O AutoCAD LT tem um modelo de assinatura flexível que disponibiliza novos recursos em cada versão. Se você tem uma licença permanente do AutoCAD LT 2016 ou anterior, veja aqui o que mudou no AutoCAD LT 2017, no AutoCAD LT 2018, no AutoCAD LT 2019, no AutoCAD LT 2020, no AutoCAD LT 2021, no AutoCAD LT 2022, no AutoCAD LT 2023 e no AutoCAD LT 2024.