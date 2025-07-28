Autodesk Fusion for Manufacturing

Autodesk Fusion est votre solution tout-en-un pour le prototypage rapide, l’usinage CNC, la fabrication de tôlerie et la conception pour la fabrication. Elle vous offre des outils pour rationaliser les flux de travaux et accélérer l’innovation en matière de développement de produits.

Transformez vos idées en réalité avec précision et efficacité grâce aux fonctionnalités avancées d’Autodesk Fusion.