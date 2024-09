O Autodesk 3ds Max Indie foi projetado para oferecer aos artistas independentes uma forma mais acessível de licenciar o 3ds Max nos seus projetos comerciais. No entanto, ela não pode ser usada por indivíduos ou organizações que gerem receita anual superior a US$ 100.000*, ou em projetos com orçamento superior a US$ 100.000.

Observe que, se você estiver trabalhando sob contrato para uma organização que gere mais de US$ 100.000 anuais, não poderá obter licença para usar o 3ds Max Indie, seja você freelancer, contratado ou funcionário em regime de meio expediente ou de tempo integral. Nesse caso, deverá ser usada uma licença de assinatura completa. A empresa deverá adquiri-la, ou você mesmo poderá fazê-lo (cobrando, ou não, esse valor da empresa). Essa medida visa a impedir que empresas deixem de pagar à Autodesk pela licença do software usado em seus projetos



Essa restrição aplica-se ao trabalho sob contrato para organizações que gerem mais de US$ 100.000 anuais. Ela não se aplica à venda de produtos digitais a essas organizações, desde que a receita anual total gerada por essas vendas não ultrapasse US$ 100.000.

Veja aqui alguns exemplos de cenários que ajudam a entender melhor quando e em que situação você está qualificado para usar o 3ds Max Indie:

Você cria e vende produtos digitais, e foi procurado por uma empresa produtora de jogos com receita anual superior a US$ 100.000 para lhes fornecer um produto (seja do tipo pronta entrega ou personalizado). Você recebe um valor fixo pelo produto entregue. Nesse caso, se sua receita for inferior a US$ 100.000, você poderá usar o 3ds Max Indie. Alguns exemplos de produtos: modelos 3D, texturas ou mesmo imagens renderizadas.

Você é procurado por uma empresa de arquitetura com receita superior a US$ 100.000 para trabalhar como freelancer na criação de uma visualização para eles. Você é pago por hora/dia/semana até a conclusão do projeto, e o material produzido pertence à empresa. Nesse caso, não é permitido o uso do 3ds Max Indie.

A principal distinção a fazer é se o bem que você está produzindo pode ser considerado propriedade sua ou se você está trabalhando sob contrato. Se você produz e vende sua PI (propriedade intelectual) e essa atividade gera receita inferior a US$ 100.000/ano, você está qualificado para usar o 3ds Max Indie. Se você trabalha por contrato para uma organização que gere mais de US$ 100.000 anuais, não está qualificado para usar o 3ds Max Indie, mesmo que sua receita pessoal fique abaixo desse valor. Esperamos que empresas (e também artistas) com receita superior a US$ 100.000/ano paguem pelas licenças comerciais completas dos softwares que precisem usar.

*Observe que esse limite varia conforme o país onde ocorre o uso.