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Des fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.

Comprend :

CAO/FAO entièrement intégrées

Collaboration en temps réel pour les équipes

Conception de cartes de circuit imprimé et intégration électromécanique

Automatisation de dessins et configuration de la conception

Idéal pour : équipes et créateurs en phase de démarrage

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