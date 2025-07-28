Autodesk Fusion for Manufacturing

Révolutionner la fabrication moderne 

Rationalisez vos flux de travaux et donnez vie à vos produits avec précision et rapidité grâce à Autodesk Fusion, une plateforme unifiée pour le prototypage, l’usinage CNC et la conception de fabrication.

Garantie de remboursement jusqu'à 30 jours
Profiter du prix en vigueur pendant 3 ans
Achat flexible et sécuritaire
Voir plus de raisons d’acheter auprès d’Autodesk

Fusion aide les équipes de fabrication à réaliser des choses extraordinaires

Une solution de fabrication avancée conçue pour vous

Autodesk Fusion est votre solution tout-en-un pour le prototypage rapide, l’usinage CNC, la fabrication de tôlerie et la conception pour la fabrication. Elle vous offre des outils pour rationaliser les flux de travaux et accélérer l’innovation en matière de développement de produits.

Transformez vos idées en réalité avec précision et efficacité grâce aux fonctionnalités avancées d’Autodesk Fusion.

Avantages d’Autodesk Fusion for Manufacturing

Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents grâce à une technologie de pointe

Basé sur plus de 40 ans d'innovation, Autodesk Fusion fournit des outils de FAO avancés pour aider votre entreprise à gagner et à se développer.

 

Modernisez vos processus grâce à l’automatisation et à l’intelligence artificielle

Les flux de travaux automatisés et l'expérience utilisateur moderne raccourcissent les courbes d'apprentissage, ce qui aide votre équipe à devenir plus rapidement productive et rentable.

 

Améliorez votre productivité avec des outils intégrés

Rationalisez l’ensemble de votre processus de développement de produits en intégrant des outils puissants tels que la CAO, la FAO, l’IAO et la PDM dans une plateforme infonuagique unique.

 

Plans et tarifs flexibles

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

Autodesk Fusion

Des fonctions infonuagiques intégrées de FAO, de CAO, d'IAO, de carte de circuit imprimé et de PDM idéales pour les concepteurs, les ingénieurs, les opérateurs et les équipes travaillant sur l'ensemble du cycle de développement des produits.

 

Une offre avantageuse :

  • CAO/FAO entièrement intégrée
  • Collaboration en temps réel pour les équipes
  • Conception de cartes de circuits imprimés parallèlement à la création de pièces mécaniques
  • Automatisation du dessin et configurations de conception

Essayez Autodesk Fusion gratuitement pendant 30 jours

 

/an

AJOUTER AU PANIER

CAPACITÉS DE FABRICATION AVANCÉES

Autodesk Fusion for Manufacturing

Des outils avancés de CAO et de FAO pour les fabricants, les opérateurs, les ingénieurs et les équipes qui ont besoin de solutions de FAO précises et performantes.

 

 

Une offre pensée pour la fabrication :

  • Usinage complet, de la 2D jusqu'à 5 axes
  • Découpage, fraisage, tournage et tournage-fraisage
  • Automatisation de la fabrication
  • Inspection et palpage des pièces
  • Postprocesseurs gratuits et modifiables

 

/an

AJOUTER AU PANIER

Optimisez la productivité de votre équipe grâce à une gestion et une collaboration aisées des données

Découvrez la puissance des outils de conception et de fabrication unifiés grâce à la gestion intégrée des données sur les produits avec Autodesk Fusion.

Fusion gère les données en arrière-plan pendant que les équipes restent concentrées sur le développement des produits. Éliminez le temps passé à rechercher des fichiers ou à perdre du travail. Avec Fusion, les données sont toujours centralisées, accessibles et sécurisées.

Fonctionnalités d’Autodesk Fusion for Manufacturing

Fraisage 2 axes par rapport à fraisage 3 axes

 

Avec le fraisage 2 axes, l’outil de coupe se déplace sur deux axes, X et Y, tandis que le fraisage 3 axes ajoute l'axe Z, où la tête de l'outil se déplace de haut en bas.

 

La mise à niveau de votre logiciel CNC pour offrir des trajectoires d’outil à 3 axes permet d’accomplir les mêmes tâches de fraisage avec moins de configurations, ce qui réduit le temps d’utilisation de la machine et permet de réaliser des économies correspondantes. Avec le fraisage 4 axes, un axe rotatif est ajouté.

Télécharger un essai gratuit (site Web É.-U.)

