Episódio #9

Venha se inspirar com exemplos práticos do uso do BIM em uma das maiores empresas de engenharia do país! Saiba como a Planave, companhia que atua em Engenharia Consultiva, na execução de estudos, projetos e acompanhamento de obras, está caminhando com a maturidade dos seus processos, sob o olhar de Márcia Dóring, engenheira e gerente de PMO da Planave.

Neste episódio, você ainda entenderá os principais aspectos comportamentais para adoção do BIM e como gerir mudanças para adoção do BIM nas empresas de engenharia. Ao lado de Márcia, Rafael Colucci, Executivo de Vendas Técnicas Sênior, e Lara Vergani, estagiária do time de Especialistas Técnicos da Autodesk do Brasil, contribuem para o bate-papo.



Veja o teaser e depois escute completo na sua plataforma de preferência:



