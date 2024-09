A Lenovo é uma potência de tecnologia global com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, e atendendo a milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para áreas de crescimento que alimentam o avanço das tecnologias de 'Nova TI' (cliente, borda, nuvem, rede e inteligência) incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY).Para saber mais, visite o site da Lenovo e leia sobre as últimas notícias no StoryHub.

A NVIDIA foi pioneira na computação acelerada para enfrentar desafios que ninguém mais consegue resolver. Seu trabalho em IA e gêmeos digitais está transformando as maiores indústrias do mundo e impactando profundamente a sociedade. Site Brasil: https://www.nvidia.com/pt-br/