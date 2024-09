IA, sustentabilidade, talentos, controle de custos: o relatório State of Design & Make 2024 da Autodesk revela insights de líderes do setor sobre os fatores que impulsionam a mudança e criam resiliência. Executivos de arquitetura, engenharia, construção e operações; projeto e fabricação; e as indústrias dos meios de comunicação social e do entretenimento estão optimistas quanto à construção de um mundo resiliente e sustentável para o futuro.