Usinage multiaxes

 

Avec l’usinage 3+2 axes, également appelé usinage positionnel à 5 axes, l’outil de coupe se déplace sur trois axes linéaires (X, Y et Z) et peut s’incliner à différents angles le long de deux axes de rotation (A ou B, plus C). En revanche, l’usinage simultané à 5 axes, également appelé véritable usinage à 5 axes, déplace simultanément l’outil de coupe et la pièce de travail le long des axes X, Y, Z ainsi que des axes A/B et C.

 

L’usinage à 3+2 axes permet de réduire les configurations, d’éviter les collisions et d’utiliser des outils plus courts et plus rigides, sans le niveau de programmation logicielle et matérielle CNC complexe qu’exige l’usinage simultané à 5 axes. Cependant, l’usinage simultané à 5 axes permet d’obtenir des formes et des contours organiques plus complexes, tout en réduisant le temps et le gaspillage d’usinage.

Télécharger un essai gratuit (site Web É.-U.)

Tournage et tournage-fraisage

 

Le tournage CNC implique généralement des tours qui font tourner le brut le long d’un outil de coupe fixe. Les opérations de tournage comprennent le retrait de matière à l’avant du brut ou à l’extérieur de la pièce, l’ajout de filetages à la pièce et l’alésage, ou la création de trous, dans la pièce.

 

Le tournage effectue certaines tâches plus efficacement que le fraisage, mais les opérations de « fraisage-tournage » peuvent combiner à la fois le tournage et le fraisage lorsque votre logiciel et vos machines CNC peuvent le prendre en charge.

Télécharger un essai gratuit (site Web É.-U.)

Conception de tôlerie

 

La fabrication de tôlerie est un processus qui consiste à créer des structures et des composants métalliques en coupant, en pliant et en assemblant de la tôlerie. Le processus commence généralement par la découpe, qui est réalisée par diverses méthodes telles que le cisaillement, la découpe au laser, la découpe au jet d’eau (site Web É.-U.) ou la découpe au plasma (Site Web France), pour former le métal dans les dimensions souhaitées.

 

Après la coupe, le métal est plié dans les formes nécessaires à l’aide d’outils tels que des presses plieuses, des rouleaux ou d’autres équipements de pliage pour former des angles et des courbes comme spécifié par la conception. L’étape finale consiste à assembler les pièces coupées et pliées à l’aide de techniques telles que le soudage, le rivetage ou le collage pour construire la structure ou le composant final.

Télécharger un essai gratuit (site Web É.-U.)

impression 3D

 

L’impression 3D est le processus d’ajout de matière à une structure à l’aide d’une extrudeuse ou d’une tête d’impression qui ajoute de la matière en chauffant, en faisant fondre ou en appliquant une pression pour construire un objet une couche à la fois. Il s’agit d’un type de fabrication additive.

 

Autodesk Fusion fournit des outils complets pour l’impression 3D, permettant aux utilisateurs de concevoir, de simuler et de préparer des modèles pour la fabrication additive.  Avec Fusion, les utilisateurs peuvent facilement créer des géométries complexes, optimiser les conceptions pour l’impression et collaborer facilement entre les équipes pour donner vie à des produits innovants.

Télécharger un essai gratuit (site Web É.-U.)

Tout ce qu’il faut pour contrôler vos processus de fabrication

Demander une démo
Conception et fabrication connectées

Conception et fabrication connectées

La CAO/FAO intégrée permet d'afficher automatiquement en cascade les révisions de conception en production, ce qui réduit les délais de livraison et évite les erreurs coûteuses.

 

Programmation FAO automatisée

Programmation FAO automatisée

Accélérez la programmation FAO 2D, 2,5D, 3, 4 et 5 axes grâce à l'automatisation et aux gabarits définis par l'utilisateur basés sur vos meilleures pratiques.

 

Usinage CNC multi-axe

Usinage CNC multi-axe

Optimisez l'utilisation de vos machines CNC 4 et 5 axes. Produisez des pièces de haute qualité en utilisant moins de configurations, ce qui réduit les coûts de production.

 

Tournage et tournage-fraisage

Tournage et tournage-fraisage

Stratégies de tournage 2D dédiées. Les processus de fraisage et de tournage combinés génèrent du code NC pour le matériel multitâche.

