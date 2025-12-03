AUTODESK FUSION MANAGE 

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Fusion Manage est une solution intégrée de gestion du cycle de vie des produits, facile à mettre en œuvre et à utiliser. Des processus de GCVP puissants avec des flux de travail basés sur les données permettent une plus grande productivité dans l’ensemble des rôles et des responsabilités. Lorsque les équipes travaillent ensemble pour donner vie à leurs idées de produits, tout le monde utilise les mêmes données actualisées en temps réel.
Gagnez plus de temps pour vous consacrer à l’innovation tandis que Fusion Manage améliore la visibilité et la collaboration des équipes tout au long du développement des produits.
Découvrez comment Spirax Group, leader mondial de la fabrication de solutions thermiques et de technologie des fluides, utilise la GCVP pour favoriser la normalisation.
Découvrez comment Greenlane Renewables, fournisseur mondial de systèmes de valorisation du biogaz, utilise la GCVP pour réduire ses coûts et augmenter sa rentabilité.
Découvrez comment le fabricant de tapis roulants Woodway utilise la GCVP pour améliorer la collaboration avec ses fournisseurs et commercialiser davantage de produits.
Découvrez comment ASI, leader de classe mondiale dans le secteur des systèmes de manutention, utilise la GCVP pour accroître l’efficacité de ses services.
Profitez de la flexibilité d’une solution infonuagique de GCVP qui s’adapte à votre activité, accélère le retour sur investissement et réduit le coût total de propriété. Mettez en œuvre ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, en toute simplicité, grâce à des flux de travail configurables prêts à l’emploi.
Adaptez-vous rapidement aux changements du marché et gardez une longueur d’avance dans un environnement en évolution rapide grâce aux processus de GCVP qui automatisent les flux de travail, accélèrent les itérations et augmentent la capacité d’innovation.
Rationalisez les processus et optimisez l’utilisation des ressources, pour permettre aux équipes de répondre efficacement aux défis macroéconomiques et géopolitiques, notamment les droits de douane, la hausse des coûts de main-d’œuvre et des matériaux, et les préoccupations liées à l’impact climatique.
– Devesh Yadav, vice-président adjoint de la technologie et de la conception, Ecozen
Améliorez la visibilité et les flux de travail entre les équipes grâce aux puissantes fonctionnalités de GCVP qui optimisent l’efficacité et la collaboration.
Tirez parti d’outils collaboratifs de nomenclature et de modification des propriétés qui permettent des mises à jour en temps réel par plusieurs utilisateurs à la fois. Travaillez avec des nomenclatures complètes contenant des informations sur les achats, l’assemblage, la planification de la production, la fabrication, et plus encore.
Gérez efficacement vos flux de travail de gestion des modifications et de versions grâce à des processus automatisés, notamment les demandes, ordres et tâches de modification, les approbations et les rapports d’incidents. Bénéficiez d’une traçabilité complète des causes racine et d’une documentation pour les audits.
Assurez la synchronisation et la productivité des équipes grâce aux alertes automatisées en temps réel et aux fonctionnalités de suivi de l’état des nouvelles tâches, des actions en attente et des modifications apportées aux données produits. Accélérez la prise de mesures et augmentez la visibilité des mises à jour de projet dans l’ensemble de votre organisation.
Restez connecté à votre chaîne logistique en permettant à tous les intervenants d’accéder partout et à tout moment aux informations dont ils ont besoin pour les devis, l’approvisionnement et le développement de produits. Les flux de travail dynamiques permettent une collaboration sécurisée et un accès aux données en temps réel.
Améliorez la qualité et la traçabilité des produits grâce à des processus automatisés de gestion des non-conformités (NCR), à des autorisations de retour de marchandises (RMA), à des mesures correctives/préventives (CAPA), à l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA), et à des rapports d'action corrective des fournisseurs en matière de qualité (SCAR).
Organisez vos projets en alignant les parties prenantes de différents services sur les tâches et les livraisons afin de définir, développer et lancer un nouveau produit. Accélérez l’efficacité grâce à des gabarits de projets configurables, des jalons Phase-Gate et des flux de travail automatisés.
Créez des portefeuilles de produits compétitifs avec un partage des données de spécification en temps réel et une gestion intégrée des modifications. Gérez l’ensemble du cycle de vie des produits, de l’idéation au retrait du marché, en passant par le développement et le lancement.
Assurez-vous que les produits répondent aux attentes du marché et des clients en gérant toutes les exigences dans un environnement connecté. Hiérarchisez les exigences afin de vous concentrer sur les demandes pertinentes et réalisables. Les flux de travail automatisés gèrent les approbations, le contrôle des versions et le suivi des modifications.
Augmentez votre productivité et réduisez le temps de mise en œuvre en accédant à un ensemble de processus professionnels gratuits et prêts à être l’emploi, avec des espaces de travail préconfigurés.
Démarrez rapidement avec un éditeur de configuration facile à utiliser permettant aux administrateurs de configurer des flux de travail adaptés aux besoins de votre entreprise sans codage personnalisé.
Suivez en temps réel la progression et les tendances du développement des produits afin de détecter les problèmes et d’éviter les retards avant qu’ils ne surviennent. Exportez rapidement des rapports en un seul clic pour des mises à jour de l’état immédiates.
Étendez la valeur de vos données en intégrant la GCVP de Fusion Manage à d’autres systèmes d’entreprise tels que l’ERP et la CRM. Améliorez l’accès aux données pour une prise de décision éclairée.
Exploitez les données relatives aux produits sur votre tablette pour réviser les conceptions, voir les éléments de la nomenclature, modifier les états du cycle de vie, créer des ordres de modification et y participer.
Rassemblez les participants externes associés à votre projet dans un espace de travail basé sur un navigateur où chacun peut partager, afficher, commenter et annoter des conceptions tout en conservant le contrôle des versions et l’historique.
Démarrez immédiatement avec des outils d’administration intuitifs, des processus de GCVP configurables prêts à l’emploi et une gestion des droits pour contrôler l’accès et configurer rapidement les utilisateurs.
Tirez parti de toutes les fonctionnalités de GCVP dont votre entreprise a besoin avec Autodesk Fusion Manage et son stockage sécurisé dans le nuage.
Tirez parti de toutes les fonctionnalités de GCVP dont votre entreprise a besoin, ainsi que d’un environnement de bac à sable pour des tests sécurisés, de la collaboration des parties prenantes externes et d’un stockage étendu dans le nuage.
Accédez aux données de GCVP, participez aux flux de travail et créez des rapports, ce qui est idéal pour les parties prenantes internes et externes qui ont besoin de visibilité pour collaborer sans accès de créateur.
Donnez aux rôles internes et externes à votre organisation un accès de niveau contributeur à Fusion Manage pour participer aux flux de travail, afficher des données et créer des rapports.
Accédez aux données, aux éléments, aux processus opérationnels, aux nomenclatures, aux fichiers de projet, aux documents et aux enregistrements pertinents pour rester informé.
Participez aux flux de travail des processus opérationnels en tant qu’approbateur ou réviseur, suivez avec diligence les tâches et les échéances attribuées, et extrayez des informations précieuses des rapports et des graphiques.
Limitez le recours aux courriels et clarifiez la gestion des versions : révisez les pièces jointes, fournissez des commentaires à l’aide d’annotations et communiquez avec les parties prenantes dans Fusion Manage.
Recevez des alertes en temps réel pour les nouvelles tâches, les actions en attente ou les modifications apportées aux données du produit pour rester informé des mises à jour du projet.