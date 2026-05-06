Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Concevez et développez des produits à votre façon, en garantissant l'esthétique, la forme, l'ajustement et la fonction, grâce à la CAO, à la FAO et plus encore. Gagnez du temps et de l'argent tout en accélérant la mise sur le marché de pièces de haute qualité.
Libérez le potentiel de votre équipe grâce à un espace de travail centralisé qui élimine les conflits de versions et les transferts manuels. Réduisez le temps d'intégration et ne vous souciez plus de la gestion des logiciels, afin de pouvoir vous remettre à créer d'excellents produits.
Éliminez le fardeau de la maintenance des serveurs et de l'informatique complexe pour récupérer du temps et du budget à consacrer à votre croissance. Restez en sécurité et évoluez à la demande grâce à une plateforme infonuagique qui maintient votre flux de travail à la pointe de la technologie.
Ajoutez des utilisateurs, développez vos flux de travail et adoptez de nouvelles capacités sans interruption. Les données connectées, l'automatisation et les informations en temps réel contribuent à rationaliser le travail et à accélérer la productivité.
Créez des modèles 3D robustes à l'aide d'outils paramétriques, directs, de forme libre et de surface.
Générez des trajectoires d'outils CNC pour le fraisage, le tournage, la découpe et la fabrication additive.
Concevez des schémas, des tracés de cartes de circuit imprimé et des assemblages électroniques dans un flux de travail entièrement intégré.
Réalisez des simulations structurelles, thermiques, modales et d'événements pour comprendre rapidement les performances en conditions réelles.
Créez des dessins 2D associatifs directement à partir de vos conceptions.
Créez des rendus photoréalistes à l'aide de matériaux, d'environnements et de paramètres d'éclairage prédéfinis.
- Alex Wu, fondateur, Snail Works
- Robin Shute, fondateur, Shute Dynamics
- Janis Münch, Spharia
- Nilesh Bajaj, directeur général, Vayve Mobility
Que vous soyez un petit groupe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d'ingénieurs et d'opérateurs, Fusion s'adapte à vos besoins.
LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS MODERNES
Essayer Fusion gratuitement pendant 30 jours
Des fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.
Comprend :
Idéal pour : équipes et créateurs en phase de démarrage
LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION
Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l'automatisation FAO avancée, l'usinage de haute précision et les outils de CAO robustes dans un seul environnement.
Raisons de l’abandon des anciennes piles de CAO/FAO :
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :
LA PLATEFORME COMPLÈTE DE CONCEPTION ET DE DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D'INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER
Idéal pour les équipes qui ont besoin d'une précision de niveau industriel, d'une gestion rigoureuse des données et d'une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.
Raisons de l’abandon des anciens outils et modules complémentaires :
Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :
Autodesk Fusion est une plateforme infonuagique tout-en-un de développement de produits qui réunit la CAO, la FAO, l'IAO, l'électronique et la gestion des données dans une solution unique. Ce logiciel est conçu pour aider les équipes de petite et moyenne taille à concevoir, fabriquer et itérer plus rapidement, sans les coûts et la complexité liés à la gestion de plusieurs outils.
Autodesk Fusion est idéal pour les petites et moyennes entreprises disposant d'équipes de développement de produits réduites, en particulier pour celles qui recherchent des outils professionnels capables d'évoluer avec elles, sans devoir investir dès le départ dans des systèmes opérationnels coûteux.
Fusion aide les équipes à :
Avec Autodesk Fusion, les flux de travail essentiels tels que la conception, la fabrication, la simulation et la gestion des données se retrouvent sur une seule plateforme, ce qui réduit le besoin d'outils déconnectés, de transferts de fichiers et de reprises. Autodesk Fusion permet aux équipes de rester concentrées, de réduire les frais généraux et d'éviter la prolifération d'outils coûteux.
Oui. Autodesk Fusion offre des options d'abonnement flexibles, notamment des plans mensuels et annuels, afin de choisir la meilleure solution en fonction de votre budget et de votre calendrier. Cette flexibilité facilite la mise en route sans investissement initial important. Consultez les plans et tarifs d'Autodesk Fusion.
Absolument. Autodesk Fusion est conçu pour évoluer avec votre entreprise. Un abonnement à Autodesk Fusion inclut les flux de travail essentiels de conception, de fabrication et de gestion des données. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez ajouter des fonctions avancées via les extensions Autodesk Fusion.
Oui. Autodesk Fusion est reconnu pour son interface moderne et intuitive, conçue pour être accessible à l’ensemble des équipes, quelles que soient leur taille ou leur niveau d’expertise. Ses flux de travail intégrés et ses nombreuses ressources de formation aident les équipes à être productives rapidement, sans longs délais de configuration ni support informatique dédié.
Oui. Autodesk Fusion fonctionne sous macOS et Windows (Site Web France) et prend également en charge l'accès via un navigateur. Cela facilite la collaboration entre les personnes en télétravail et les équipes utilisant des appareils différents.
Oui, Autodesk Fusion offre un accès mobile (site Web É.-U.) pour afficher des conceptions, les commenter et collaborer dessus. Bien que la modélisation complète soit effectuée sur un ordinateur de bureau ou un navigateur, l'accès mobile permet de rester facilement connecté et de réviser le travail lors de vos déplacements.
Autodesk Fusion est basé dans le nuage, ce qui permet aux équipes de :
Ces différents points sont particulièrement utiles pour les équipes qui doivent agir rapidement et travailler en étroite collaboration.
Oui. Autodesk Fusion inclut la gestion des données afin de suivre les versions, de gérer les modifications et de permettre à tous les utilisateurs de travailler sur la dernière version en date. Pour les équipes qui ont besoin d'un contrôle de processus plus avancé, des capacités supplémentaires de gestion des données peuvent être ajoutées.
Oui, Autodesk Fusion prend en charge un vaste éventail de besoins de fabrication, notamment la FAO, les trajectoires d'outil et les sorties prêtes pour la production. Autodesk Fusion constitue la solution idéale pour les fabricants et les entreprises de produits qui souhaitent passer de la conception à la production dans un système unique.
Oui, les clients Autodesk Fusion ont accès à l'assistance Autodesk (site Web France), aux ressources de formation et aux forums de la communauté.
Oui. Autodesk Fusion propose un essai gratuit de 30 jours afin de découvrir la plateforme, de tester les flux de travail et de déterminer si cette solution convient à votre entreprise avant de l'acheter.
Une solution de développement de produits infonuagique comme Autodesk Fusion permet aux entreprises en pleine croissance de travailler plus rapidement, de collaborer plus facilement et de réduire les frais généraux sans la complexité des logiciels traditionnels sur site. Les principaux avantages sont les suivants :
Non. Autodesk Fusion s'adapte aussi bien aux concepteurs individuels et aux petits studios qu'aux grands fabricants de meubles, ce qui le rend accessible pour des flux de travail sur mesure et axés sur la production.