes de synchronisation de fichiers
  • Réduction des coûts globaux de conception, de gestion des données et de fabrication, le tout sur une seule plateforme

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :

  • 11 études de simulation avancées pour des validations précoces et fréquentes
  • Conception générative pour une innovation légère et hautement performante
  • Outils avancés de surfaçage et de maillage pour les géométries complexes
  • Outils pour le plastique, la tôle et la DFM afin de concevoir des pièces prêtes à être fabriquées
  • PLM et gestion des données intégrées pour garantir la rigueur opérationnelle et soutenir la chaîne logistique

 

 

 /an

 

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Il est temps de faire passer vos projets au niveau supérieur

Découvrez comment une solution professionnelle tout-en-un de conception et de fabrication peut révolutionner votre travail

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Garantie de remboursement jusqu'à 30 jours
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Foire aux questions sur Autodesk Fusion (FAQ)

Qu'est-ce qu'Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion est une plateforme infonuagique tout-en-un de développement de produits qui réunit la CAO, la FAO, l'IAO, l'électronique et la gestion des données dans une solution unique. Ce logiciel est conçu pour aider les équipes de petite et moyenne taille à concevoir, fabriquer et itérer plus rapidement, sans les coûts et la complexité liés à la gestion de plusieurs outils.

À qui s'adresse Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion est idéal pour les petites et moyennes entreprises disposant d'équipes de développement de produits réduites, en particulier pour celles qui recherchent des outils professionnels capables d'évoluer avec elles, sans devoir investir dès le départ dans des systèmes opérationnels coûteux.

À quels problèmes Autodesk Fusion apporte-t-il une solution pour les petites et moyennes entreprises?

Fusion aide les équipes à :

  • concevoir et développer des produits sur une plateforme connectée unique;
  • réduire les erreurs causées par la gestion des versions de fichiers et les transferts manuels;
  • collaborer facilement de la conception à la fabrication en passant par l'ingénierie;
  • passer plus rapidement du concept à la production, avec moins d'outils à gérer;
  • faire évoluer les flux de travail au fil du temps sans changer de logiciels.

Essayez gratuitement dès aujourd'hui pendant 30 jours.

En quoi l'utilisation d'Autodesk Fusion diffère-t-elle de celle d'outils de CAO, de FAO et de PLM distincts?

Avec Autodesk Fusion, les flux de travail essentiels tels que la conception, la fabrication, la simulation et la gestion des données se retrouvent sur une seule plateforme, ce qui réduit le besoin d'outils déconnectés, de transferts de fichiers et de reprises. Autodesk Fusion permet aux équipes de rester concentrées, de réduire les frais généraux et d'éviter la prolifération d'outils coûteux.

Autodesk Fusion est-il abordable pour les petites et moyennes entreprises?

Oui. Autodesk Fusion offre des options d'abonnement flexibles, notamment des plans mensuels et annuels, afin de choisir la meilleure solution en fonction de votre budget et de votre calendrier. Cette flexibilité facilite la mise en route sans investissement initial important. Consultez les plans et tarifs d'Autodesk Fusion.

Puis-je commencer à petite échelle et ajouter davantage de fonctionnalités à Autodesk Fusion plus tard?

Absolument. Autodesk Fusion est conçu pour évoluer avec votre entreprise. Un abonnement à Autodesk Fusion inclut les flux de travail essentiels de conception, de fabrication et de gestion des données. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez ajouter des fonctions avancées via les extensions Autodesk Fusion.

Autodesk Fusion est-il facile à prendre en main et à utiliser ?

Oui. Autodesk Fusion est reconnu pour son interface moderne et intuitive, conçue pour être accessible à l’ensemble des équipes, quelles que soient leur taille ou leur niveau d’expertise. Ses flux de travail intégrés et ses nombreuses ressources de formation aident les équipes à être productives rapidement, sans longs délais de configuration ni support informatique dédié.

Autodesk Fusion fonctionne-t-il à la fois sur Mac et sur PC?

Oui. Autodesk Fusion fonctionne sous macOS et Windows (Site Web France) et prend également en charge l'accès via un navigateur. Cela facilite la collaboration entre les personnes en télétravail et les équipes utilisant des appareils différents.

Autodesk Fusion peut-il être utilisé sur des tablettes ou des appareils mobiles?

