Entrega de infraestruturas complexas e lideradas pela comunidade

As atividades empresariais da Acciona baseiam-se na sua vontade inabalável de contribuir para o desenvolvimento económico e social das comunidades em que opera. Um impacto positivo na sociedade é algo que o seu maior projeto até à data está efetivamente a ter em São Paulo, no Brasil.

A Acciona é a principal empresa responsável pela retoma da construção da nova linha de metro de São Paulo. Em 2021, assinou um acordo para assumir o controlo da construção, da manutenção e das operações da Linha 6 do Metropolitano de São Paulo, também conhecida como Linha Laranja. O projeto está avaliado em 3,3 mil milhões de euros e, uma vez concluído, irá servir 633.000 passageiros por dia.

A dimensão e a escala do projeto fazem dele o maior empreendimento até à data da Acciona. É também o maior projeto de infraestruturas público-privadas em desenvolvimento na América Latina e, durante o período de construção, irá gerar até 9000 postos de trabalho.

Estão atualmente em construção quinze estações de metro subterrâneas, percorrendo um total de quinze quilómetros de via-férrea, com 22 comboios em funcionamento. No cômputo global, é composto por:

Mais de 18 quilómetros de túneis

18 condutas de ventilação de e saídas de emergência

Um grande parque para comoboios

Duas subestações elétricas

No decorrer do ciclo de vida do projeto, serão escavados mais de três milhões de metros cúbicos de terra e mais de um milhão de metros cúbicos de rocha.

A linha do metro irá ligar o centro da capital à zona noroeste da cidade, atravessando vários bairros vizinhos onde estão situadas algumas das principais universidades de São Paulo.

Como retomar um projeto enorme e complexo

Para a equipa da Acciona, o projeto foi um desafio devido a vários fatores:

Dimensão

Ambiente urbano complexo e diversificado

Número extenso de partes envolvidas

Prazos restritos de entrega da infraestrutura

Condições geotécnicas desafiantes

Contudo, a equipa da Acciona tinha de superar um desafio adicional: retomar um projeto após vários anos de paragem. A fase de pré-construção era praticamente inexistente e era imprescindível prosseguir urgentemente com a construção.

Onde começamos quando temos um megaprojeto desta envergadura que ficou parado durante tantos anos? A resposta é simples: utilizar o BIM (Modelo de informações da construção) aliado a um desenvolvimento acelerado do projeto.

Ao retomar o projeto, a Acciona iniciou um percurso visando implementar o BIM nas várias disciplinas que dão suporte ao processo de projeto. Pedro Rey Anton, Gestor de BIM da Acciona, comenta: "Era necessário abandonar os métodos manuais para retomar o trabalho de forma rápida e eficiente. Precisávamos de estabelecer plataformas, regras, sistemas e um sem-número de ligações que geraram um ambiente de colaboração desde os primórdios do projeto. Além disso, com a ajuda da captura de realidade, começámos a dar apoio ao processo de construção logo desde o início."

Colaboração multidisciplinar

As equipas multidisciplinares são essenciais para a entrega bem-sucedida de projetos de infraestruturas complexos. O projeto da linha do metro de São Paulo envolveu várias especialidades diferentes da equipa de projeto interna da Acciona e dos parceiros da cadeia de fornecimento, incluindo equipas de estruturas, arquitetura, canalização, segurança contra incêndios e ventilação. Contudo, não é fácil manter a coesão com tantas especialidades diferentes envolvidas.

A fim de garantir um fluxo sem problemas de todas as informações entre as diferentes disciplinas e partes envolvidas no projeto da linha do metro de São Paulo, a Acciona associou-se à Autodesk no sentido de implementar o Autodesk Docs, um produto do Autodesk Construction Cloud, para estabelecer um ambiente de dados comum (CDE) para todas as partes do projeto.

Isto significava que os membros internos e externos da equipa de projeto da Acciona tinham acesso a dados importantes do projeto onde e quando precisassem. Agora, quer se trate de informações sobre o que foi construído até à data para planear as obras, ou de informações sobre as revisões do projeto, todos os membros da equipa do projeto sabem onde ir para encontrar as informações de que necessitam.

Refletindo sobre formas anteriores de trabalhar, Pedro afirma: "Um projeto desta envergadura e escala não funcionaria se utilizássemos processos manuais, já que tendem a ser lentos e propensos a erros. Também costumávamos confiar em fluxos de trabalho baseados em papel noutros projetos, o que pode levar a uma falta de coordenação e comunicação entre os membros da equipa."

Uma revolução chamada BIM

Para a equipa de BIM da Acciona, a utilização de um ambiente digital para rever a conceção do projeto, identificar as interfaces entre os diferentes elementos da construção e desenvolver soluções de viabilidade da construção permitiu uma poupança de tempo significativa.

"A nossa equipa acede ao Autodesk Docs a partir dos respetivos portáteis ou smartphones, no local ou no escritório", partilha Pedro. "Estabelecemos o Autodesk Docs como uma das nossas principais ferramentas quando se trata de tomar decisões, tanto na fase de projeto como de construção do nosso projeto."

No entanto, um projeto desta magnitude e complexidade requer mais do que uma utilização do BIM. Tendo em conta as variações entre os locais do projeto e as disciplinas, a equipa tinha necessariamente de analisar e desenvolver diferentes utilizações do BIM para os diferentes fluxos de trabalho que compõem o projeto.

