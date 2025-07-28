Autodesk Fusion for Manufacturing

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Autodesk Fusion est votre solution tout-en-un pour le prototypage rapide, l’usinage CNC, la fabrication de tôlerie et la conception pour la fabrication. Elle vous offre des outils pour rationaliser les flux de travaux et accélérer l’innovation en matière de développement de produits.
Transformez vos idées en réalité avec précision et efficacité grâce aux fonctionnalités avancées d’Autodesk Fusion.
Basé sur plus de 40 ans d'innovation, Autodesk Fusion fournit des outils de FAO avancés pour aider votre entreprise à gagner et à se développer.
Les flux de travaux automatisés et l'expérience utilisateur moderne raccourcissent les courbes d'apprentissage, ce qui aide votre équipe à devenir plus rapidement productive et rentable.
Rationalisez l’ensemble de votre processus de développement de produits en intégrant des outils puissants tels que la CAO, la FAO, l’IAO et la PDM dans une plateforme infonuagique unique.
Des fonctions infonuagiques intégrées de FAO, de CAO, d'IAO, de carte de circuit imprimé et de PDM idéales pour les concepteurs, les ingénieurs, les opérateurs et les équipes travaillant sur l'ensemble du cycle de développement des produits.
Des outils avancés de CAO et de FAO pour les fabricants, les opérateurs, les ingénieurs et les équipes qui ont besoin de solutions de FAO précises et performantes.
Découvrez la puissance des outils de conception et de fabrication unifiés grâce à la gestion intégrée des données sur les produits avec Autodesk Fusion.
Fusion gère les données en arrière-plan pendant que les équipes restent concentrées sur le développement des produits. Éliminez le temps passé à rechercher des fichiers ou à perdre du travail. Avec Fusion, les données sont toujours centralisées, accessibles et sécurisées.
Avec le fraisage 2 axes, l’outil de coupe se déplace sur deux axes, X et Y, tandis que le fraisage 3 axes ajoute l'axe Z, où la tête de l'outil se déplace de haut en bas.
La mise à niveau de votre logiciel CNC pour offrir des trajectoires d’outil à 3 axes permet d’accomplir les mêmes tâches de fraisage avec moins de configurations, ce qui réduit le temps d’utilisation de la machine et permet de réaliser des économies correspondantes. Avec le fraisage 4 axes, un axe rotatif est ajouté.
Avec l’usinage 3+2 axes, également appelé usinage positionnel à 5 axes, l’outil de coupe se déplace sur trois axes linéaires (X, Y et Z) et peut s’incliner à différents angles le long de deux axes de rotation (A ou B, plus C). En revanche, l’usinage simultané à 5 axes, également appelé véritable usinage à 5 axes, déplace simultanément l’outil de coupe et la pièce de travail le long des axes X, Y, Z ainsi que des axes A/B et C.
L’usinage à 3+2 axes permet de réduire les configurations, d’éviter les collisions et d’utiliser des outils plus courts et plus rigides, sans le niveau de programmation logicielle et matérielle CNC complexe qu’exige l’usinage simultané à 5 axes. Cependant, l’usinage simultané à 5 axes permet d’obtenir des formes et des contours organiques plus complexes, tout en réduisant le temps et le gaspillage d’usinage.
Le tournage CNC implique généralement des tours qui font tourner le brut le long d’un outil de coupe fixe. Les opérations de tournage comprennent le retrait de matière à l’avant du brut ou à l’extérieur de la pièce, l’ajout de filetages à la pièce et l’alésage, ou la création de trous, dans la pièce.
Le tournage effectue certaines tâches plus efficacement que le fraisage, mais les opérations de « fraisage-tournage » peuvent combiner à la fois le tournage et le fraisage lorsque votre logiciel et vos machines CNC peuvent le prendre en charge.
La fabrication de tôlerie est un processus qui consiste à créer des structures et des composants métalliques en coupant, en pliant et en assemblant de la tôlerie. Le processus commence généralement par la découpe, qui est réalisée par diverses méthodes telles que le cisaillement, la découpe au laser, la découpe au jet d’eau (site Web É.-U.) ou la découpe au plasma (Site Web France), pour former le métal dans les dimensions souhaitées.
Après la coupe, le métal est plié dans les formes nécessaires à l’aide d’outils tels que des presses plieuses, des rouleaux ou d’autres équipements de pliage pour former des angles et des courbes comme spécifié par la conception. L’étape finale consiste à assembler les pièces coupées et pliées à l’aide de techniques telles que le soudage, le rivetage ou le collage pour construire la structure ou le composant final.