 

Fabrication Autodesk Fusion

Comparez Autodesk Fusion à SOLIDWORKS

Décloisonnez votre travail. Découvrez comment une plateforme logicielle intégrée de CAO, de FAO, d'IAO et de topologie de circuit imprimé offre une valeur ajoutée sans précédent aux concepteurs, ingénieurs et fabricants.

Atteignez vos objectifs de fabrication

Augmentez la capacité de production

Convertissez rapidement vos meilleures pratiques en gabarits pouvant être partagés entre les membres de votre équipe, pour une meilleure utilisation de vos collaborateurs, de vos outils et de vos machines.

 

Améliorez la qualité et la fiabilité

Automatisez les processus et flux de travaux de FAO courants pour supprimer les tâches manuelles sans valeur ajoutée, coûteuses et mal contrôlées.

 

Réduisez les défauts et les non-conformités.

Créez le code d'usinage NC de haute qualité sans collision dont vous avez besoin pour produire des pièces tolérantes et protéger votre investissement dans les machines CNC.

 

Réduisez les délais de livraison des projets

Connectez en toute transparence vos équipes de programmation FAO et d'atelier aux données dont elles ont besoin pour prendre plus rapidement des décisions stratégiques.

 

Augmentez la part de marché

Adoptez des technologies innovantes qui peuvent vous aider à développer votre activité de fabrication et à offrir un service à plus forte valeur ajoutée à vos clients.

 

Réduire l'impact sur l'environnement

Optimisez les processus d'usinage pour éliminer les gaspillages en réduisant la consommation de temps, de matériaux et d'autres ressources précieuses.

 

Fonctionnalités étendues avec un vaste écosystème de partenaires

Les intégrations avec les principaux fabricants d'équipement d'origine permettent de rationaliser les tâches courantes. En savoir plus sur les partenariats Autodesk (site Web É.-U.) avec les leaders du secteur.

Découvrez la différence avec Autodesk

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une démonstration et découvrez comment notre solution peut transformer vos processus de fabrication.

Autodesk vous offre une assistance exceptionnelle

Assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Communiquez avec un véritable expert Fusion par courriel, clavardage et assistance téléphonique.

 

 

Intégrations transparentes

Intégrations transparentes

Téléchargez plus de 500 intégrations prêtes à l'emploi depuis l'Autodesk App Store pour personnaliser Fusion 360.

 

Communauté de professionnels

Communauté de professionnels

Connectez-vous, apprenez, inspirez et développez votre communauté en ligne avec des pionniers comme vous.

 

Formations à la demande

Formations à la demande

Apprenez à votre rythme, où et quand vous le souhaitez, grâce à des cours en ligne gratuits et des certifications adaptées à chaque rôle.

 

Foire aux questions (FAQ) sur Autodesk Fusion for Manufacturing

Qu'est-ce qu'Autodesk Fusion for Manufacturing?

Autodesk Fusion for Manufacturing est une suite complète d'outils de CAO (conception assistée par ordinateur), de FAO (fabrication assistée par ordinateur) et d'IAO (ingénierie assistée par ordinateur) intégrés à la plateforme Autodesk Fusion. Elle est conçue pour rationaliser le processus de conception, de simulation et de fabrication de pièces et d'assemblages. Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités et applications :

 

Composants clés :

CAO (Conception) :

  • Permet de concevoir des pièces et assemblages complexes grâce à des outils puissants de modélisation paramétrique, libre et directe.
  • Prend en charge la collaboration, le contrôle des versions et la gestion des fichiers dans le nuage.

FAO (Fabrication) :

  • Propose des outils performants pour générer des trajectoires d'outils adaptées à l'usinage CNC, incluant le fraisage, le tournage et la découpe.
  • Inclut des postprocesseurs automatisés et personnalisables pour une variété de machines et de contrôleurs.

IAO (Simulation et analyse) :

  • Offre des outils pour effectuer des simulations, comme l'analyse de contraintes et les études de mouvement, afin de valider et d'optimiser les conceptions avant la fabrication.

Fabrication additive :

  • Soutient les flux de travaux d'impression 3D, y compris la conception de structures en treillis, la génération de supports et la préparation à l'impression pour diverses technologies de fabrication additive.