Por exemplo, a coordenação de modelos para efetuar a deteção de conflitos na fase de projeto ajudou a equipa que trabalhava no parque de comboios do Morro Grande a identificar os problemas antes de entrar no estaleiro da obra. Para a Acciona, utilizar este tipo de tecnologia permite às equipas de projeto aceder às informações de que precisam, quando precisam.

"A funcionalidade de filtro do Autodesk Docs tornou incrivelmente simples para os membros da equipa do projeto navegar até às informações de que precisavam. Também utilizámos a funcionalidade de permissões para garantir que a equipa só podia aceder aos dados das estações em que estivesse a trabalhar", comenta Pedro

"Com o Autodesk Docs é muito fácil, simples e rápido navegar por um modelo bastante complexo e denso", afirma Pedro. Anteriormente, os membros do projeto teriam precisado de utilizar computadores de alta potência para aceder aos modelos federados a partir do escritório. Agora, todos podem aceder às informações certas numa questão de segundos, independentemente do tamanho e da complexidade do modelo.

Paola Garcia, gestora de obras responsável por quatro estações, descreve como é fácil aceder ao Autodesk Docs no local. "No terreno, utilizamos o Autodesk Viewer para ver o modelo a partir de qualquer dispositivo, quer seja um computador, telemóvel ou tablet. Podemos ver os modelos de trabalho em curso enquanto percorremos a obra propriamente dita."

A equipa de BIM da Acciona pode definir permissões de modo a que os utilizadores no terreno não possam modificar os projetos, apesar de poderem contribuir para o modelo verificando as informações e comentando possíveis melhorias, tudo em tempo real.

Visualizar para obter maior clareza

Graças à utilização das metodologias de BIM, tanto a equipa da linha do metro de São Paulo da Acciona como os seus parceiros podem visualizar todos os elementos do projeto.

"A capacidade de ver o projeto num modelo 3D permitiu-nos detetar potenciais erros e problemas numa fase bem mais precoce do processo", refere Pedro. "No passado, as equipas no local construíam as estruturas sem uma ferramenta de visualização que lhes mostrasse como seria o resultado final."

Perdia-se tempo, era preciso retificar o trabalho de construção feito e as equipas que trabalhavam no local ficavam frustradas. "A capacidade de visualizar o resultado final antes do início da construção comporta uma clareza acrescida."

Paola realça como os métodos de BIM permitem poupar tempo e dinheiro. "A partir do momento em que as informações estão todas reunidas no modelo de BIM e disponíveis no terreno, podemos fazer um estudo preliminar dos elementos que é necessário construir a seguir e gerar uma sequência passo a passo de como vamos evitar as retificações e reduzir o risco de executar um elemento que nos faça exceder o orçamento.

Para a Acciona, estabelecer o Autodesk Docs como o CDE do projeto significa que todas as partes envolvidas têm acesso aos modelos digitais das estruturas, mesmo que tenham um conhecimento ou uso limitado do BIM.

Dados de projeto claros e acessíveis para todos

Com mais de 1000 modelos só para este projeto, os membros da equipa com pouca experiência em termos de BIM podem obter acesso aos dados do projeto de uma forma simples, o que lhes permite compreender melhor o projeto e contribuir de forma mais eficaz.

Para os gestores de obras como Paola, este acesso ajudou a simplificar a complexidade para todas as equipas que dão suporte ao seu trabalho. "Estamos a entrar numa fase do projeto em que precisamos que as informações sejam resumidas não só para nós, mas também para os subempreiteiros e para o pessoal técnico que dá suporte à obra, dado o seu volume."

"O Autodesk Docs permite-nos visualizar o resultado final das diferentes unidades e quanto ainda nos falta fazer. Isto ajuda-nos a envolver todas as equipas de suporte no cumprimento daquilo que é, em última análise, o nosso objetivo final: terminar a totalidade das diferentes unidades de construção dentro do prazo, com qualidade e tendo em conta todos os requisitos solicitados pelo cliente."

Ao visualizarem e navegarem facilmente nos modelos 3D da estação de Santa Marina, por exemplo, os membros da equipa podem ver a estação na realidade e no Autodesk Docs.

"Isto ajudou a nossa cadeia de fornecimento a compreender a forma como os vários elementos se encaixam facilmente. Reduz a confusão e garante que todos estão em sintonia, uma premissa crucial quando temos de entregar o projeto completo em tão pouco tempo", diz Pedro.

A recém-descoberta uniformização de dados da Acciona mudou realmente as regras do jogo no que diz respeito à melhoria das parcerias. "Para nós, uniformizar a forma como gerimos e partilhamos as informações otimizou as nossas técnicas de colaboração, reduziu os erros e melhorou a qualidade das informações que recolhemos", afirma Pedro.

Para a comunidade de São Paulo, o sucesso da construção do projeto do metropolitano é uma prova de que é possível colocar em prática novas formas de trabalho. Para a ACCIONA, a implementação do BIM em projetos de infraestruturas de grande escala levou a maiores eficiências e melhores resultados em tempo recorde em comparação com o método tradicional.

Daniel Moral Trigueros

Customer Success Manager, Autodesk Construction Solutions