L’impression 3D est le processus d’ajout de matière à une structure à l’aide d’une extrudeuse ou d’une tête d’impression qui ajoute de la matière en chauffant, en faisant fondre ou en appliquant une pression pour construire un objet une couche à la fois. Il s’agit d’un type de fabrication additive.
Autodesk Fusion fournit des outils complets pour l’impression 3D, permettant aux utilisateurs de concevoir, de simuler et de préparer des modèles pour la fabrication additive. Avec Fusion, les utilisateurs peuvent facilement créer des géométries complexes, optimiser les conceptions pour l’impression et collaborer facilement entre les équipes pour donner vie à des produits innovants.
La CAO/FAO intégrée permet d'afficher automatiquement en cascade les révisions de conception en production, ce qui réduit les délais de livraison et évite les erreurs coûteuses.
Accélérez la programmation FAO 2D, 2,5D, 3, 4 et 5 axes grâce à l'automatisation et aux gabarits définis par l'utilisateur basés sur vos meilleures pratiques.
Optimisez l'utilisation de vos machines CNC 4 et 5 axes. Produisez des pièces de haute qualité en utilisant moins de configurations, ce qui réduit les coûts de production.
Stratégies de tournage 2D dédiées. Les processus de fraisage et de tournage combinés génèrent du code NC pour le matériel multitâche.
– Konrad Nerc, directeur général, Nerc Precision Engineering
Augmentation des revenus commerciaux
Accélération des temps de programmation FAO
– Paul Bourne, directeur des opérations, Brown & Holmes (Tamworth) Ltd
Augmentation des revenus commerciaux
Réduction des rapports de non-conformité
– Patrick Fee, chef d'atelier, Conturo Prototyping
Réduction des temps de configuration des pièces des machines CNC
Croissance des usines (de 93 à 1 580 m2 [1 000 à 17 000 pi2])
Décloisonnez votre travail. Découvrez comment une plateforme logicielle intégrée de CAO, de FAO, d'IAO et de topologie de circuit imprimé offre une valeur ajoutée sans précédent aux concepteurs, ingénieurs et fabricants.
Convertissez rapidement vos meilleures pratiques en gabarits pouvant être partagés entre les membres de votre équipe, pour une meilleure utilisation de vos collaborateurs, de vos outils et de vos machines.
Automatisez les processus et flux de travaux de FAO courants pour supprimer les tâches manuelles sans valeur ajoutée, coûteuses et mal contrôlées.
Créez le code d'usinage NC de haute qualité sans collision dont vous avez besoin pour produire des pièces tolérantes et protéger votre investissement dans les machines CNC.
Connectez en toute transparence vos équipes de programmation FAO et d'atelier aux données dont elles ont besoin pour prendre plus rapidement des décisions stratégiques.
Adoptez des technologies innovantes qui peuvent vous aider à développer votre activité de fabrication et à offrir un service à plus forte valeur ajoutée à vos clients.
Optimisez les processus d'usinage pour éliminer les gaspillages en réduisant la consommation de temps, de matériaux et d'autres ressources précieuses.
Autodesk Fusion for Manufacturing est une suite complète d'outils de CAO (conception assistée par ordinateur), de FAO (fabrication assistée par ordinateur) et d'IAO (ingénierie assistée par ordinateur) intégrés à la plateforme Autodesk Fusion. Elle est conçue pour rationaliser le processus de conception, de simulation et de fabrication de pièces et d'assemblages. Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités et applications :
Composants clés :
CAO (Conception) :
FAO (Fabrication) :
IAO (Simulation et analyse) :
Fabrication additive :
Applications :
Avantages :
« Dans l'ensemble, Autodesk Fusion for Manufacturing est conçu pour aider les fabricants à optimiser leurs flux de travaux, à réduire leurs coûts et à accélérer la mise sur le marché de leurs produits. »
Concepteurs et ingénieurs produit :
Professionnels de la fabrication :
Spécialistes de la fabrication additive :
Petites et moyennes entreprises (PME) :
Établissements d'enseignement et étudiants :
Entrepreneurs et jeunes entreprises :
Secteurs d'activité :
« Dans l'ensemble, Fusion for Manufacturing s'adresse à un large éventail d'utilisateurs qui ont besoin d'une plateforme unifiée pour combler le fossé entre la conception et la fabrication. »