 

Applications :

  • Prototypage : permet d'accélérer les itérations de conception et le prototypage, avec des transitions faciles de la conception à la fabrication.
  • Production : allie flux de travaux de fabrication soustractive (usinage) et additive (impression 3D), offrant une solution polyvalente parfaitement adaptée aux environnements de production.
  • Outillage et bridages : permet la création d'outils, de gabarits et de bridages personnalisés requis pour les processus de fabrication.
  • Développement de produits : rationalise le processus de développement de produits en intégrant la conception, la simulation et la fabrication sur une seule plateforme.

 

Avantages :

  • Plateforme unifiée : combine des outils de conception, d'ingénierie et de fabrication dans une seule application, ce qui réduit le besoin de plusieurs programmes logiciels et simplifie les flux de travaux.
  • Collaboration et fonctionnalités infonuagiques : le stockage infonuagique et les outils de collaboration facilitent le travail d'équipe, le partage des conceptions et la gestion des versions.
  • Efficacité et automatisation : automatise de nombreux aspects du processus de la conception à la fabrication, réduisant ainsi les efforts manuels et les erreurs.

« Dans l'ensemble, Autodesk Fusion for Manufacturing est conçu pour aider les fabricants à optimiser leurs flux de travaux, à réduire leurs coûts et à accélérer la mise sur le marché de leurs produits. »

À qui s'adresse Fusion for Manufacturing?

Concepteurs et ingénieurs produit :

  • Les ingénieurs en mécanique utilisent Fusion pour concevoir des composants mécaniques, valider des conceptions par simulation et les préparer pour la fabrication.
  • Les concepteurs industriels conçoivent des conceptions de produits esthétiques et fonctionnelles, en tirant parti de la conception générative et d'outils de modélisation avancés.
  • Les ingénieurs électriciens intègrent la conception mécanique et électronique à l'aide de flux de travaux de CAO/CAOM.

Professionnels de la fabrication :

  • Les machinistes CNC programment des trajectoires d'outils complexes pour les opérations d'usinage CNC telles que le fraisage, le tournage et la découpe.
  • Les outilleurs conçoivent et fabriquent des outils, des matrices, des moules et des supports personnalisés nécessaires aux processus de fabrication.
  • Les fabricants et les machinistes : utilisent la plateforme pour préparer des pièces pour la découpe au laser, la découpe au jet d'eau et d'autres processus de fabrication.

Spécialistes de la fabrication additive :

  • Ils utilisent Fusion pour l'impression 3D, notamment la conception, l'optimisation et la préparation de pièces pour diverses technologies de fabrication additive.

Petites et moyennes entreprises (PME) :

  • Fusion est particulièrement populaire auprès des petites entreprises en raison de sa rentabilité et de ses fonctionnalités tout-en-un, ce qui le rend accessible aux entreprises qui ne disposent pas de budgets importants pour l'achat de plusieurs progiciels spécialisés.

Établissements d'enseignement et étudiants :

  • Largement utilisé dans les milieux universitaires pour enseigner aux étudiants les principes de la CAO/FAO/IAO et les compétences pratiques en matière de conception et de fabrication, les préparant ainsi à des carrières dans l'ingénierie et la fabrication.

Entrepreneurs et jeunes entreprises :

  • Idéal pour les jeunes entreprises et les entrepreneurs impliqués dans le développement de produits en raison de son prix abordable, de sa collaboration basée sur le nuage et de ses capacités de prototypage rapide.

Secteurs d'activité :

  • Automobile : utilisé pour concevoir des composants, des outils et des dispositifs pour la fabrication automobile.
  • Aéronautique : utilisé pour concevoir des pièces de haute précision et effectuer des simulations pour répondre aux normes industrielles les plus strictes.
  • Biens de consommation : aide au développement de produits de consommation, du concept à la production, y compris le prototypage et les tests.
  • Dispositifs médicaux : prend en charge la conception et la fabrication de dispositifs médicaux, de prothèses et d'outils, en garantissant la conformité aux réglementations de l'industrie.
  • Équipement industriel : facilite la conception et la production de machines et d'équipements complexes.

 

« Dans l'ensemble, Fusion for Manufacturing s'adresse à un large éventail d'utilisateurs qui ont besoin d'une plateforme unifiée pour combler le fossé entre la conception et la fabrication. »

Existe-t-il une version d'essai d'Autodesk Fusion for Manufacturing?

Oui. Vous devez contacter l'équipe commerciale et technique de Fusion à ce sujet en leur envoyant un message. Demander une démo

Voir plus de FAQ