Oui, Autodesk Fusion offre un accès mobile (site Web É.-U.) pour afficher des conceptions, les commenter et collaborer dessus. Bien que la modélisation complète soit effectuée sur un ordinateur de bureau ou un navigateur, l'accès mobile permet de rester facilement connecté et de réviser le travail lors de vos déplacements.

Comment Autodesk Fusion prend-il en charge la collaboration pour les petites et moyennes équipes?

Autodesk Fusion est basé dans le nuage, ce qui permet aux équipes de :

  • partager des conceptions sans envoyer les fichiers par courriel;
  • suivre les modifications et les révisions à partir d'un seul endroit;
  • collaborer en temps réel entre différents sites;
  • contrôler les accès et les autorisations au fur et à mesure que l'équipe s'agrandit.

Ces différents points sont particulièrement utiles pour les équipes qui doivent agir rapidement et travailler en étroite collaboration.

Autodesk Fusion inclut-il la gestion des données et le contrôle des révisions?

Oui. Autodesk Fusion inclut la gestion des données afin de suivre les versions, de gérer les modifications et de permettre à tous les utilisateurs de travailler sur la dernière version en date. Pour les équipes qui ont besoin d'un contrôle de processus plus avancé, des capacités supplémentaires de gestion des données peuvent être ajoutées.

Autodesk Fusion peut-il prendre en charge les flux de travail de fabrication?

Oui, Autodesk Fusion prend en charge un vaste éventail de besoins de fabrication, notamment la FAO, les trajectoires d'outil et les sorties prêtes pour la production. Autodesk Fusion constitue la solution idéale pour les fabricants et les entreprises de produits qui souhaitent passer de la conception à la production dans un système unique.

Autodesk Fusion offre-t-il une assistance technique?

Oui, les clients Autodesk Fusion ont accès à l'assistance Autodesk (site Web France), aux ressources de formation et aux forums de la communauté.

Puis-je essayer Autodesk Fusion avant de m'engager?

Oui. Autodesk Fusion propose un essai gratuit de 30 jours afin de découvrir la plateforme, de tester les flux de travail et de déterminer si cette solution convient à votre entreprise avant de l'acheter.

Quels sont les avantages de l'utilisation d'une solution de développement de produits basée dans le nuage?

Une solution de développement de produits infonuagique comme Autodesk Fusion permet aux entreprises en pleine croissance de travailler plus rapidement, de collaborer plus facilement et de réduire les frais généraux sans la complexité des logiciels traditionnels sur site. Les principaux avantages sont les suivants :

  • Travaillez où que vous soyez : les équipes peuvent accéder aux conceptions, aux données et aux projets de n'importe où, ce qui facilite la prise en charge du télétravail ainsi que la collaboration avec les sous-traitants ou entre équipes dispersées.
  • Collaboration simplifiée : tout le monde travaille à partir d'une seule source fiable, ce qui réduit les doublons de fichiers, les conflits de versions et les transferts manuels. Les modifications sont enregistrées et partagées automatiquement.
  • Réduction des coûts informatiques et d'infrastructure : oubliez la gestion des serveurs, l'installation manuelle des mises à jour ou la maintenance de systèmes complexes, et consacrez votre temps et votre budget à la croissance de votre entreprise.
  • Mises à jour et améliorations automatiques : les nouvelles fonctionnalités, les améliorations de performances et les mises à jour de sécurité sont fournies automatiquement, et ce, afin que les équipes aient toujours accès aux dernières fonctions.
  • Une évolutivité facilitée au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise : les solutions infonuagiques facilitent l'ajout d'utilisateurs, l'extension des flux de travail ou l'adoption de nouvelles fonctionnalités sans changement de plateforme ni perturbation majeure.
  • Un retour sur investissement plus rapide : avec une configuration minimale et une intégration plus rapide, les petites équipes peuvent être productives rapidement et se concentrer sur le développement de produits plutôt que sur la gestion de logiciels.

Autodesk Fusion est-il réservé aux grandes équipes de fabrication?

Non. Autodesk Fusion s'adapte aussi bien aux concepteurs individuels et aux petits studios qu'aux grands fabricants de meubles, ce qui le rend accessible pour des flux de travail sur mesure et axés sur la production.

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